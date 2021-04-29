🔴السلالة الهندية لكورونا ليست قاتل محترف كما يشاع..!

د. حيدر سلمان ||

مجددا حول السلالة الجديدة في الهند، وتحليل الارقام يبين ان هناك زيادة كبيرة في الانتشار وليس في قوة الفايروس

والسلالة الهندية الناتجة من تحورين، هي من ضمن سلسلة تحولات وسلالات اخرى ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب افريقيا والسويد وكلها في البروتين الشوكي الخارجي ولم يظهر تحور في اماكن اخرى بالفايروس للان.

🔹️عليه يكون هناك قوة في الانتشار فثط

. Higher exponential spread

. Same or lower virulence

حسب الصور المرفقة للاصابات والوفيات، الداتا ادناه ل ٢٩ يوما وهي فترة جيدة لتقبل الارقام.

🔹️مثلا نسبة الوفيات في الاول من ابريل 0.5%

🔹️نسبة الوفيات في ٢٦ ابريل 0.9%

وهما ليست زيادة كبيرة بالوفيات ومعناها ليست زيادة بضراوة وقوة الفايروس بل زيادة بانتشاره وما يترتب عليه من زيادة رقمية في الوفيات والداخلين الى العناية المركزة.

🔹️ مركز ال SMC الهندي اكد من جانبه صحة ارقامه واجراءه مليون و٧٠٠ الف اختبار يومي وهي نسبة معقولة قياسا بالسكان تعكس صحة الارقام.

كما اكد مركز ال SMC ان اللقاحات للان فعالة مع استخدام الهند لعدة انواع منها وكلها جيدة وتعمل على بناء مناعة جيدة.

🔴 عليه ومع كل ما تقدم

تبقى الطريقة الامثل حاليا واجودها هي قطع سلسلة الانتشار ولا يمكن لغير اللقاحات فعل ذلك بل هو الطريق الوحيد المضمون ويجب زيادة قاعدة الفئات التي وجب ان تتلقى اللقاح، حيث ان انتشار المرض في شعب الهند البالغ اكثر من مليار و٣٠٠ مليون نسمة سيتبعه بشكل حتمي انتشار السلالة عالميا وفي كل الشعوب، وليبقى الحل الوحيد اللقاح وليس العلاج، فاحتواء المرض اجدى من علاج افراد متاثرين به.

٢٩ ابريل ٢٠٢١