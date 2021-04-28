سلالة هندية من الكورونا ترعب العالم

د. حيدر سلمان ||

حسب Surat Municipal Corporation (SMC)

والتي نشرت مؤخرا المستحدثات حول سلالة الكورونا COVID19 الجديدة في الهند

· ‏الاعراض:

وفق المستجدات التى طرأت على فايروس كورونا وظهور سلالات جديدة منه والذي يحمل تحورين مهمين ادى الى زيادة قدرته على الانتشار، نلاحظ اختلاف الأعراض وشدتها وفقًا لذلك، واهم الاعراض الجديدة التي رصت مؤخرا:

١. التهاب شديد بغشاء العين Conjunctivitis.

٢. انتشار طفح جلدي بشكل مفاجيء Sudden wide spread skin rash.

٣. فقدان حاسة السمع Hearing loss.

٤. ألم وخفقان في القلب Chest pain and palpitations.

٥. شعور بالتعب وآلام شديدة بالجسم Sever Aching and malaise

٦. الصداع Headache.

التغييرات المحورية التي طرأت على الفايروس في نقطيتن بالتنظيم الجيني،وهو ما تسبب بقائمة طويلة من الأعراض، لذلك فالمرض الناتج لا يؤثر فقط على الأشخاص بدرجات مختلة ومتفاوتة، بل حتى العلامات والأعراض يمكن أن تكون مختلفة في اشخاص مصابين بنفس الفايروس وفي اماكن نشر المرض كان يكونوفي نفس العائلة لاشخاص قريبين وباعمار متقاربة.

كما اضاف مركز SMC

‏هناك كذلك أعراض طويلة الامد بسبب إصابة فايروس كورونا "النموذج الهندي"، مثل تساقط الشعر، الذي لوحظ في عدد كبير من الأشخاص المتعافين من المرض، ولازال هناك رصد للمزيد.

· من الا‏عراض الجديدة في اصابة الكورونا بالنموذج الهندي

١. تقرحات في الفم والنتوءات المرتفعة والتهاب اللسان.

٢. ظهور حالات تعانى من تورم بعدة اماكن في الجلد وأصابع اليد والقدم.

كلاهما يمكن اعتبارهم من الأعراض النادرة ويجب اخذها في الحسبان وزيادة الشك عند رؤيتها.

· من الامور الهامة

‏تجلط الدم وهو احد اهم الآثار الجانبية المتزايد حدوثها والتى أبلغ عنها مرضى الفايروس الهندي من كورونا، وممكن ان يعود السبب الى الانتشار السريع للفايروس في الجسم والذي يسبب تخثر الأوعية الدموية في ارتفاع العدد الفايروسي higher viral load، والذي يسبب توق انسياب الدم بشكل صحيح عبر الأوردة متسببا بتخثرات دموية. وفي هذه الحالة من المهم جدا مراقبة مستوى السكر التراكمي للسكر فى الدم و ضغط الدم، كما يجب البحث عن اي علامة التهاب لتجنب العواقب التي تزيد احتمال حدوث التخثرات الدموية.