ديمونا..ما الذي حدث..ما الذي يحدث؟!

متابعة وتحليل ـ محمد صادق الحسيني ||

انه يوم الثاني من ارديبهشت (الشهور الايرانية المشرقية) وهو يوم تأسيس الحرس الثوري: ديمونا هي شمعة الولادة

كما علق احد رجال الله من ايران.. صلوا على محمد وال محمد

الجنرال هيداي زيلبرمان ادعى ان الصاروخ الذي انفجر في ديمونا هو صاروخ ارض جو سوري من طراز SA 5 .

*ويدعي ان الصاروخ لم يكن يستهدف اي هدف *

يعني...جاي يشم هوا في ديمونا ...!

ويدعي هذا الجنرال ان الغارات حصلت رداً على صاروخ إي ٥ ...!

· *وكالات اعلامية صهيونية

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اسرد بياناً ضعيفاً وهي ليست المرة الاولى التي تحاول فيها الجهات الرسمية الاسرائيلية التغطية على خسائرها اعلامياً.

· وكالات اعلامية صهيونية

نتمنى ان لا تكون حادثة مفاعل ديمونا كما صور لنا الاعلام الرسمي حادثة انفجار الصواريخ مؤخراً في المصنع الدفاعي الحساس (تومر ) واصفاً سبب الانفجارات بالاختبارات.

· مراسل فوكس نيوز الأميركية في القدس

لا أحد في إسرائيل يعرف شيئًا .. كبار المسؤولين ينتظرون التحقيقات الميدانية من قيادة الجيش لمعرفة ما جرى .. المؤكد أن صاروخ ربما يكون بعيد المدى أطلق من سوريا أو لبنان أو غيرها لكن ليس غزة .. الانفجارات اللاحقة التي سمعت خلال إطلاق الصاروخ ناجمة عن محاولات عدة من مناطق متفرقة للتصدي للصاروخ

· العصفورة همست

انفجار ضخم جداً لمعمل صناعة الطائرات المسيرة وبعض الاسلحة المتطورة قرب القدس نعم قرب القدس *

لهب الانفجار يُرى من على بعد ثلاثة كيلومترات، هذه الضربة جعلت الكيان الصهيوني في ذهول كبير يقلبون ايديهم يمنة ويسره...

هذا ما يسمى ضربة معلم...

· تقرير أولي...

وبالإطلاع علي الأنباء الواردة عن موقع إنفجار مصنع الصواريخ الإسرائيلية في غوش دان تل أبيب، فقد تبين الآتي:

1- مكان الإنفجار هو شركة صناعات الدفاعات الإسرائيلية IAI الواقعة بجوار مطار بنغوريون.

2- تصوير الإنفجار تم منذ اللحظات الأولي، وهو يقع علي الجهة الشرقية لسحابة الدخان، ويبتعد الموقع حوالي ٣ كيلو متر بعيدا عن موقع الإنفجار.

3- في أثناء الأنباء عن وقوع الإنفجار تحولت حركة بعض الطائرات وإنتظرت فوق مطار بن غوريون بعض الشئ، يشير هذا الي أن تحديد الموقع الصحيح للإنفجار هو مطار تل أبيب.

4- لم يحدث أن تعرضت هذه المنشأة لإنفجار عرضي، وهي محمية ومؤمنة بشكل كثيف وتقع بين الأحياء السكنية، وأن وضع الصواعق وتجارب الإطلاق لا تتم في هذا المبني وإنما يتم في صحراء النقب أو في دول كالمكسيك والارجنتين.

5- أغلب القنوات الأمنية أطبقت أفواهها مع أن الإنفجار لا يبعد الكثير منهم سوي بعض مئات الأمتار كالقناة 20 العبرية

· مراسل سانا

وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق

عاجل| صحيفة "يديعوت" العبرية: إطلاق صاروخ من جمهورية إيران الإسلامية باتجاه "مفاعل ديمونا النووي" بالداخل الفلسطيني المحتل.

على ما يبدو تثبيت قواعد جديدة للصراع

· الاعلام العبري:

حدث خطير واجتماع الكابينت في هذه الساعه المتاخره يدل على حجم الحدث ..

· الميدان يكذب زيف ادعاءات الجبناء من يهود خيبر والقنيقاع *

بُعد المسافة بين الحدود السورية مع مفاعل ديمونة يكذب الرواية الإسرائيلية،،

و إذا صح الفيديو الذي نشر عن قنوات إسرائيلية و الذي عرض فيه عدة إنفجارات بمواقع مختلفة و متباعدة، يعتبر دليل إضافي على كذبة الإدعاء الإسرائيلي بأن صاروخا مضادا للطائرات سقط قريب المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة.

المشهد المعروض في الفيديو يبين عدة إنفجارات متباعدة مما يعني أن قصفا صاروخيا تعرضت له منطقة المفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونة، و إذا أضفنا الإنفجار الهائل الذي وقع اليوم في أهم مؤسسات الصناعة العسكرية الإسرائيلية السرية، يمكننا القول أن كرة النار بين العدو الإسرائيلي و الجمهورية الإسلامية الإيرانية أخذت تتسع أكثر فأكثر،

بانتظار نقطة اللاعودة عن الحرب الإقليمية و تحرير جزء من فلسطين 🇵🇸 المحتلة كخطوة نحو تحرير القدس.

رسالة تحذيرية صارمة

ما حصل في الساعات الاخيرة عبارة عن رسالة ايرانية سورية مزدوجة يفترض بها ان تؤسس لقواعد اشتباك جديدة مع العدو الصهيوني صاروخ ايراني دقيق من سورية وفي عيد تأسيس الحرس الثوري

فإن يكون موقع إطلاق صاروخ من سورية بإتجاه منطقة قريبة من مفاعل ديمونا التي تبعد 200كلم عن موقع الإطلاق ويرجح أن الصاروخ المستخدم هو من نوع فاتح 10 وهو صاروخ بالستي أرض أرض ويستخدم الوقود الصلب وهو دقيق الإصابة وينفصل رأسه عن بدنه ومداه الأقصى 300كلم.

الزمان والمكان المناسبين.

· في هذه الاثناء انصار الله يدكون جنوب المملكة الوهابية

المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع :

‏نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على قاعدةالملك خالد الجويةبخميس مشيط بطائرة مسيرةنوع قاصف 2K في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس استهدفت موقعا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيدالعدوان والحصار الشامل على بلدنا.

اليمن ينتصر - مدن الملح تنحسر

* يوم نبطش البطشة الكبرى*