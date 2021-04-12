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أم الجواسيس تطيح بـ 77 قياديا في داعش الارهابي ثأرا لخطيبها.. فمن هي؟


 

 

في عام 2008 تمكنت القوات العراقية من الإطاحة بقيادي في تنظيم القاعدة الارهابي آنذاك، من خلال الاعتماد على امرأة تعمل لصالح استخباراتها.

تمكنت هذه المرأة من اختراق زوجة القيادي في التنظيم، لتكون بداية لقصة الإطاحة بزوجها دون علمها عبر عملية تعرف بـ”قارئة الفنجان” وهي واحدة من عشرات العمليات التي قامت بها (أم الجواسيس)، في اشارة الى اسم العميلة لصالح الاستخبارات العراقية.

 من هي (أم الجواسيس) وما هي دوافعها للتعاون مع الاستخبارات العراقية“

أم عائشة (اسم مستعار)، في عقدها الرابع، تعمل منذ 13 عاماً لصالح خلية الصقور الاستخباراتية في العراق، أودت معلوماتها إلى اعتقال 77 قيادياً في تنظيمي القاعدة وداعش، وأوقفت عشرات العمليات الإرهابية.

أعلنت الآن توقفها عن العمل بسبب الإجراءات الأخيرة في العراق وعدم ثقتها ببعض القادة الأمنيين والمسؤولين الحكوميين.

دخلت هذا العمل لأخذ الثأر لخطيبها الذي ذبحه تنظيم القاعدة الارهابي لأنه شيعي، وتركها التنظيم لأنها سُنية، وفقا لروسيا اليوم

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