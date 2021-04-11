التقارير

نواب يشددون على ضرورة تحقيق السيادة واخذ الحكومة دورها في انهاء التواجد الاجنبي


شدد نواب من مختلف الكتل السياسية على ضرورة العمل الجاد لاخراج القوات الاميركية بالكامل من دون اي تسويف او مماطلة في هذا الملف، مؤكدين على اهمية ان تأخذ السلطة التنفيذية دورها لتطبيق قرار البرلمان القاضي بانهاء الوجود الاجنبي وتحقيق السيادة الكاملة للبلاد وايقاف اي انتهاكات تقوم بها القوات الاجنبية.

وقال عضو لجنة الامن النيابية بدر صائغ لـ /المعلومة/، ان “السيادة يجب ان تتحقق من خلال تحرك الجهات المسؤولة ووزارة الخارجية لمنع اي تدخلات خارجية بالشأن الداخلي”.

من جهة اخرى، بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، لـ /المعلومة/، ان “الحكومة ينبغي لها ان توقف اي تجاوزات على سيادة البلد من خلال عدم السكوت على التواجد الاجنبي واتخاذ الرد المناسب على اي انتهاك”.

من جانب اخر، شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، على ضرورة تطبيق قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية من البلاد لتحقيق السيادة الكاملة، حيث من المفترض ان تضع الحكومة هذا الامر نصب عينيها. 

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نواب يشددون على ضرورة تحقيق السيادة واخذ الحكومة دورها في انهاء التواجد الاجنبي
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