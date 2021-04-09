التقارير

حتَّىَ لا نبقى أسرَىَ التكهنات لقد وَلَّىَ عصر الأُحاديَة


 

✍️ * د. إسماعيل النجار||

 

🔰 ثلاثون عامٍ من الأُحاديَة والغطرَسَة الأميركية كانت كافية لتظهر حقيقة ديمقراطيتهُم وحمايتهم لحقوق الإنسان، وكانت كافية للأعمى لكي يَرَىَ والأطرش لكي يسمَع وللمجنون لكي يَعقَل.

**(أميركا هذه) هيَ دولَة كاذبة إستبدادية مجرمة بكل ما للكلمة من معنىَ لا عهد لها ولا مواثيق محترمة عندها وتَرَىَ العالم كلهُ مختصراً في الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا قيمة لأحد غيرهُ.

**خَرَجَت من الإتفاق النووي مع إيران كما يخرج رئيسها من الحمام ولَم تحترم تعهداتها وتوقيعها أو الدُوَل الراعية له ضاربةً بعرض الحائط عَظَمَة الدُوَل ألتي رعَتهُ لإثني عشر عام قبل إقراره رسمياً والتوقيع عليه،

واليوم تشترط على الجمهورية الإسلامية العودَة والإلتزام قبل أن تُحَرِّك أقدامها بإتجاهه لكن المفاجئة كانت عندما أدرَكَ الرئيس بايدن أن دخول الحمَّام مش مثل الخروج منه، وأن العودة إلى الأتفاق مُثقَلة بشروط فارسية قاسية إن رَغِبَ الرئيس الأميركي أقلُها التعويض؟

[ واشنطن التي ترغب في العودة إلى الإلتزام ببنود الإتفاق ضمن أجندتها تفاجئَت أنَّ كَمَّاً كبيراً من أحلامها تبخرت عندما إصطدمَت بحرارة العناد الإيراني الذي رفض إضافة بند واحد على ورقة الإتفاق، ورفض التفاوض مجدداً حوله، ورفضت الجلوس مع الأميركيين وجهاً لوجه، ترافقَ الرفض الإيراني مع إزدياد حركة التطوير داخل مفاعلات آراك وفَردو وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وتوقيع إتفاقية إستراتيجية مع الصين طويلَة الأمَد وسط تصفيق روسي كوري شمالي والكثير من دوَل العالم.

**جو بايدن في كل هذه المَعمَعَه، العالم يسير بإتجاه بعيد عن بوصلته وهو داخل البيت الأبيض يدور حول نفسه،

لا عاد للإتفاق النووي،

ولا أتخذَ قراراً مصيرياً بالنسبة لحرب اليَمَن الذي إنتصرَ بها أنصار الله وأنقلبت المعادلَة لصالحهم،

ولا حققَ تقدماً على المسار الفلسطيني،

ولا يعرف ماذا يريد من سوريا بعدما سيطر جيشها على أكثر من ثمانون بالمئة من أراضيها وأستعادها إلى حُضن الشرعيَة،

**روسيا بدورها أرسلَت له رسائل كبيرة وخطيرة من أوكرانيا ومن سوريا ومن أكثر من مكان في العالم،

**الصين هادئة بتعاملها مع الولايات المتحدة لا تستفزها التصريحات وأي خطوات عقابية على الأرض،

الصيني يمتلك القدرة والأرضية للرَد عليها.

**إذاً ماذا يريد الأميركي من كل تلك النزاعات السياسية التي أوجدها؟

المراقبون بدأوا يلحظون تخبطاً أميركياً وعدم إستقراراً نمطياً في العمل السياسي يشير إلى رغبتها في التخريب أكثر من البناء لأن طبيعة هذه الدولة إجرامي ولا يتغيَّر.

**من هنا نستطيع القَول أن واشنطن على طريق ألهاوية السياسية وأن إدارتها غير قابلة بأن تغيير سلوكها العدواني إتجاه الشعوب بحسب الرغبة الإسرائيلية لذلك العالم الأُحادي الجانب لن يبقى كذلك وأن الحرب الباردة القادمة ستكون رباعية وليست ثنائية وسيطرأ تغييرات جذرية على سياسة النظام العالمي الجديد يشمل الدَولَرَة والتركيبة السياسية بما فيها العضوية الدائمة في مجلس الأمن القابل للإتساع ليستوعب ثلاث دوَل أخرَىَ والأمر ليسَ ببعيد وإلٍَا دونه حرباً عالمية ثالثة لأن النظام العالمي الحالي أصبَحَ ميتاً ولا يمكن أن يعود للحياة مهما كلف الأمر.

 

✍️ * د. إسماعيل النجار / لبنان / بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حتَّىَ لا نبقى أسرَىَ التكهنات لقد وَلَّىَ عصر الأُحاديَة
*هل حَضَّرَت واشنطن وأبو ظبي والرياض ربيعاً أردنياً مستقلاً؟!
تقرير : زعيم داعش الحالي كان متعاونا مع الامريكان وقدم تفاصيل دقيقة عن التنظيم
واشنطن وبغداد..حوار الطرشان..!
لماذا التآمر على الاردن ؟!
الاردن.. معلومات تعزز فرضية تورّط دولتين في المؤامرة الانقلابية
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
حمزة بن الحسين: حُلم عرش ضاع مرَّتين
هل أن السعودية متورطة في أحداث الأردن ؟!
القِوَىَ المؤثرَة في العالم تتجاذب أطراف اللحاف والجميع يتجَنَّب الحرب
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك