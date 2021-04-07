التقارير

تقرير : زعيم داعش الحالي كان متعاونا مع الامريكان وقدم تفاصيل دقيقة عن التنظيم


كشفت تقرير استجواب عسكرية سابقة رفعت عنها الولايات المتحدة السرية ،اليوم الاربعاء، ان زعيم داعش الارهابي الحالي المدعو امير محمد عبد الرحمن المولى قدم معلومات استخبارية مهمة جدا لمسؤولين عسكريين امريكان بشأن اعضاء بارزين في تنظيم الدولة قبل داعش منذ عام 2008 وانه كان متعاونا جدا مع المحققين الامريكان اثناء فترة اعتقالة في العراق في ذلك الوقت.

وذكرت الوثائق التي كشف عنها مركز مكافحة الارهاب في كلية ويست بوينت وتتكون 53 صفحة  ” أن المولى قد كشف عن معلومات تتعلق بأكثر من 68 عضوًا قياديا في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق الذي سبق داعش، خلال تحقيقات أجريت في الحجز العسكري في عام 2008″.

واضاف ان ” المعلومات التي قدمها المولى كانت سببا في الضربة العسكرية التي قام بها التحالف الامريكي في تشرين الثاني عام 2008 وادت الى مقتل الشخصية الثانية في التنظيم الارهابي ويدعى ابو قسورة وبعدها صعد المولى داخل التنظيم ، وأصبح أخيرًا زعيما لداعش في تشرين الاول عام 2019″.

وتابعت الوثائق أنه “على الرغم من ترقيته ليكون نائب القائد على الجماعة الارهابية في الموصل ، تكشف التقارير أن المولى تعاون عن طيب خاطر مع القوات الأمريكية وكشف عن قدر كبير من المعلومات الاستخبارية القابلة للتنفيذ ، بما في ذلك الأوصاف المادية ، فضلاً عن الأسماء والمواقع والأسماء المستعارة للقادة الرئيسيين ووصف المحققون المولى بأنه كان صادقا ، حيث حدد صورًا عديدة لكبار الارهابيين وكشف عن الهيكل التنظيمي الكامل لتنظيم الدولة في الموصل”.

واوضحت الوثائق أنه “بالإضافة إلى تحديد كبار القادة ، قدم المولى تفاصيل عن المسؤولين عن الوظائف العسكرية والإدارية والأمنية والشريعة والدعاية الإعلامية، حيث يبدو أن المولى كان معاديًا بشكل خاص للمقاتلين الإرهابيين الأجانب داخل صفوف التنظيم ، كما ووصف المولى ، الذي عمل نائبا لزعيم الجماعة في الموصل ، الأنشطة الإجرامية للجماعة في المدينة ، بما في ذلك عمليات الخطف والإعدام والاغتيالات والفدية والاختطاف، وكشف للامريكان عن نقاط الالتقاء الرئيسية في الموصل ، بما في ذلك سوق ومقهى يلتقي فيه نشطاء الإرهاب بانتظام”. في ذلك الوقت.

وبينت ان ” المولى كشف أيضًا عن غطاء فريق الدعاية التابع لتنظيم الدولة في الموصل ، وكشف عن تفاصيل العاملين الإعلاميين الرئيسيين بالإضافة إلى الموقع السري لمقرهم”.

واشار التقرير الى ان ” الوثائق كشفت عن عن انقسامات عميقة وطويلة الأمد داخل منظمة غارقة ليس فقط في الإجرام ، ولكن في ثقافة الخيانة، حيث بينت اعترافات المولى سعيه لمصالحة الشخصية من اجل الصعود داخل التنظيم ليتولى قيادة تنظيم داعش الارهابي في النهاية بعد مقتل البغدادي “.

ووصفت الوثائق التي تم تغطية بعض المعلومات منها لاسباب امنية المولى ” انه وبمجرد القاء القبض عليه غرد كالكناري عن اسماء وهيكل التنظيم وعملياتهم ورسم خرائط تحركاتهم

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تقرير : زعيم داعش الحالي كان متعاونا مع الامريكان وقدم تفاصيل دقيقة عن التنظيم
واشنطن وبغداد..حوار الطرشان..!
لماذا التآمر على الاردن ؟!
الاردن.. معلومات تعزز فرضية تورّط دولتين في المؤامرة الانقلابية
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
حمزة بن الحسين: حُلم عرش ضاع مرَّتين
هل أن السعودية متورطة في أحداث الأردن ؟!
القِوَىَ المؤثرَة في العالم تتجاذب أطراف اللحاف والجميع يتجَنَّب الحرب
صحيفة نيويورك تايمز : المملكة الأردنية تهتز بإنشقاق بين الملك و ولي العهد السابق
هل ينجح إجتماع فيينا في إحراز تقدم بشأن الملف النووي الإيراني؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.15
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك