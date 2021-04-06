التقارير

انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل


العالم - الأردن

ما يدور في الخفاء من تداعيات للقضية الأضخم في تاريخ الملكية الرابعة في الأردن منذ 1999، تاريخ تنصيب عبد الله الثاني، الأمير الثانوي في العائلة الهاشمية، ملكاً، لن يخرج بسهولة إلى العلن، بل يمكن القول إن الجانب المكشوف منه انتهى كما أراد له الملك شخصياً، إذ وافق على بيان يتّهم أخاه غير الشقيق، الأمير حمزة، بالتعاوُن مع الخارج لتنفيذ «مخطّط معقّد» مع تجنُّب تبيانه، إلى أن أوكل مساء أمس قضية حمزة والتواصل معه إلى عمّه، ولي العهد السابق الأمير حسن، ليعُلِن الأوّل، في وقت متأخّر، أنه يضع نفسه تحت تصرُّف الملك.

وکتبت صحيفة الاخبار اليوم الثلاثاء انه من الواضح، أن التعامُل مع القضية سيكون وفق مسارَين دقيقين: الأوّل يعزل خلافات العائلة المالكة عن الحكم، وهو أمر سيتعاطى معه أهل الأردن بطبيعتهم المحافظة والعشائرية بإيجابية، والثاني يُصوِّب على «الطرف الخارجي» الذي تَجنَّب البيان الحكومي ذكره بالكامل، مع أن «أبطال القضية» محسوبون على السعودية بالذات، وهو أمر سيقبله أهل المملكة أيضاً من باب الحمية والنخوة! وخلافاً لما يحدث في ممالك الخليج (الفارسي) وإماراتها، يمكن وصف الأردن بالمملكة المستقرّة على صعيد الحكم، إذ إن طبيعة العائلة «الغريبة» تُمثّل صيغة توافقية مقبولة لحكم خزّان بشري بدأ بتركيبة غير متجانسة تضمّ لاجئين وقبائل ممتدّة داخلياً مع دول الجوار، واستمرّ حكمها مئة عام من اللعب على التوازنات واحتواء الخلافات بين المُكوّنات الديمغرافية، فيما لم تنجح التغيرات في المنطقة واختلاف التحالفات في زعزعة هذا الحكم أو استغلال أطرافه، وذلك ببركة ورعاية جهات متعدّدة، أبرزها الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي.

أمّا المسكوت عنه، فيتعلّق بصاحبة فكرة ما حدث في الأردن، أي الطرف المستفيد والمعادي لعبد الله وليس للحكم الهاشمي، لكون إشراك حمزة في الحكم يعني التخلُّص من الملك الحالي على وجه التحديد. في الأصل، ليس ثمّة مواقف ثورية لعبد الله، فهو يُمثّل داخل محور واشنطن شريكاً مرناً ولا يثير أيّ مشكلات، كما أنه منخرط في السياسات الأميركية والإسرائيلية ومنفّذ لها. وعلى رغم ما شاب مرحلة دونالد ترامب من برود بين الديوان الملكي والبيت الأبيض، رسم علامة سوداء في تاريخ العلاقات، إلّا أن ذلك لا يجعل عبد الله غير مرغوب فيه أميركياً، بل هو يتمتّع بمواصفات الحليف غير المُكلِف وغير المشاكس، والذي يُمثّل إعطاء الضوء الأخضر لإطاحته في بداية ولاية جو بايدن نوعاً من المقامرة. وإن كان هناك أطراف آخرون يريدون تغيير عبد الله،

فالواضح أن الموافقة الأميركية لم تُعطَ لهم، وهذا السبب الرئيس في إجهاض المحاولة أو ضربها استباقياً قبل أن تصير أمراً واقعاً يُحتّم على واشنطن التعامُل مع تداعياته. إذاً، مع استبعاد دور الأميركيين كطرف مُحرِّك للتغيير، فإن المتربِّص الثاني بالملك وصاحب «العداء» الأقدم له هو بنيامين نتنياهو، المدعوم الآن إماراتياً وسعودياً، لكنه غير مدعوم من إدارة بايدن بما يكفي. ومع أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية لم تبتّ بعد فوز نتنياهو برئاسة الحكومة، فإن الرجل الذي تصرّف بعد منْع طائرته من التحليق في الأجواء الأردنية على نحو «أرعن»، وخالف توصيات الجهات الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية، تورّط على ما يبدو في القضية الأخيرة، من دون إعلام تلك الجهات التي أبدت قلقاً واضحاً استدعى الطمأنة الأردنية الفورية لها بعد إعلان الحدث، بغضّ النظر عن مدى تورُّط نتنياهو وشكله.

أمّا الطرف الإماراتي، الذي تقارَب مع شعبوية ترامب ونتنياهو، وقرّر تطبيع العلاقات من دون أيّ مقابل يصبّ في مصلحة الفلسطينيين، أو تدعيم موقف الأردن في الوصاية الهاشمية على القدس، مع أنها ركيزة حكم عبد الله وسبب شرعيته، فصمَت في بداية الحدث، ثمّ انخرط في مسلسل البيانات الداعمة. وبمعزل عن حقيقة موقفه، يبدو جديراً التذكير بقضية هروب الأميرة هيا من زوجها حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، والتي تجعل من الصعب التقدير أن أبو ظبي ستغامر بإثارة حفيظة دبي، عبر إزاحة عبد الله، الأخ غير الشقيق لهيا، وتنصيب أخ غير شقيق آخر (حمزة)، لكنه متقارب مع شقيقها الأمير علي الذي دعمها بالكامل، مكانه. بل يمكن القول إن محمد بن زايد فصَل أزمة الأميرة هيا وابن راشد عن العلاقات الاستراتيجية مع الأردن، بل سعى في ما بينه وبين عبد الله بالذات إلى تقارُب يبعد الرياض قليلاً عن عمّان، مستغلّاً فوقية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في التعامُل مع ملك الأردن، وسعيه إلى الدخول على خطّ القدس بإقصاء الهاشميين، عازفاً على وتر العداء القديم بين آل سعود وآل هاشم.

في المحصّلة، تبدو الرياض هي المتهم الأكبر الذي تعزف عمّان عن اتهامه، وما مبادرة الملك سلمان وابنه إلى التواصُل مع عبد الله إلّا لتدارُك الأزمة التي ستؤثر بصورة كبيرة في السعودية، صاحبة الملفّات الثقيلة لدى الإدارة الأميركية وفي المنطقة عموماً. والواضح أن عمّان سرّبت بصورة متعمّدة خبر الكشف عن العملية إلى صحيفة «واشنطن بوست» بالذات، التي ترتبط بالصحافي السعودي المقتول، جمال خاشقجي. ووفق مصادر، ما كان تأخير البيان الحكومي إلّا لإيجاد مخرج يُجنّب كشف ما تمّ كشفه مع رجل ابن سلمان، مدير بلاط الملك السابق، باسم عوض الله.

وهذا كلّه ما يفسّر سفر عبد الله إلى الرياض ولقاءه ابن سلمان، والذي ثارت بعده قضية إلغاء ولي العهد الأردني الحالي، الأمير حسين، زيارته للقدس، لتأتي سريعاً قضية طائرة نتنياهو، إذ يتّضح، من السياق المتقدّم، أن القضية ليست جديدة، وتمّ تتبُّعها منذ مجيء عوض الله إلى الأردن قبل شهرين. لكن لا يمكن للملك حرق باسم عوض الله، وهو من صنيعته، بل يُمثّله ويمثّل نهجه، إلّا في سياق أكبر وباستفادة مادّية ومعنوية تُعزّز من حكمه وتعطي ذريعة لقمع أيّ انتقاد داخلي له، ولا سيما أن ترتيبات مرحلة ما بعد التطبيع وما بعد ترامب صارت جاهزة، وعبد الله لاعب أساسي فيها.

داخلياً، لا يمكن الحديث عن العشائر وكونها تقبل أو ترفض، فذلك زمن ولّى بموت الملك حسين، إذ كانت طبيعة الظروف الموضوعية والذاتية للمملكة مغايرة، ثمّ مع بداية عهد عبد الله، وبدعم ثلّة من المستشارين والمقربين، وللمفارقة أهمهم باسم عوض الله، تراجَع دور العشائر وتفكّكت البنى البيروقراطية في الدولة، بل ضُربت بنية العشيرة على مرّ سنوات عبر قانون انتخابي قائم على مبدأ الصوت الواحد أحدث انقسامات اجتماعية حادّة، جعلت ردّ الفعل باهتاً وغير مهم في حدث كالذي مرّ على الأردن. أما المعارضة الداخلية، فخلافاً لبيان جماعة «الإخوان المسلمون» «الداعم والمسانِد للدولة والملك»، والذي جاء بعد مهاتفة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لعبد الله، فكان الصمت سيّد الموقف.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاردن.. معلومات تعزز فرضية تورّط دولتين في المؤامرة الانقلابية
انقلاب الإخوة في الأردن: السعودية متّهماً أوّل
حمزة بن الحسين: حُلم عرش ضاع مرَّتين
هل أن السعودية متورطة في أحداث الأردن ؟!
القِوَىَ المؤثرَة في العالم تتجاذب أطراف اللحاف والجميع يتجَنَّب الحرب
صحيفة نيويورك تايمز : المملكة الأردنية تهتز بإنشقاق بين الملك و ولي العهد السابق
هل ينجح إجتماع فيينا في إحراز تقدم بشأن الملف النووي الإيراني؟!
مغردون يكشفون عن معلومات ’صادمة’ بشأن أحداث الاردن !!
الكاظمي ب(الامارات )وقادة سياسيون يؤكدون (العراق محور السلام )!
صورة ناصعة من تاريخ البصرة ـ قضاء ابي الخصيب
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك