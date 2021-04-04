صورة ناصعة من تاريخ البصرة ـ قضاء ابي الخصيب

متابعة ـ ياسر الربيعي||

القضاء الذي اذا ذُكر اسمه ذُكر العراق اولاً قبل البصره ،القضاء الوحيد الذي يعرفه كل العراقيين والعرب،هو أيقونة بصريه عراقيه عربيه،منبع العلم والثقافه والزراعة والقيم وهو الريف والمدينة والعادات الاصيله،فمن لايعرفه لايعرف العراق

· فمن هم أوائل هذا القضاء؛

1- أطلق أسم (ابو الخصيب) على هذه المنطقة لأول مرة سنة 140ھ عندما حفر القائد ابو الخصيب مرزوق نهرا سمي بأسمه (نهر ابوالخصيب) ثم سميت المنطقة (ابو الخصيب) .

2- لم تنفصل ابو الخصيب في تأريخها عن السلطة المركزية الا في الفترة التي أتخذها صاحب الزنج (علي بن أحمد بن محمد) مقرا لجيوشه وبنى عاصمته المختارة فيها سنة 255ھ.

3- ابو مغيرة هي اول قرية من قرى ابي الخصيب اعلنت العصيان والتمرد على الدولة العثمانية لسوء تصرف ولاتها في المنطقة أرسل الوالي العثماني (منيب باشا) جيشا للقرية حيث ضربتها بالمدافع وكان ذلك في عام 1850م 1367ھ.

4- اول مؤتمر لوجهاء ابي الخصيب عقد في ديوان السيد محمد بركات في قرية باب ميدان سنة 1909م - 1327ھ وحضر هذا ألمؤتمر والي البصرة (سليمان بيك نظيف) وطالب وجهاء القضاء من الوالي ضرورة أجراء اصلاحات عمرانية في القضاء ومنها المطالبة بفتح طريق يربط قرية باب سليمان بقرية القنطرة وباب طويل على الضفة الجنوبية من نهر ابي الخصيب وقد تم ذلك.

5- أول من تبرع لبناء مدرسة في ابي الخصيب من ابناء القضاء هو السيد محمود باشا ال عبد الواحد عند ما بنى المدرسة المحمودية في جّلاب سنة 1913م.

6- أول مدير ناحية لابي الخصيب من ابناء القضاء هو السيد احمد ﭽﻠبي ال عبد الواحد سنة 1913م.

7- اول قائممقام لقضاء ابي الخصيب من ابناء القضاء هو الحاج محمود النعمه سنة 1921م.

8- أول مرة يشق طريق يربط البصرة بأبي الخصيب ويمر خلال بساتين النخيل بدأ العمل به عام 1922م وانتهى عام 1924م.

9- أول مرة زار بها الملك فيصل الاول ابي الخصيب كان في 15/5/1924م لأفتتاح جسر باب سليمان الخشبي.

10- أول مدرسة أفتتحت في ابي الخصيب سنة 1909م في قرية البلد في منطقة (شيخ ضروه) وكانت تسمى الرشديه وهي نواة للمدرسة المحمودية فيما بعد.

11- أول مدرسة للبنات في ابي الخصيب افتتحت عام 1929م وهي مدرسة ابي الخصيب للبنات في بناية المدرسة المحمودية في جّلاب بعد انتقال المدرسة المحمودية منها.

12- اول مدرسة متوسطة للبنين افتتحت عام 1947م في دار لعائلة ال عبد الواحد وكان مديرها السيد احمد عبد الرحمن الدوري من بغداد.

13- اول متوسطة للبنات افتتحت عام 1952م في دار السيد عبد الغفار البكر في قرية بلد سلطان ومديرتها الست عائده محمد ناجي البكر.

14 - اول صحافي من ابناء القضاء هو السيد عبد القادر السياب وأصدر جريدة الناس عام 1935م

15- أول مدير لمعارف البصرة من أبناء ألقضاء هو السيد محمد ناصر العثمان سنة 1941م.

16- أول مدير للشرطة من ابناء القضاء هو السيد احمد محمود المحفوظ حيث اصبح مديرا لشرطة عدد من الالوية واخرها في البصرة عام 1939م.

17- أول وزير للداخلية في الحكومة العراقية المؤقتة من ابناء القضاء هو السيد طالب النقيب عام 1920م

18- السيد محمد زكي البصري المحامي من ابناء القضاء اول رئيس لمجلس النواب في حكومة السيد ياسين الهاشمي واحد رجال المجلس التأسيسي ووزيرا للعدل في وزارة السيد ياسين الهاشمي.

19- اول شاعرة خصيبية صدرت لها دواوين شعريه هي الشاعرة زهور عبد دكسن.

20- أول رائد للشعر الحر في الادب العربي من ابناء القضاء هو الشاعر بدر شاكر السياب.

21- اول مدير لاوقاف المنطقة الجنوبية من ابناء القضاء هو السيد عبداللطيف احمد الدليشي.

22- اول من ادخل صناعة حلاوة نهر خوز إلى ابي الخصيب هو المرحوم الحاج عبد الرحمن ابراهيم محمد.

23 - اول مرة زار فيها ابي الخصيب السيد عبد السلام عارف رئيس الجمهورية الاسبق حيث وضع حجر اساس لثانوية ابي الخصيب للبنات والحجر الاساس لمعمل الاسمدة في ابو الفلوس في 12/4/1966م.

24- أول سيارة دخلت للقضاء للسيد رجب النقيب والد السيد طالب النقيب سنة 1900م وكانت من نوع (ناش) وفي عام 1940م أدخل السيد صالح بيك العبدالواحد سيارة من نوع (بد فورد) حمراء اللون وفي سنة 1955م أدخل السيد نجم الدين النقيب سيارة من نوع (بد فورد) ايضا أما أول سيارة دخلت البصرة فقد أدخلها الشيخ عبدالقادر باشا عيان وأخوه الشيخ عبدالسلام باشا عيان وهي من نوع (روز رايز) وتحمل رقم (واحد بصره).

25- اول كاتب عرائض في ابي الخصيب عام 1940م الحاج جاسم الاحمد من اهالي قرية باب ميدان.

26- أول مأمور مركز شرطة في ابي الخصيب هو السيد (احمد المحبوب) وكان عدد افراد الشرطة انذاك لا يتعدى عشرة افراد ومفوض واحد.

27- اول محكمة في ابي الخصيب كانت في عام 1920م وكانت تحسم دعاوى القضاء في محاكم البصرة حتى عام 1958م.

28- اول طبيب في ابي الخصيب (افلاطون) واعقبه السيد الدكتور (علي فكري)