التقارير

الأهوار وحاجيات سكانها..!


 

محمد هاشم الحجامي ||

 

الاهوار تلك المصطحات المائية الجميلة ، والمدهشة ، وهو عالم مليء بالغرابة ، ومدعات للتأمل ، والتوقف عند مسمياته ، ومفرداته ، وطريقة عيش سكانه . وللهور وسكانه مصطلحات ومسميات تنطلق من بيئته وتلائمها .

·        اسماء الطرق في الهور :-

1ـ  الكَاهَن : وهو الطريق الواسع خاليا من القصب والبري واعرض طرقه وهو يقابل الشارع العام بمسميات المدينة

2ـ  الطّرة : وهو طريق أقل سعة من الكَاهن وغالبا يتفرع من بداية الهوار . 

3ـ  المِسْرَاب :- وهو طريقٌ ضيقٌ أقلُ من الطّرة ، وكثيرا ما يصعب دخول السفينة فيه . وهو يتكون غالبا بسبب مشي الجاموس فيه .

4ـ  البرقة وهي المسطح المائي الواقع بين الأرض الجافة أو المزروعة بالشلب ، والهور وتكون خالية من القصب والبردي واسمها مشتق من البرق لأن الناظر لها يرى انعكاس الضوء فيها كالبرق .

5ـ  الظِّلِع :- وهو اكثف منطقة من حيث كثرة العنقر ، أو القصب .

6ـ  الشَّهف :- وهي إحدى مراحل نمو القصب ويكون صالحا لأكل الحيوانات

7ـ  العِنْكر ( العنقر ) :- وهي من مراحل نمو القصب

8ـ  القصب :- وهو التطور الأخير للشهف والعنقر حيث يستمر بالنمو إن لم يقطع  ييبس ويجف وعندها يسمى قصب .

9ـ  البردي وهو يشبه الكراث ؛ طوله متر ونصف المتر في الغالب .

10ـ  الكعيبة :- وهو نبات لا يتجاوز قطره خمس سم ، وساقه يكون طويل رفيع أرفع من قلم الرصاص ينمو في أطراف الهور وفي المساحات الخالية من القصب والبردي غالبا . ـ ـ ـ ـ ـ ـ

·        اسماء السفن التي هي أداة النقل البحرية

11ـ  الشَّخْتُورَة:- وهي السفينة الكبيرة يركب عليها محرك وهي حديثة الاستعمال لكنها أصبحت جزء مما يستعمله سكان الأهوار 

12ـ   المَشْحُوف:- وهي إحدى تسميات السفينة .

13ـ  الجِّلِيْكَة :- وهي إحدى تسميات السفينة .

14ـ  الزَّعَيْمَة :-  اي الزعيمة وهي لا تتحمل أكثر من شخصين وتكون صغيرة  .

15ـ  الطَّرَّادة :- وهي إحدى تسميات السفينة .

16- الكِعِد :ـ  وهي سفينة اكبر أنواع السفن حجما .

17ـ  المَرْدِي :- وهو عمود خشب يدفعه الراكب بالأرض لتندفع السفينة . طوله مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار .

18ـ الغّرافة :- وهي عمود خشب طوله يزيد على المتر بقليل وفي نهايته خشبة اعرض من الكف يدفع الماء بها في الأماكن التي تكون عميقة .

·        أسماء أجزاء السفينة :-

أ- العنج ( النق ) :- وهو مقدمة السفينة .

ب- الدوسة وهي خشبة مثلثة توضع وسط النق .

ج- الدست :- هي العارضة التي تمسك طرفي السفينة .

د- الربعة :- الفضاء الواقع بين دستين .

19ـ  الچباشة وهي مرتفع يصنع بتجميع القصب بعضه فوق بعض 

٢٠- اليشان وهو الأرض المرتفعة وسط الماء كجزر البحار والمحيطات يحيطها الماء والقصر والبردي من جميع نواحيها وهو الأرض المرتفعة وسط الماء كجزر البحار والمحيطات يحيطها الماء والقصر والبردي من جميع نواحيها .

٢١ـ الجاموسة :- الحيوان الأهم إن لم يكن الوحيد الذي يربيه أهل الهور فهو الجاموسة أو باصطلاحهم الدُوَابَة ؛ الذي يتعايش مع بيئة الاهوار  ، يكون كبير الحجم مقارنة مع حيوانات الجنوب العراقي يصل وزنه إلى أكثر من نصف طن

وتقسيماته الشفج وهو ذكر الجاموس و الحُوْلِي وهي الجاموسة البكر ـ ـ ـ ـ

ويستوطن الهور أنواع كثيرة من الطيور  أبرزها :-

٢٢ـ  البريزجي :- طير صغير يسبح بألماء ولا يطير ، ويغطس بالماء لمسافات بعيدة

٢٣ـ  اللقلق :- هو طائر ابيض اللون له رقبة طويلة .

٢٤ـ البرهان :- طائر كبير الحجم يزن أكثر من عشرة كيلو

٢٥ـ البيوضي :- أبيض اللون .

٢٦ـ النُكُوض أو ( النكود ) في بعض اللهجات اسود اللون

٢٧ـ الشكركة :- طائر صغير يبني بيته في الأنهار الفرعية وسط الطين أعلى من الماء بقليل .

٢٨ـ دجاج الماء :- اكبر من النكوض ، أصغر من الدجاج بقليل

٢٩ـ نعجة الماء :- هي طائر كبيرة الحجم اكبر من البرهان وهي نادرة .

·        انواع الأسماك :-

٣٢ـ الكطان :- وهو اشهر واطيب الأسماك ، نادر الوجود

٣٤ـ البني :- يقارب الكطان أهمية ويكون صدفه اقرب للون الخاكي .

٣٥ـ الزوري :- صغير الحجم واسع الانتشار يعيش بكثرة .

٣٦ـ العجد

٣٧ـ  الحِمري :- متوسط الحجم ، غالب أهل الهور لا يأكلونه ، ليس بسبب حرمته إنما تقليد اجتماعي ومن يأكله يعدونه نوع من العار والنقص .

٣٨ـ  الشِّلج :- وهو رفيع وطوله أكثر من ثلاثين سم .

٣٨ـ  الجري :- وهو سمك بلا صدف لذا لا يتناوله أهل الأهوار

·        ادوات الصيد :-

٣٩ـ الطرة :- شبكة طولها خمسة الى عشرة أمتار تثبت من طرفيها بجريدة نخيل وتبقى لساعات بالماء حيث تعترض الأسماك وتعلق بها وهي اقسام بعضها كبيرة العيون وبعضها صغيرة ، حسب نوع السمك المخصصة له .

٤٠ـ  الشبج :- كالطرة لكنه طويل واعرض ويرفع من الأعلى بشئ يطفو بالماء .

٤١ـ  المكرافة :- شبكة طولها متر او متر ونصف وعرضها متر تقريبا تشد في طرفيها جريدة نخيل يمسكها شخصان يصاد بها بالمياه الضحلة .

٤٢ـ  الفالة :- حديدة لها اصابع أشبه بأصابع الإنسان تربط نهايتها بقصبة .

٤٣ـ  السلية :- وهي شبكة أشبه بالهرم قطرها يصل إلى أكثر من أربعة أمتار في طرفها يثبت رصاص ليسهل نزولها في الماء وتشد في أطراف الهرم خيوط لتجتمع في أعلى الهرم وتربط بحبل متين ، وحينما تسحب ترتفع القاعدة لتكون أشبه بالكيس .

٤٤ـ  النوشة :- وهي كالعريش يتخفى فيها صائد الطيور .

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