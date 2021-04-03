الحشد الشعبي العراقي صمام الأمان للعراق وروح الصحوة

هشام عبد القادر ||

نبارك للحشد الشعبي العراقي على ذكرى تأسيسه ونبارك للمرجعية بالنجف الأشرف سماحة السيد علي السيستاني مؤسس روح الحشد الشعبي بفتوى صادرة من لسان الصدق التي تنطق على لسان كل مقاومة ظهرت بهذه المراحل الصعبة سوى في العراق أو اليمن أو لبنان أو إيران أو سوريا أو فلسطين أو بأي بلد كان أو يكون كل صحوة ليست إلا من وحي عاشوراء ومن أرض كربلاء المقدسة ومن أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هو الملهم الأول لكل الثورات بالعالم.

ولا يوم كيوم أبا عبد الله الحسين عليه السلام هو ملهم العرب والعجم وهو النفس الملهمة في كل الإنسانية لرفض الظلم والطواغيت لم يغيب لحظة واحدة في كل قلوب أحرار العالم فهو الشهيد الحي الذي لا يموت ولن يموت هو المبشر بالعدالة الإنسانية التي ستعم العالم أجمع فلما قال رسول الله صلوات الله عليه وآله حسين مني وانا من حسين احب الله من أحب حسينا فهو من رسول الله من روحه مبشرا ونذيرا.

وكذالك لما يقول وانا من حسين فهو الذبح العظيم الذي فداء إسماعيل عليه السلام وفداء الإسلام والإنسانية فاستحق كلمة الحق وانا من حسين الذي فداء هذه الرسالة العظيمة وايضا علي مني وانا من علي كذالك الإمام علي عليه السلام النباءالعظيم الذي هم فيه مختلفون استحق أن يكون نفس رسول الله إلا النبوة.

وهو في ام الكتاب لعلي حكيم حقا حقا وصدقا وعدلا نال شرف وانا من علي الذي فداء رسول الله بنفسه وبات بفراشه للتضحية والفداء وبذالك الحشد الشعبي العراقي وكل محور المقاومة وكل الأحرار هم على هذا السبيل سبيل التضحية والفداء ليكونوا من رسول الله.

ولن نبالغ لن نستطيع نصل إلى درجة رسول الله من هذه التضحيات العظيمة في اليمن والعراق وفلسطين وإيران وسوريا ولبنان والبحرين والقطيف وفي كل بلد مقاوم.

ولكن نحن ندور حول هذه العبارات العظيمة حسين مني وانا من حسين علي مني وانا من علي فكل من يضحي فهو يدور حول فلك الذبح العظيم وحول هذه العبارات.

فهنيئا لكل دول محور المقاومة ولكل الشهداء الذين وصلوا إلى نيل هذه الشعارات الحسينية التي هي مخلدة للأبد التي تعلمنا كيف الحياة الكاملة التامة الباقية التي لا تفنى بالموت إنما تفنى بالحياة والرجوع إلى عظمة إنا لله وإنا إليه راجعون .

والحمد لله رب العالمين