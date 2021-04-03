التقارير

الحشد الشعبي العراقي صمام الأمان للعراق وروح الصحوة


  

هشام عبد القادر ||

 

نبارك للحشد الشعبي العراقي على ذكرى تأسيسه ونبارك للمرجعية بالنجف الأشرف سماحة السيد علي السيستاني مؤسس روح الحشد الشعبي بفتوى صادرة من لسان الصدق التي تنطق على لسان كل مقاومة ظهرت بهذه المراحل الصعبة سوى في العراق أو اليمن أو لبنان أو إيران أو سوريا أو فلسطين أو بأي بلد كان أو يكون كل صحوة ليست إلا من وحي عاشوراء ومن أرض كربلاء المقدسة ومن أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هو الملهم الأول لكل الثورات بالعالم.

 ولا يوم كيوم أبا عبد الله الحسين عليه السلام هو ملهم العرب والعجم وهو النفس الملهمة في كل الإنسانية لرفض الظلم والطواغيت لم يغيب لحظة واحدة في كل قلوب أحرار العالم فهو الشهيد الحي الذي لا يموت ولن يموت هو المبشر بالعدالة الإنسانية التي ستعم العالم أجمع فلما قال رسول الله صلوات الله عليه وآله حسين مني وانا من حسين احب الله من أحب حسينا فهو من رسول الله من روحه مبشرا ونذيرا.

وكذالك لما يقول وانا من حسين فهو الذبح العظيم الذي فداء إسماعيل عليه السلام وفداء الإسلام والإنسانية فاستحق كلمة الحق وانا من حسين الذي فداء هذه الرسالة العظيمة وايضا علي مني وانا من علي كذالك الإمام علي عليه السلام النباءالعظيم الذي هم فيه مختلفون استحق أن يكون نفس رسول الله إلا النبوة.

 وهو في ام الكتاب لعلي حكيم حقا حقا وصدقا وعدلا نال شرف وانا من علي الذي فداء رسول الله بنفسه وبات بفراشه للتضحية والفداء وبذالك الحشد الشعبي العراقي وكل محور المقاومة وكل الأحرار هم على هذا السبيل سبيل التضحية والفداء ليكونوا من رسول الله.

 ولن نبالغ لن نستطيع نصل إلى درجة رسول الله من هذه التضحيات العظيمة في اليمن والعراق وفلسطين وإيران وسوريا ولبنان والبحرين والقطيف وفي كل بلد مقاوم.

 ولكن نحن ندور حول هذه العبارات العظيمة حسين مني وانا من حسين علي مني وانا من علي فكل من يضحي فهو يدور حول فلك الذبح العظيم وحول هذه العبارات.

 فهنيئا لكل دول محور المقاومة ولكل الشهداء الذين وصلوا إلى نيل هذه الشعارات الحسينية التي هي مخلدة للأبد التي تعلمنا كيف الحياة الكاملة التامة الباقية التي لا تفنى بالموت إنما تفنى بالحياة والرجوع إلى عظمة إنا لله وإنا إليه راجعون . 

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي العراقي صمام الأمان للعراق وروح الصحوة
قائمة الفتح تواجه ارتداد حركتها اللادستورية (الأسباب، محاولة للعلاج)
ماذا افعل ان لم احصل مناعة بعد لقاح كوفيد ١٩؟!
ماذا يجري على الحدود بين روسيا وأوكرانيا؟!
منتديات سياسية وادبية للتطبيع مع العدو الصهيوني
الأردن:  إنتهازية الموقف والرعب الإقليمي
الولايات المتحدة تصدم حلفائها..!
ايران تحجز مقعدها بين الكبار فهل يلحق الاخرون ؟!
دراسة جديدة: تنافس القوى الكبرى في الشرق الأوسط يؤثر على آفاق تحقيق السلام الإقليمي
الملف النووي الإيراني : انفراج محتمل في الجهود المتعثرة لعودة أمريكا الى الاتفاق
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك