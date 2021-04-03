ماذا افعل ان لم احصل مناعة بعد لقاح كوفيد ١٩؟!

د. حيدر سلمان ||
حول لقاحات الكورونا COVID19
🔴 جميع اللقاحات فعالة وامنة وعبرت ال third phase, وتساهم في السيطرة على سلسلة انتشار الوباء,وتخفض عدد الوفيات وعدد الذين يحتاجون إلى عناية فائقة. وشخصيا انصح باخذ ما يصل الليك.
🔹️س/ قمت بقياس مستوى الاجسام المضادة بعد الجرعة الثانية و وجدت انها غير مرتفعة، ماذا افعل، وهل السبب س من اللقاحات؟
🔹️ج/ نعم تحدث مع كل اللقاحات ان لا تبنى مناعة مع الوقت المفترض والاسباب عديدة وليس السبب نوع اللقاح المحدد
🔴الحل:
١. اما الانتظار ل ٣ الى ٤ أسابيع واعادة قراءة مستوى ال IgG.
وهنا: اما يصعد ال IgG وانتهى الموضوع او الذهاب الى نقطة ٢
٢. اخذ جرعة ثالثة booster dose من نفس اللقاح والقياس بعد بضعة اسابيع.
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