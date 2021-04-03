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ماذا يجري على الحدود بين روسيا وأوكرانيا؟!


 

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

 

◾️🔴 صورة مرعبة لإنتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا .. صواريخ و دبابات و عربات مدرعة في القرم الروسية

 

◾️⭕️🔴 الوضع في أوكرانيا بات على شفير حرب طاحنة ، و الرئيس الأوكراني يتحضر لإعلان الحرب بتحريض من الولايات المتحدة و الغرب .. و روسيا تحشد في القرم و على الحدود و تقول ؛ إن أي محاولة لبدء حرب جديدة في #دومباس قد تدمر أوكرانيا ..

توقفت عن تصدير المنتجات البترولية إلى أوكرانيا أمس من الساعة 00:00 . و تم وضع السكك الحديدية الروسية في الخدمة لنقل المعدات العسكرية . حيث أرسل الجيش الروسي قوات الجسر المتحرك إلى الحدود الأوكرانية . و دخلت الفرقة 14 المدرعة الروسية شبه جزيرة القرم عن طريق عبور مضيق كيرك .

أرسل الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، عدداً ضخماً من الدبابات إلى الحدود الأوكرانية ، في استعراضٍ رهيب للقوة العسكرية ، وسط تقارير تُفيد بنشر صواريخ أيضاً ، إذ أظهرت اللقطات التي نشرها حساب " The Intel Crab " على تويتر عشرات الدبابات ، و العربات المدرعة ، و غيرها من المركبات المحملة على قطار متجه إلى شبه جزيرة القرم ، المنطقة التي ضمها بوتين من أوكرانيا قبل سبع سنوات .

حسب تقرير لصحيفة The Express البريطانية ، أمس الخميس 1 نيسان/ أبريل 2021 ، فإن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي أكّد فيه وزير الخارجية الأوكراني ، دميترو كوليبا ، أنه تحدّث إلى منظمة الأمن و التعاون في أوروبا ؛ لتنبيهها بشأن " التصعيدات الممنهجة " من جانب روسيا .

⭕️ سياق متوتر

علَّق حساب التحليلات العسكرية The Intel Crab ، الذي يصف نفسه بأنه جامع معلومات استخباراتية مفتوح المصدر و مساهم بالمحتوى في حساب StratSentinel ، قائلاً : " تنشر القوات الروسية أعداداً ضخمة من المعدات العسكرية في شبه جزيرة القرم . إنها واحدة من كبرى عمليات نشر القوات التي شهدناها مؤخراً " .

كما نشر الحساب أيضاً مقاطع مشابهة قبل يومٍ واحد ، مع التعليق التالي : “ ملحوظة : موسم مناورات الربيع بدأ بالكامل في جميع أنحاء روسيا ، لكن حجم عمليات النشر الأخيرة أبعد ما يكون عن المعتاد في المنطقة . و هناك أيضاً تقارير مؤكّدة عن نقل أنظمة الصواريخ المتقدمة ( توشكا-يو ). و هذا تطورٌ كبير إن كان صحيحاً ".

و تناوبت كييف و موسكو على تحميل إحداهما الأخرى ، في الأسابيع الأخيرة ، المسؤولية عن العنف الذي اندلع في منطقة دونباس الشرقية ، حيث خاضت القوات الأوكرانية و القوات المدعومة من روسيا صراعاً أسفر عن مقتل 14 ألفاً منذ عام 2014 ، وفقاً للتقديرات الأوكرانية.

⭕️ قلق و دعم أمريكي

فوزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكن ، أكد في محادثةٍ هاتفية مع كوليبا ، دعم واشنطن للسيادة الإقليمية الأوكرانية " في مواجهة العدوان الروسي المتواصل " ، بحسب بيان وزارة الخارجية الأميريكية.

جاء في البيان ، أن بلينكن " أعرب عن مخاوفه إزاء الأوضاع الأمنية بشرق أوكرانيا . كما تقدَّم بتعازيه في مصرع أربعة جنود أوكرانيين مؤخراً " .

بالتزامن مع ذلك ، تحدَّث رؤساء أركان الجيشين الروسي و الأمريكي هاتفياً ، الأربعاء 31 آذار/ مارس .

بينما لم يقدّم الجانبان أي تفاصيل عن المحادثة الهاتفية ، قال بيان الجيش الأمريكي عن الاتصال : " تبادل قادة الجيشين وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك ".

⭕️ توتر على الحدود

إذ قالت القوات المسلحة الأوكرانية ، الأسبوع الماضي ، إن أربعة جنود قُتِلوا في قصف للقوات الروسية على دونباس ، و هو أعلى معدل قتلى يومي منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تموز/ يوليو .

في حين صرح القائد الأعلى للقوات المسلحة روسلان خومتشاك ، الثلاثاء 30 آذار/ مارس ، بأن روسيا تحشد القوات المسلحة بالقرب من الحدود الأوكرانية ، في تهديدٍ لأمن البلاد .

بينما قال الكرملين يوم الأربعاء ، إنه قلِقٌ من تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا ، و إنه يخشى أن تفعل قوات حكومة كييف شيئاً لاستئناف الصراع مع الانفصاليين المؤيدين لروسيا .

⭕️ اتهامات لموسكو

الخميس ، قال حلف شمال الأطلسي ، إنه يشعر بالقلق من الحشد العسكري الروسي قرب الحدود مع أوكرانيا . جاء البيان بعد اجتماع سفراء الدول الأعضاء بالحلف ؛ لبحث تصاعد أعمال العنف في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا في الآونة الأخيرة .

و قال مسؤول بالحلف في تصريح لـ" رويترز " ، إن موسكو تقوّض جهود السلام بشرق أوكرانيا.

كما أضاف : " عبَّر الحلفاء عن قلقهم من الأنشطة العسكرية الروسية الأخيرة على نطاق واسع في أوكرانيا وما حولها . كما يشعر الحلفاء بالقلق من الانتهاكات الروسية لاتفاق وقف إطلاق النار ، المبرم في تموز/ يوليو 2020، و التي تسببت في مقتل أربعة جنود أوكرانيين الأسبوع الماضي ".

و تابع المسؤول : " أعمال روسيا المزعزعة للاستقرار تقوّض الجهود المبذولة لتخفيف حدة التوتر ".

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