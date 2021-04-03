منتديات سياسية وادبية للتطبيع مع العدو الصهيوني

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي ||

كل الذين يديرون ويشرفون على مجموعات بالوتسآب تحت عنوان ( منتديات سياسية وادبية ويقيمون بالامارات او السعودية )

هم عملاء للموساد وللمخابرات الامريكية ومع مايسمى المعارضة الخارجية لسورية التي تخدم التنظيمات الارهابية المسلحةفي سورية .

وللتضليل والخداع فإنهم يدخلون الى مجموعات الوتسآب المحلية في سورية او في لبنان او العراق او اليمن او ايران بأسماء ادباء او شعراء او صحفيون او مغتربون ،

ولكنهم يكذبون ولكي ينضم اليهم الشرفاء داخل الوطن وداخل كل بلد ،

او انهم يطلبون الانضمام لمجموعات وتسآب داخل الوطن ،ليحصلوا على ارقام النشطاء بالوتسآب ويراسلون كل نشيط يكتب وكل غيور ينتقد القضايا العامة ..

وهؤلاء المشرفين على تلك المجموعات اكثرهم من السوريين او اللبنانيين على المنتديات حيث يقيمون بالامارات وفي بلاد التطبيع الذين يديرون تلك المنتديات والتي لاقواعد محددة للنشر في مجموعاتهم ،

يعملون لجمع المعلومات عن الاشخاص والناشطين داخل سورية او داخل لبنان او ايران او العراق او اليمن ..

وعندما يجمعون المعلومات عن نشاط كل شخص ومنشوراته ،يراسلونه وتتم دعوته لتلك المنتديات مع كبار الاعلاميين والادباء والكتاب كما يدعون ..

لتصبح كل معلوماتهم عن الاشخاص لدى الموساد و المخابرات الامريكية ومخابرات الامارات والسعودية والتركية .

لذلك يرجى الحذر والانتباه .

فريق الصوت الزينبي ⚜️