التقارير

بين واشنطن وطهران شروط وشروط مضادة وتعويضات


 

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

 

🔰 عامٌ ثالث شارف على نهايتهِ لإنسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الإتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتاريخ ٨ أيار ٢٠٢١.

والتي تُطفئ فيه واشنطن شمعتها الثالثة رسمياً بمناسبة عدم إحترامها لتوقيعها على أوراق الإتفاق النووي الذي أبرمته دُوَل ألخمسة + واحد بتاريخ ١٤ تموز ٢٠١٥، وإعادة فرض العقوبات على إيران مما دفعها للتراجع عن البروتوكول الإضافي على دفعات وإرتفاع منسوب التوتر بين البلدين الذي جَرَّ تهديدات أميركية للجمهورية الإسلامية وتهديدات مضادة إتسَمَت بلهجة حادَّة لَم يسبق لها مثيل خلال الأعوام العشرة الماضية.

**بعد فوز جو بايدن الذي إنتقَد بشدَّة سلفه ترامب لخروجه من الإتفاق،

لَم ينفذ ما وعَدَ بهِ وبدأت المماطله والمراوغة الأميركية تأخذ دورها فيما يخص العودة إلى إحترام التواقيع وطالبَ بايدن إيران بالإلتزام ببنود الإتفاق كاملاً كشرط لعودة الولايات المتحدة إليه.

بطبيعة الحال طهران رفضت وبشدة الشروط الأميركية كما رفضت فتح باب النقاش بمشروعها الصاروخي وطالبت واشنطن بالإلتزام الشامل ببنود الإتفاقية وإحترام توقيعها ورفع العقوبات بالكامل ودفع تعويضات عن كامل الفترة التي تَلَت إنسحاب واشنطن الأحادي منه والتي كلفت الخزينة الإيرانية مليارات الدولارات من دون أي مسوغ شرعي.

**أيضاً واشنطن رفضت الشروط الإيرانية وأصَرَّت على إلتزام إيران أولاً، الأمر الذي عَقَّدَ الأمور أكثَر وصَعَّبَ الحَل بينما فُرص نجاح الوساطات الدولية وخاصةً الفرنسية بدأت تضمَحِل مع موعد إقتراب الإنتخابات الرئاسية في إيران الذي سيمثِل هذا الملف المادة الرئيسية في برامج المتنافسين فيها والتي ترجح الأوساط السياسية الدولية فوز المحافظين، مما سيرفع سقف الشروط الإيرانية إلى مستويات لا قِبَلَ لواشنطن بها وخصوصاً أن حجم الخسائر الإيرانية جَرَّاء العقوبات يرتفع وعداد التعويضات يسجل يومياً أرقاماً خيالية لن تقبل بها واشنطن ولن تساوم عليها طهران فتصبح الفجوة كبيرة إلى درجة أنه يصعب ردمها ويزيد من التعقيدات السياسية والمخاطر الأمنية بين البلدين.

🔰 إيران ألتي كلفها توقيعها على الإتفاق النووي عشرات مليارات الدولارات من الخسائر قَبِلَت بها شرط أن تنتهي من مسلسل العقوبات وتتفرغ إلى البناء والإنماء لكي يتنفس شعبها الصعداء الذي يعاني من ويلات حرب جائرة فرضها المقبور صدام حسين لثماني سنوات مشمولة بحصار خانق لا زال مستمراً منذ إثنين وأربعين عام،

**نفذت طهران ما توجَب عليها من بنود الإتفاق وفكَّكَت قلب مفاعل فوردو للماء الثقيل، وفككت الاف أجهزة الطرد المركزي من الجيل المتطور، وصَبَّت الخراسانة في المفاعلات من الداخل لضمان عدم تركيب أي أجهزَة طرد مركزية جديدة، ونقلت بموجب الإتفاق ٢٠ طُن من الكعكة الصفراء المخصب بنسبة ٢٠٪ إلى موسكو فكانت التكلفة باهظة وتجاوزت الأربعين مليار دولار، ناهيك عن خسارة الإقتصاد الإيراني ما يزيد عن مئتين وخمسين مليار دولا خلال السنوات الثلاث الماضية،

حيث أتىَ ترامب ليمسح حبر توقيعهم عن ورق الإتفاق ويعيد العقوبات إلى سابق عهدها وبصورة أكبر مما كانت عليه! وتخسر طهران كل ذلك المال من خزينة الدولة بلا مبرر سِوا أن الطرف الذي طلب المفاوضات ووقعَ الإتفاق هو فريق منافق وغدار وناقض للعهود والمواثيق الدولية على نفس مبدأ الصهاينة،

🔰 إذاً الأمور معقدة جداً والفجوة كبيرة بينهما وإيران لن تتنازل عن التعويضات التي تطالب بها، وأميركا لَن تدفع؟ والحل أصبح بعيد في ظل التصميم والعناد الفارسي والمراوغة والكذب الأميركي مما يجعلنا نضع نصب أعيننا عدة سيناريوهات أفضلها شيطاني، وخصوصاً أن الإتفاق الإيراني الصيني نزَل كالصاعقة على رؤوس المسؤولين الأميركيين اللذين بدأوا يفكرون بمقايضة طهران التي لا تجيد لحس الحبر ولا تتراجع بإتصال هاتفي، وجو بايدن يترنح بين العودة واللااااااا عودة والأخيرة ستفوز، لدرجة أننا أصبحنا على أعتاب إنفجار كبير في المنطقة، وفي حال فكرَت واشنطن المقايضة فمهما كان نوعها طهران سترفض على مبدأ أن إنتصارات اليمن تُصرَف في اليمن وسوريا في سوريا ولبنان في لبنان، والحل الوحيد يكمن في عودة اميركية الى الإتفاق بلا شروط مرفقَة بدفع تعويضات تناسب الخسائر،

** على مقولة هاكوبيان الارمني الذي فقد جلال الحمار واتهم العصفور  بسرقته  فإحتجَز له صغاره وقال له :

(زيك ميك ما بعرف إنتَ بجيب جلال بياخد جلبوط)

 

✍️ * د. إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماذا بعد الاتفاق الصيني الايراني ؟!
قول الصادقون في موازنة 2021
بين واشنطن وطهران شروط وشروط مضادة وتعويضات
تقرير الخارجية الأمريكية حول انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
هل سيتكرر الاتفاق الاستراتيجي بين الصين وايران مستقبلاً مع اليمن؟!
بعد اتفاق الصين، القادم كارثي على المحور
هاآرتس الصهيونية: فشل سياسة الضفوط القصوى على إيران
باي باي صلح الحديبية النووي..!
بوليتيكو الأمريكي: مقترح  أمريكي جديد لكسر جمود الملف النووي الإيراني
الحرب البيولوجية هي الأخطر..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك