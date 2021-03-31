التقارير

الحرب البيولوجية هي الأخطر..!


 

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

 

الدُوَل الكُبرَىَ تحاول تغيير أسلوب المواجهات فيما بينها والحرب البيولوجية هي الأخطر

🔰 من هدير الطائرات وصرير جنازير الدبابات وأصوات المدافع وأزيز الرصاص، إلى الموت البيولوجي الفتاك المتنقل والصامت إنتقلَت الحروب الخفية بين الدُوَل الكُبرَىَ معززَةً بوسائل إعلامٍ متطورة عابرة للقارات تنشرُ الرُعب بين الناس مدعومَةً بإختصاصيون أو يَدَّعون أنهم أصحاب خبرَة يعملون ليلاً نهار على وسائل التواصل الإجتماعي الأوسع إنتشاراً والأكثر تأثيراً من أجل ترويع الناس أو التسويق لمضاد حيوي ومن ثم تصطدم بآخر يخرج إليك يدَعي أنه طبيب متخصص أيضاً يحذرَك من اللقاح فتسبح الناس بفضاء اوهامها تائهة في فضاء التسويق الإعلامي الذي يرعبنا من الفايروس وتطوره وينصحنا باللقاح الفلاني، وبين مَن يخرج ليقول هذه مؤامرة واللقاح قاتل إحذروا أن تتلقوه فينهي حياتكم.

** أُقفِلَت دوَل ومصانع وتوقفت كل أنواع التجارة والملاحة الجوية والبحرية، وأصبَحَت المنازل عبارة عن سجون مفتوحة الأبواب تجمع العائلة التي كانت قلما تجتمع.

وبين الحقيقة والوهم تَجَرَّعَ الناس الأبرياء كأساً سياسياً مُرَّاً سكبته لهم بأيديها أجهزة إستخبارات دولية كبرىَ بشرابٍ أنتجته أخبث المختبرات البيولوجية الأميركية وغيرها، كانت له أهداف دنيئة منها إرعاب الدوَل الفقيرة وإستنزافها مادياً بينما كانت إيران واحدة من بين الأهداف الأميركية البريطانية والصهيونية في أقذر حرب إجرامية لا أخلاقية على وجه المعمورة، تهرب من خلالها الدول الكبرَى من المواجهة العسكرية أحياناً لتقديرها حجم الضرر الكبير الذي ستتلقاه من ضربات العدو وأحياناً إخرى لتوازن القوَىَ وأخرىَ بسبب إمتلاك الخصم قوة ردع كبيرة قد تلحق بهم من العدو أضراراً فادحة. فكانت مختبراتهم السرية المتطورة تعمل ليلاً نهار على صناعة فايروسات قاتلة تكون سلاحاً فتاكاً بأيديهم لإستخدامه ضد مَن يعارضهم أو ينافسهم، وأولى التجارب اللئيمة كان covid 19 الذي أسقاهم من نفس الكأس الذي جَرَّعوا العالم منه ولم يكونوا يتوقعوا فلتان الأمور من عقالها بهذا الحجم، وبدل أن تستفيد الولايات المتحدة الأميركية من الفايروس ببيع اللقاحات لدول العالم وتأمين مداخيل مالية بمئات المليارات من الدولارات إرتدَّت عكساً على الإقتصاد الأميركي وارتفعت نسبة البطالة ولم يكن لقاح فايزر على قدر الأمل بالتعويم المالي للأمبراطورية الأميركية، إنما كان المستفيد الأول من نتائجه السلبيه هي الصين التي انتجت وورَّدَت ما يزيد عن مئتي مليار دولار من ادوات الوقاية والتعقيم والعلاجات وأجهزة التنفس الإصطناعي.

** هل ستعيد الكَرَّة تلك الدوَل التي نشرت الفايروس لتهرب من المواجهة الإقتصادية والعسكرية مع الصين وإيران،

أم أن كوفيد ١٩ كان درساً لها لكي تتجَنَب تعريض الكرة الأرضية لمثل هذه الإبادة التي صُنِّفَت السلاح القذر الحقير الأخبث والأخطَر على مستوىَ ما تمتلك الدوَل العظمَى من اسلحة فتاكة؟

** على ما يبدو أن العالم بعد كوفيد ١٩ أدرَك أن المقذوف لا يرتَد إلى الوراء بعد إطلاقه، وأن الفايروس يدور كالأعصار وناشره غير مضمون الوقاية منه لذلك يجب أن تعود الدول الخبيثة الى رشدها وأن تواجه بشرف إذا مان لديها الجرأة والشرف.

 

✍️ * د.إسماعيل النجار /لبنان ـ بيروت

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
باي باي صلح الحديبية النووي..!
بوليتيكو الأمريكي: مقترح  أمريكي جديد لكسر جمود الملف النووي الإيراني
الحرب البيولوجية هي الأخطر..!
بين جبهتي الشرق والغرب: صراع قيم ونفوذ وهيمنة
بريطانيا تسحب الجنسية من مواطنيها المنتمين لداعش الارهابي
سيناتور امريكي يفضح سياسات بلاده..اشعر بالخجل..!
هل ينجح الغرب في احتواء المارد الصيني ؟!
عندما تصبح الشعوب محكومَة بالحديد والنار من الأنظِمَة الدكتاتورية..!
ضمور حرب البحار والممرات المائية
خافت ألا يتزوجها..فنقلت معلومات أميركية سريّة إلى "حزب الله"
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك