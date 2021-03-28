لن ننساكم..الذكرى السنوية (24) لمعركة الزوره (معركة ام الغزلان) 1997/3/27

ضرغام السعيدي ||

معركة الدواية(ام الغزلان) انعطافة تاريخية مهمة في تاريخ المواجهة والتصدي الى ازلام البعث المجرم خاضها مجاهدوا وابطال من ابناء قبيلة بني سعيد (عشيرة الجوامل) في ناحية الدواية بقيادة الشهيد الدكتور ابو سجاد العگيلي والشهيد المجاهد ابو كرار السعيدي والشهيد المجاهد ابو رسول السعيدي والشهيد المجاهد ابوعقيل السعيدي والشهيد المجاهد ابوحارث السعيدي والشهيد المجاهد ابو مسلم السعيدي واخوته ووالده الشهداء وعدد من المجاهدين الابطال الذين اسسوا لمقرات عمل الداخل( لفيلق بدر )الظافر في العراق ....

لم يكن أهالي القرية أم الغزلان العائدة الى ناحية ( الدواية ) الواقعة على أطراف هور (الغموكة ) ، والتابعة لقضاء ( الشطرة ) محافظة ذي قار على موعد مع خفافيش الظلام أزلام صدام من منتسبي ما يسمى بالجيش الشعبي والجهاز الحزبي ، فقد كان أهالي القرية يتهيئون في ( 27/ 3/ 1997 ) الى حفلة زفاف أحد أبنائهم حيث داهمهم ازلام الحزب ودون سابق أنذار يطالبونهم بتسليم بعض المدعويين الى حفلة الزفاف بحجة أنهم مطلوبون الى الحكومة ولكون بعضهم من المعارضين للحكم والذين كان يطلق عليهم تسمية ( المخربون ) ، إلا أن الأهالي أنكروا وجود أيّ ٍ ممن تتحدث عنهم القوة المهاجمة ، وهنا الأمور سارت بأتجاه التعقيد فحدثت المواجهة .والتصادم مع الحزب مما ادى الى مقتل اكثر من 55 بعثي وجرح 92 اخرون وكان بينهم قيادي بارز في حزب البعث وهو من أقارب صدام حسين ،وعلى اثرها استشهده المجاهدون وكان من بينهم العريس ووالده واخيه واثنان من المجاهدين وعاد الجيش الشعبي في ( 1/4/1997 ) ليتقدم على ثلاثة محاور وبقيادة عزة الدوري وقصي صدام حسين بعد إن تم التحشيد لهذا الهجوم من محافظات ميسان والبصرة وذي قار ، حيث استخدموا الاساليب القذرة مع الاهالي حيث جرت هدم وحرق المنازل وأعتقال عدد من ابناء القبيله وشيوخهم .

لم تفني هذه المعركة من عزيمة الابطال وبقيت شرارة المقاومة لم تنطفىء حيث اعطة هذه المعركة حافز لمزيد من الاعمال الجهادية اللاحقه عند الجماهير .

الرحمة والخلود للشهدائنا الابطال والذل والعار الى ازلام البعث