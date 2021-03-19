علوا على صدام..المتنزهات..!

ياسر الربيعي ||

السجون والمعتقلات في العراق التي انشئها الطاغية المجرم صدام..

قائمة بأسماء السجون والمعتقلات التي كانت تمارس فيها انتهاكات حقوق الانسان:

1 ـ سجون ابو غريب ـ على طريق بغداد ـ الفلوجة .

2 ـ سجن الفضيلية ـ في بغداد .

3 ـ معتقل مديرية الامن العامة ـ الكرادة الشرقية ـ بغداد .

4 ـ معتقل مديرية امن بغداد ـ شارع 52 ـ الكرادة ـ بغداد .

5 ـ سجن معسكر الرشيد ـ بغداد .

6 ـ سجن معسكر التاجي ـ بغداد .

7 ـ سجن الزعفرانية للنساء ـ الزعفرانية بغداد .

8 ـ سجن الزعفرانية للرجال ـ الزعفرانية بغداد.

9 ـ سجن الشعبة الرابعة ـ وزارة الدفاع ـ بغداد .

10 ـ موقف الحارثية العسكري ـ بغداد .

11 ـ معتقل الرجيبية ـ قرب الرجيبية ـ بغداد .

12 ـ معتقل امن الرصافة ـ بغداد .

13 ـ معتقل امن الكاظمية ـ ساحة الزهراء ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد .

14 ـ معتقل امن عطيفية الجسر - بستان الخاتون ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد.

15 ـ معتقل الراشدية ـ بغداد .

16 ـ معتقل امن مدينة الحرية الاول – مدينة الحرية - بغداد

17ـ معتقل امن مدينة الحرية الثانية ـ مدينة الحرية ـ بغداد .

18ـ معتقل امن مدينة الثورة .

وهو عبارة عن عدة ابنية متفرعة في مدينة الثورة ـ بغداد .

19 ـ معتقل الصليخ ـ بغداد ـ سبع ابكار .

20 ـ معتقل سلمان باك ـ سلمان باك ـ بغداد .

21 ـ معتقل سيد محمد ـ منطقة سيد محمد ـ بغداد .

22 ـ معتقل أمن الدورة ـ الدورة ـ بغداد .

23 ـ معتقل امن الشعلة ـ الشعلة ـ بغداد .

24 ـ معتقل حي العدل ـ بغداد .

25 ـ معتقل شرطة السراي ـ بغداد .

26 ـ معتقل الطارمية ـ الطارمية ـ بغداد .

27 ـ معتقل بغداد الجديدة ـ بغداد الجديدة ـ بغداد .

28 ـ معتقلات الحرس الجمهوري في عدة مناطق في بغداد .

29 ـ معتقلات الجيش الشعبي في عدة مناطق في بغداد .

30 ـ معتقلات جهاز امن صدام الخاص ـ في بغداد .

31 ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في عدة مناطق في بغداد.

32 ـ معتقل مديرية الجنسية العامة ـ بغداد .

33 ـ معتقل دائرة الانضباط العامة ـ بغداد .

34 ـ سجن المحمودية ـ المحمودية ـ محافظة بغداد .

35 ـ معتقل امن اليوسفية ـ اليوسفية ـ محافظة بغداد .

36 ـ معتقل امن المسيب ـ المسيب ـ محافظة بابل .

37 ـ معتقل المحاويل ـ المحاويل ـ محافظة بابل .

38 ـ معتقل سدة الهندية ـ سدة الهندية ـ محافظة بابل .

39 ـ معتقل الاسكندرية ـ الاسكندرية ـ محافظة بابل .

40 ـ معتقل المدحتية ـ المدحتية ـ محافظة بابل .

41 ـ معتقل الهاشمية ـ الهاشمية ـ محافظة بابل .

42 ـ معتقل الحمزة ـ الحمزة ـ محافظة بابل .

43 ـ معتقل القاسم ـ القاسم ـ محافظة بابل .

44 ـ معتقل الكفل ـ الكفل ـ محافظة بابل .

45 ـ معتقل امن طوريج ـ طوريج ـ محافظة بابل .

46 ـ سجن الحلة الكبير ـ بابل مشهد ـ الحلة محافظة بابل .

47 ـ معتقل امن الحلة ـ الحلة ـ محافظة بابل .

48 ـ سجن الطهمازية ـ الحلة ـ محافظة بابل .

49 ـ معتقل الكوفة ـ الكوفة ـ محافظة النجف .

50 ـ معتقل امن النجف ـ محافظة النجف .

51 ـ سجن النجف ـ محافظة النجف .

52 ـ سجن كميل ( تحت الارض ) ـ النجف .

53 ـ معتقل خان المصلى ـ خان المصلى ـ النجف .

54 ـ معتقل ام القرون ـ ام القرون ـ النجف .

55 ـ معتقل حي سعد ـ حي سعد ـ النجف .

56 ـ معتقل واقصة ـ واقصة ـ النجف .

57 ـ معتقل بئر النصف ـ بئر النصف ـ النجف .

58 ـ معتقل السكر ـ السكر ـ النجف .

59 ـ معتقل الصحن ـ مركز النجف ـ النجف .

60 ـ معتقل العطيشي ـ كربلاء .

61 ـ سجن الحي العباسي الحي العباسي ـ كربلاء .

62 ـ معتقل بحر الملح ـ كربلاء .

63 ـ معتقل الرزازة ـ كربلاء .

64ـ معتقل سيد محمد ـ كربلاء .

65 ـ معتقل خان النخيلة ـ كربلاء .

66 ـ معتقل المخابرات -محافظة كربلاء

67 ـ سجن الاخيضر ـ كربلاء .

68 ـ سجن عين التمر ـ كربلاء .

69 ـ سجن الديوانية ـ الديوانية ـ محافظة القادسية

70 ـ سجن الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .

71 ـ معتقل امن الديوانية ـ محافظة القادسية .

72 ـ معتقل الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .

73 ـ معتقل الشنافية ـ محافظة القادسية .

74 ـ معتقل سيد عباس ـ محافظة القادسية .

75 ـ سجن قلعة الصغير ـ محافظة القادسية .

76 ـ سجن الرواشد ـ الرواشد ـ محافظة القادسية .

77 ـ سجن عفك ـ عفك ـ محافظة القادسية .

78 ـ معتقل قلعة مجنونة ـ مجنونة ـ محافظة القادسية .

79 ـ معتقل ابو طبيخ ـ محافظة القادسية .

80 ـ سجن السماوة ـ مدينة السماوة ـ محافظة المثنى .

81 ـ سجن الرميثة ـ الرميثة ـ محافظة المثنى .

82 ـ معتقل الحافظ ـ محافظة المثنى .

83 ـ معتقل جتات ـ محافظة المثنى .

84 ـ معتقل القصير ـ محافظة المثنى .

85 ـ معتقل الحمدانية ـ محافظة المثنى .

86 ـ سجن نقرة السلمان ـ مدينة السلمان ـ مجافظة المثنى .

87 ـ سجن السماوة ( تحت الارض) ـ السماوة ـ محافظة المثنى .

88 ـ معتقل الرميثة ـ الرميثة ـ محافظة المثنى .

89 ـ معتقل الابطية ـ محافظة المثنى .

90 ـ سجن الكوت المركزي ـ الكوت ـ محافظة واسط .

91 ـ معتقل امن الكوت ـ الكوت ـ محافظة واسط .

92 ـ معتقل امن الحي ـ محافظة واسط .

93 ـ معتقل النعمانية ـ النعمانية ـ محافظة واسط .

94 ـ معتقل بدرة ـ محافظة واسط .

95 ـ معتقل العزيزية ـ محافظة واسط .

96 ـ معتقل الصويرة ـ الصويرة ـ محافظة واسط .

97 ـ معتقل جصان ـ جصان ـ محافظة واسط .

98 ـ سجن العمارة المركزي ـ العمارة ـ محافظة ميسان .

99 ـ معتقل امن العمارة ـ محافظة ميسان .

100 ـ معتقل امن المجر الكبير ـ محافظة ميسان .

101 ـ معتقل علي الغربي ـ علي الغربي ـ محافظة ميسان .

102 ـ سجن قلعة صالح ـ محافظة ميسان .

103 ـ معتقل قلعة صالح ـ محافظة ميسان .

104 ـ معتقل العزير ـ محافظة ميسان .

105 ـ معتقل الكحلاء ـ محافظة ميسان .

106 ـ معتقل الحلفاية ـ محافظة ميسان .

107 ـ معتقل الكيارة ـ محافظة ميسان .

108 ـ معتقل امن الناصرية ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار.

109 ـ سجن الناصرية المركزي ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار .

110 ـ معتقل قلعة سكر ـ محافظة ذي قار .

111 ـ معتقل امن سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار .

112 ـ معتقل الرفاعي ـ محافظة ذي قار .

113 ـ معتقل الشطرة ـ محافظة ذي قار .

114 ـ معتقل الجبايش ـ محافظة ذي قار .

115 ـ معتقل حاج ياسين ـ محافظة ذي قار .

116 ـ معتقل البطحاء ـ محافظة ذي قار.

117 ـ معتقل سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار .

118 ـ معتقل الخضر ـ محافظة ذي قار .

119 ـ معتقل الغوبيشية ـ محافظة ذي قار .

120 ـ سجن البصرة المركزي ـ محافظة البصرة .

121 ـ معتقل امن البصرة ـ محافظة البصرة .

122 ـ معتقل القرنة ـ محافظة البصرة .

123 ـ معتقل الجبايش ـ محافظة البصرة .

124 ـ سجن الهارثة ـ محافظة البصرة .

125 ـ معتقل ابو الخصيب ـ محافظة البصرة .

126 ـ سجن الزبير ـ محافظة البصرة .

127 ـ معتقل امن الزبير ـ محافظة البصرة .

128 ـ معتقل الفاو ـ محافظة البصرة .

129 ـ معتقل كوت زين ـ محافظة البصرة .

130 ـ معتقل ام قصر ـ محافظة البصرة .

131 ـ سجن الرميلة ـ محافظة البصرة .

132 ـ معتقل العشار ـ محافظة البصرة .

133 ـ معتقل الشلمجة ـ محافظة البصرة .

134 ـ سجن الشعيبة العسكري ـ محافظة البصرة .

135 ـ سجن بعقوبة ـ محافظة ديالى .

136 ـ معتقل خان بني سعد ـ محافظة ديالى .

137 ـ معتقل المقدادية ـ محافظة ديالى .

138 ـ سجن مندلي ـ محافظة ديالى .

139 ـ سجن خانقين ـ محافظة ديالى .

140 ـ معتقل جلولاء ـ محافظة ديالى .

141 ـ معتقل الخالص ـ محافظة ديالى .

142 ـ معتقل جديدة الشط ـ محافظة ديالى .

143 ـ سجن سامراء ـ مجافظة صلاح الدين .

144 ـ معتقل امن سامراء ـ محافظة صلاح الدين .

145 ـ معتقل امن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .

146 ـ سجن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .

147 ـ معتقل امن تكريت ـ محافظة صلاح الدين .

148 ـ المعتقلات الخاصة في تكريت ـ محافظة صلاح الدين .

149 ـ معتقل بلد ـ محافظة صلاح الدين .

150 ـ معتقل بحيرة الثرثار ـ محافظة صلاح الدين .

151 ـ سجن الرمادي ـ محافظة الانبار .

152 ـ معتقل امن الرمادي ـ محافظة الانبار .

153 ـ معتقل الفلوجة ـ محافظة الانبار .

154 ـ معتقل امن الحبانية ـ محافظة الانبار .

155 ـ معتقل معسكر الحبانية ـ محافظة الانبار .

156 ـ معتقل امن عانة ـ محافظة الانبار .

157 ـ معتقل القائم ـ محافظة الانبار .

158 ـ معتقل الرطبة ـ محافظة الانبار .

159 ـ سجن كركوك المركزي ـ محافظة التأميم .

160 ـ معتقل امن كركوك ـ محافظة التأميم .

161 ـ معتقل امن طوز خورماتو ـ محافظة التأميم .

162 ـ معتقل كفري ـ محافظة التأميم .

163 ـ معتقلات قوات الاستخبارات العسكرية في كركوك ـ محافظة التأميم .

164 ـ معتقل جمجمال ـ محافظة التأميم .

165 ـ معتقل الحويجة ـ محافظة التأميم .

166 ـ معتقل مديرية الشرطة في كركوك ـ محافظة التأميم .

167 ـ سجن السليمانية ـ محافظة السليمانية .

168 ـ معتقل امن السليمانية ـ محافظة السليمانية .

169 ـ معتقلات الاستخبارية العسكرية في السليمانية ـ محافظة السليمانية.

170 ـ معتقل حلبجة ـ محافظة السليمانية .

171 ـ معتقل قلعة دزة ـ محافظة السليمانية .

172 ـ معتقل رانية ـ محافظة السليمانية .

173 ـ معتقل بنجوين ـ محافظة السليمانية .

174 ـ سجن سوسا ـ محافظة السليمانية .

175 ـ سجن دوكان ـ محافظة السليمانية .

176 ـ سجن اربيل المركزي ـ محافظة اربيل .

177 ـ معتقل امن اربيل ـ محافظة اربيل .

178 ـ سجن القلعة ـ محافظة اربيل .

179 ـ معتقل راوندوز ـ محافظة اربيل .

180 ـ معتقل صلاح الدين ـ محافظة اربيل .

181 ـ معتقل شقلاوة ـ محافظة اربيل .

182 ـ معتقل حاج عمران ـ محافظة اربيل .

183 ـ سجن دهوك ـ محافظة دهوك .

184 ـ معتقل امن دهوك ـ محافظة دهوك .

185 ـ معتقل امن عقرة ـ محافظة دهوك .

186 ـ معتقل امن العمادية ـ محافظة دهوك .

187 ـ معتقل امن زاخو ـ محافظة دهوك .

188 ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في دهوك ـ محافظة دهوك.

189 ـ سجن الموصل المركزي ـ محافظة نينوى .

190 ـ سجن الغزلاني العسكري ـ محافظة نينوى .

191 ـ معتقل امن الموصل ـ محافظة نينوى .

192 ـ سجن عين زالة ـ محافظة نينوى .

193 ـ معتقل عين سفني ـ محافظة نينوى .

194 ـ معتقل حمام العليل ـ محافظة نينوى .

195 ـ معتقل الخضر ـ محافظة نينوى .

196 ـ معتقل تلعفر ـ محافظة نينوى .

197 ـ معتقل سنجار ـ محافظة نينوى .

198ـ مديرية امن دهوك - محافظة دهوك .

199- سجن بنكرد - محافظة السليمانية.

200- معتقل جمجمال - محافظة السليمانية .