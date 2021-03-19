علوا على صدام..المتنزهات..!

ياسر الربيعي ||
السجون والمعتقلات في العراق التي انشئها الطاغية المجرم صدام..
قائمة بأسماء السجون والمعتقلات التي كانت تمارس فيها انتهاكات حقوق الانسان:
1 ـ سجون ابو غريب ـ على طريق بغداد ـ الفلوجة .
2 ـ سجن الفضيلية ـ في بغداد .
3 ـ معتقل مديرية الامن العامة ـ الكرادة الشرقية ـ بغداد .
4 ـ معتقل مديرية امن بغداد ـ شارع 52 ـ الكرادة ـ بغداد .
5 ـ سجن معسكر الرشيد ـ بغداد .
6 ـ سجن معسكر التاجي ـ بغداد .
7 ـ سجن الزعفرانية للنساء ـ الزعفرانية بغداد .
8 ـ سجن الزعفرانية للرجال ـ الزعفرانية بغداد.
9 ـ سجن الشعبة الرابعة ـ وزارة الدفاع ـ بغداد .
10 ـ موقف الحارثية العسكري ـ بغداد .
11 ـ معتقل الرجيبية ـ قرب الرجيبية ـ بغداد .
12 ـ معتقل امن الرصافة ـ بغداد .
13 ـ معتقل امن الكاظمية ـ ساحة الزهراء ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد .
14 ـ معتقل امن عطيفية الجسر - بستان الخاتون ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد.
15 ـ معتقل الراشدية ـ بغداد .
16 ـ معتقل امن مدينة الحرية الاول – مدينة الحرية - بغداد
17ـ معتقل امن مدينة الحرية الثانية ـ مدينة الحرية ـ بغداد .
18ـ معتقل امن مدينة الثورة .
وهو عبارة عن عدة ابنية متفرعة في مدينة الثورة ـ بغداد .
19 ـ معتقل الصليخ ـ بغداد ـ سبع ابكار .
20 ـ معتقل سلمان باك ـ سلمان باك ـ بغداد .
21 ـ معتقل سيد محمد ـ منطقة سيد محمد ـ بغداد .
22 ـ معتقل أمن الدورة ـ الدورة ـ بغداد .
23 ـ معتقل امن الشعلة ـ الشعلة ـ بغداد .
24 ـ معتقل حي العدل ـ بغداد .
25 ـ معتقل شرطة السراي ـ بغداد .
26 ـ معتقل الطارمية ـ الطارمية ـ بغداد .
27 ـ معتقل بغداد الجديدة ـ بغداد الجديدة ـ بغداد .
28 ـ معتقلات الحرس الجمهوري في عدة مناطق في بغداد .
29 ـ معتقلات الجيش الشعبي في عدة مناطق في بغداد .
30 ـ معتقلات جهاز امن صدام الخاص ـ في بغداد .
31 ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في عدة مناطق في بغداد.
32 ـ معتقل مديرية الجنسية العامة ـ بغداد .
33 ـ معتقل دائرة الانضباط العامة ـ بغداد .
34 ـ سجن المحمودية ـ المحمودية ـ محافظة بغداد .
35 ـ معتقل امن اليوسفية ـ اليوسفية ـ محافظة بغداد .
36 ـ معتقل امن المسيب ـ المسيب ـ محافظة بابل .
37 ـ معتقل المحاويل ـ المحاويل ـ محافظة بابل .
38 ـ معتقل سدة الهندية ـ سدة الهندية ـ محافظة بابل .
39 ـ معتقل الاسكندرية ـ الاسكندرية ـ محافظة بابل .
40 ـ معتقل المدحتية ـ المدحتية ـ محافظة بابل .
41 ـ معتقل الهاشمية ـ الهاشمية ـ محافظة بابل .
42 ـ معتقل الحمزة ـ الحمزة ـ محافظة بابل .
43 ـ معتقل القاسم ـ القاسم ـ محافظة بابل .
44 ـ معتقل الكفل ـ الكفل ـ محافظة بابل .
45 ـ معتقل امن طوريج ـ طوريج ـ محافظة بابل .
46 ـ سجن الحلة الكبير ـ بابل مشهد ـ الحلة محافظة بابل .
47 ـ معتقل امن الحلة ـ الحلة ـ محافظة بابل .
48 ـ سجن الطهمازية ـ الحلة ـ محافظة بابل .
49 ـ معتقل الكوفة ـ الكوفة ـ محافظة النجف .
50 ـ معتقل امن النجف ـ محافظة النجف .
51 ـ سجن النجف ـ محافظة النجف .
52 ـ سجن كميل ( تحت الارض ) ـ النجف .
53 ـ معتقل خان المصلى ـ خان المصلى ـ النجف .
54 ـ معتقل ام القرون ـ ام القرون ـ النجف .
55 ـ معتقل حي سعد ـ حي سعد ـ النجف .
56 ـ معتقل واقصة ـ واقصة ـ النجف .
57 ـ معتقل بئر النصف ـ بئر النصف ـ النجف .
58 ـ معتقل السكر ـ السكر ـ النجف .
59 ـ معتقل الصحن ـ مركز النجف ـ النجف .
60 ـ معتقل العطيشي ـ كربلاء .
61 ـ سجن الحي العباسي الحي العباسي ـ كربلاء .
62 ـ معتقل بحر الملح ـ كربلاء .
63 ـ معتقل الرزازة ـ كربلاء .
64ـ معتقل سيد محمد ـ كربلاء .
65 ـ معتقل خان النخيلة ـ كربلاء .
66 ـ معتقل المخابرات -محافظة كربلاء
67 ـ سجن الاخيضر ـ كربلاء .
68 ـ سجن عين التمر ـ كربلاء .
69 ـ سجن الديوانية ـ الديوانية ـ محافظة القادسية
70 ـ سجن الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .
71 ـ معتقل امن الديوانية ـ محافظة القادسية .
72 ـ معتقل الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .
73 ـ معتقل الشنافية ـ محافظة القادسية .
74 ـ معتقل سيد عباس ـ محافظة القادسية .
75 ـ سجن قلعة الصغير ـ محافظة القادسية .
76 ـ سجن الرواشد ـ الرواشد ـ محافظة القادسية .
77 ـ سجن عفك ـ عفك ـ محافظة القادسية .
78 ـ معتقل قلعة مجنونة ـ مجنونة ـ محافظة القادسية .
79 ـ معتقل ابو طبيخ ـ محافظة القادسية .
80 ـ سجن السماوة ـ مدينة السماوة ـ محافظة المثنى .
81 ـ سجن الرميثة ـ الرميثة ـ محافظة المثنى .
82 ـ معتقل الحافظ ـ محافظة المثنى .
83 ـ معتقل جتات ـ محافظة المثنى .
84 ـ معتقل القصير ـ محافظة المثنى .
85 ـ معتقل الحمدانية ـ محافظة المثنى .
86 ـ سجن نقرة السلمان ـ مدينة السلمان ـ مجافظة المثنى .
87 ـ سجن السماوة ( تحت الارض) ـ السماوة ـ محافظة المثنى .
88 ـ معتقل الرميثة ـ الرميثة ـ محافظة المثنى .
89 ـ معتقل الابطية ـ محافظة المثنى .
90 ـ سجن الكوت المركزي ـ الكوت ـ محافظة واسط .
91 ـ معتقل امن الكوت ـ الكوت ـ محافظة واسط .
92 ـ معتقل امن الحي ـ محافظة واسط .
93 ـ معتقل النعمانية ـ النعمانية ـ محافظة واسط .
94 ـ معتقل بدرة ـ محافظة واسط .
95 ـ معتقل العزيزية ـ محافظة واسط .
96 ـ معتقل الصويرة ـ الصويرة ـ محافظة واسط .
97 ـ معتقل جصان ـ جصان ـ محافظة واسط .
98 ـ سجن العمارة المركزي ـ العمارة ـ محافظة ميسان .
99 ـ معتقل امن العمارة ـ محافظة ميسان .
100 ـ معتقل امن المجر الكبير ـ محافظة ميسان .
101 ـ معتقل علي الغربي ـ علي الغربي ـ محافظة ميسان .
102 ـ سجن قلعة صالح ـ محافظة ميسان .
103 ـ معتقل قلعة صالح ـ محافظة ميسان .
104 ـ معتقل العزير ـ محافظة ميسان .
105 ـ معتقل الكحلاء ـ محافظة ميسان .
106 ـ معتقل الحلفاية ـ محافظة ميسان .
107 ـ معتقل الكيارة ـ محافظة ميسان .
108 ـ معتقل امن الناصرية ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار.
109 ـ سجن الناصرية المركزي ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار .
110 ـ معتقل قلعة سكر ـ محافظة ذي قار .
111 ـ معتقل امن سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار .
112 ـ معتقل الرفاعي ـ محافظة ذي قار .
113 ـ معتقل الشطرة ـ محافظة ذي قار .
114 ـ معتقل الجبايش ـ محافظة ذي قار .
115 ـ معتقل حاج ياسين ـ محافظة ذي قار .
116 ـ معتقل البطحاء ـ محافظة ذي قار.
117 ـ معتقل سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار .
118 ـ معتقل الخضر ـ محافظة ذي قار .
119 ـ معتقل الغوبيشية ـ محافظة ذي قار .
120 ـ سجن البصرة المركزي ـ محافظة البصرة .
121 ـ معتقل امن البصرة ـ محافظة البصرة .
122 ـ معتقل القرنة ـ محافظة البصرة .
123 ـ معتقل الجبايش ـ محافظة البصرة .
124 ـ سجن الهارثة ـ محافظة البصرة .
125 ـ معتقل ابو الخصيب ـ محافظة البصرة .
126 ـ سجن الزبير ـ محافظة البصرة .
127 ـ معتقل امن الزبير ـ محافظة البصرة .
128 ـ معتقل الفاو ـ محافظة البصرة .
129 ـ معتقل كوت زين ـ محافظة البصرة .
130 ـ معتقل ام قصر ـ محافظة البصرة .
131 ـ سجن الرميلة ـ محافظة البصرة .
132 ـ معتقل العشار ـ محافظة البصرة .
133 ـ معتقل الشلمجة ـ محافظة البصرة .
134 ـ سجن الشعيبة العسكري ـ محافظة البصرة .
135 ـ سجن بعقوبة ـ محافظة ديالى .
136 ـ معتقل خان بني سعد ـ محافظة ديالى .
137 ـ معتقل المقدادية ـ محافظة ديالى .
138 ـ سجن مندلي ـ محافظة ديالى .
139 ـ سجن خانقين ـ محافظة ديالى .
140 ـ معتقل جلولاء ـ محافظة ديالى .
141 ـ معتقل الخالص ـ محافظة ديالى .
142 ـ معتقل جديدة الشط ـ محافظة ديالى .
143 ـ سجن سامراء ـ مجافظة صلاح الدين .
144 ـ معتقل امن سامراء ـ محافظة صلاح الدين .
145 ـ معتقل امن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .
146 ـ سجن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .
147 ـ معتقل امن تكريت ـ محافظة صلاح الدين .
148 ـ المعتقلات الخاصة في تكريت ـ محافظة صلاح الدين .
149 ـ معتقل بلد ـ محافظة صلاح الدين .
150 ـ معتقل بحيرة الثرثار ـ محافظة صلاح الدين .
151 ـ سجن الرمادي ـ محافظة الانبار .
152 ـ معتقل امن الرمادي ـ محافظة الانبار .
153 ـ معتقل الفلوجة ـ محافظة الانبار .
154 ـ معتقل امن الحبانية ـ محافظة الانبار .
155 ـ معتقل معسكر الحبانية ـ محافظة الانبار .
156 ـ معتقل امن عانة ـ محافظة الانبار .
157 ـ معتقل القائم ـ محافظة الانبار .
158 ـ معتقل الرطبة ـ محافظة الانبار .
159 ـ سجن كركوك المركزي ـ محافظة التأميم .
160 ـ معتقل امن كركوك ـ محافظة التأميم .
161 ـ معتقل امن طوز خورماتو ـ محافظة التأميم .
162 ـ معتقل كفري ـ محافظة التأميم .
163 ـ معتقلات قوات الاستخبارات العسكرية في كركوك ـ محافظة التأميم .
164 ـ معتقل جمجمال ـ محافظة التأميم .
165 ـ معتقل الحويجة ـ محافظة التأميم .
166 ـ معتقل مديرية الشرطة في كركوك ـ محافظة التأميم .
167 ـ سجن السليمانية ـ محافظة السليمانية .
168 ـ معتقل امن السليمانية ـ محافظة السليمانية .
169 ـ معتقلات الاستخبارية العسكرية في السليمانية ـ محافظة السليمانية.
170 ـ معتقل حلبجة ـ محافظة السليمانية .
171 ـ معتقل قلعة دزة ـ محافظة السليمانية .
172 ـ معتقل رانية ـ محافظة السليمانية .
173 ـ معتقل بنجوين ـ محافظة السليمانية .
174 ـ سجن سوسا ـ محافظة السليمانية .
175 ـ سجن دوكان ـ محافظة السليمانية .
176 ـ سجن اربيل المركزي ـ محافظة اربيل .
177 ـ معتقل امن اربيل ـ محافظة اربيل .
178 ـ سجن القلعة ـ محافظة اربيل .
179 ـ معتقل راوندوز ـ محافظة اربيل .
180 ـ معتقل صلاح الدين ـ محافظة اربيل .
181 ـ معتقل شقلاوة ـ محافظة اربيل .
182 ـ معتقل حاج عمران ـ محافظة اربيل .
183 ـ سجن دهوك ـ محافظة دهوك .
184 ـ معتقل امن دهوك ـ محافظة دهوك .
185 ـ معتقل امن عقرة ـ محافظة دهوك .
186 ـ معتقل امن العمادية ـ محافظة دهوك .
187 ـ معتقل امن زاخو ـ محافظة دهوك .
188 ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في دهوك ـ محافظة دهوك.
189 ـ سجن الموصل المركزي ـ محافظة نينوى .
190 ـ سجن الغزلاني العسكري ـ محافظة نينوى .
191 ـ معتقل امن الموصل ـ محافظة نينوى .
192 ـ سجن عين زالة ـ محافظة نينوى .
193 ـ معتقل عين سفني ـ محافظة نينوى .
194 ـ معتقل حمام العليل ـ محافظة نينوى .
195 ـ معتقل الخضر ـ محافظة نينوى .
196 ـ معتقل تلعفر ـ محافظة نينوى .
197 ـ معتقل سنجار ـ محافظة نينوى .
198ـ مديرية امن دهوك - محافظة دهوك .
199- سجن بنكرد - محافظة السليمانية.
200- معتقل جمجمال - محافظة السليمانية .
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