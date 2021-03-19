التقارير

تطورات جديدة ومثيرة في ملف العلاقات الأمريكية -الروسية


 

فهد الجبوري ||

 

·        بوتين يرد على بايدن : إن القاتل هو من يصف الآخر بذلك

·        يتعين على واشنطن أن تحسب حسابا لموسكو

 

ردا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه " قاتل " ، قال بوتين "إن الناس يميلون لأن يروا الآخرين كما يرون أنفسهم، وإن القاتل هو من يصف الآخر بذلك"

وفي تصريحات متلفزة أدلى بها اليوم الخميس قال بوتين إن بلاده ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لكن على النحو الذي يفيد روسيا مؤكدا أنه يتعين على واشنطن أن تحسب حسابا لموسكو .

وكان الرئيس الأمريكي بايدن رد إيجابا على صحافي سأله عما إذا كان بوتين " قاتلا " ، ثم إنه في نفس المقابلة مع قناة ABC امس الأربعاء قال إن بوتين سيدفع ثمن التدخل في الانتخابات الأمريكية عامي ٢٠١٦ و ٢٠٢٠ وهي اتهامات نفتها موسكو .

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت سفيرها في واشنطن أناتولي انتونوف الى موسكو للتشاور بشأن مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة .

وقالت السفارة " إن التصريحات المتهورة لمسؤولين امريكيين يمكن أن تؤدي الى انهيار العلاقات التي تشهد خلافا كبيرا أساسا .

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تصريحات الرئيس الأمريكي سيئة جدا ومن الواضح انه لا يريد تحسين العلاقات مع بلدنا .

في المقابل قال البيت الأبيض أن العلاقات مع روسيا ستكون مختلفة عما كانت عليه خلال السنوات الأربع الأخيرة ، مؤكدا أن موسكو سوف تحاسب على أفعالها .

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