استطلاع رأي : ٤٥٪ من الأمريكيين يرون أن الصين هي العدو الأكبر للولايات المتحدة

جدل فاضل الصحاف ||

موقع واشنطن إكزامينر Washington Examiner نشر اليوم ١٦ مارس ٢٠٢١ نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب Gallup تم خلاله استطلاع آراء ١٫٠٢١ شخص خلال الفترة بين ٣ فبراير و ١٨ فبراير ، وبنسبة هامش خطأ ٤٪ زيادة أو نقصان ، وكان السؤال الرئيسي الذي طرح على المشاركين في الاستطلاع : ما هو البلد في العالم الذي تعتبره العدو الأكبر للولايات المتحدة اليوم ؟

وقد أعتبر ٤٥٪من الذين شملهم الاستطلاع أن الصين هي العدو الأكبر للولايات المتحدة ، في زيادة ملحوظة هذا العام عن العام الماضي ، حيث كانت النسبة في استطلاع مماثل ٢٢٪فقط .

وقد ظهر في الاستطلاع أيضا أن ٢٦٪ من الذين استطلعت آراؤهم قالوا إن روسيا هي العدو الأكبر للولايات المتحدة ، تأتي بعدها كوريا الشمالية بنسبة ٩٪، ثم إيران ٤٪، والعراق ٢٪، وكانت النسب في استطلاع العام الماضي ( ٢٠٢٠ ) كما يلي : روسيا : ٢٣٪، كوريا الشمالية ١٢٪، إيران ١٩٪، العراق ٧٪ .

وقد ظهر الاستطلاع أن هناك فجوة كبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في النظرة الى الصين : حيث قال ٧٦ ٪ من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع أن الصين هي العدو الأكبر ، فيما كانت النسبة عند الديمقراطيين هي ٢٢٪ ، وعند المستقلين ٤٣٪. فيما قال الديمقراطيين بنسبة ٤٧٪أن روسيا تشكل التهديد الأعظم للولايات المتحدة، وكانت النسبة بين الجمهوريين هي ٦٪ فقط ، وبين المستقلين ٢٤٪.

ويحتمل إن تأثير وباء كورونا الذي اكتشف في بادئ الأمر في الصين ، قد كان له تأثيرا على نتائج الاستطلاع لهذه السنة . والكثير يعتقدون أن كوفيد ١٩، قد تسبب في تأجيج حالة العداء للصين ولآسيا عموما ، وقد ارتفعت جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين بنسبة ١٥٠٪خلال العام ٢٠٢٠ ، طبقا لدراسة أجراها مركز دراسة الكراهية والتطرف في جامعة سان بيرناردينو في ولاية كاليفورنيا .

وقد وصل يوم ( الثلاثاء ) عدد الأمريكيين الذي أصيبوا بفايروس كورونا الى ٢٩ مليون و ٤٠٠ ألف، فيما وصل عدد الذين توفوا بسبب الوباء الى أكثر من ٥٣٥٫٠٠٠.