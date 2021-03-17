إعرف عدوك.. ويگلك احتلال ايراني

متابعة ـ عمار الولائي ||

🛑 قتلت أمريكا في حرب تحرير الكويت أكثر من ١٠٠ الف عراقي ، ٧٥ الف جريح ، ٨٠ الف أسير ((ويگلك الاحتلال الإيراني))

🛑 دمرت أمريكا اكثر من ١٠ الف منشأة حيوية عراقية، واخذت من العراق ٥٢ مليار دولار تعويضات ((ويگلك ايران دمّرت العراق))

🛑أمريكا ساعدت صدام المجرم بقمع الانتفاضة الشعبانة وتسببت باستشهاد 180،000 شهيد من أبناء الوسط والجنوب باستخدام طائرات الهليكوبتر التي أرسلتها أمريكا لصدام ((ويگلك الاحتلال الايراني))

🛑في حصار امريكا على العراق من عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ مات اكثر من مليون طفل عراقي دون الخمسة أعوام ((ويگلك ايران أساءت للعراق))

🛑 في غزو أمريكا للعراق ٢٠٠٣ قتلت أمريكا اكثر من ١٤٠ الف عراقي وجرح اكثر من مليون بواسطة الطائرات الأمريكية التي تنطلق من قواعدها في الخليج ((ويگلك ايران دمّرت العراق))

🛑 أمريكا وباعترافها هي صنعت داعش وتسببت باستشهاد اكثر من ٤٠٠ الف عراقي، وخسر العراق اكثر من ٣٠٠ مليار دولار تكاليف العراق ((ويگلك احتلال إيراني))

🛑أمريكا تسحب قواتها من سوريا وتدخلها الى العراق من دون موافقة الحكومة العراقية ((ويگلك احتلال ايراني))

🛑أمريكا تقتل قوات الحشد الشعبي وتقصف معسكراته ومطار كربلاء قيد الانشاء وهذا مثبّت بالأرقام والتواريخ والصور والفيديوهات ((ويگلك الاحتلال الايراني والوصاية الايرانية))

🛑 لدى أمريكا في بغداد أكبر سفارة بنيت لها في العالم من حيث المساحة والتكلفة المادية، فهي تفوق مساحة الفاتيكان، ومجالها أكبر 6 مرات من مساحة مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأكبر 2/3 حجما من منتزّه ناشونال مول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهي أكبر 10 مرات على الأقل من أي سفارة أمريكية أخرى في العالم وتحتوي على قاعدة عسكرية و5000 موظف عدا عدد الجنود ((ويگلك النفوذ الإيراني))

🛑لدى أمريكا في أربيل قنصلية هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط ((ويگلك الاحتلال الايراني))

🛑 جميع مشاريع الاستثمار تحت إشراف أميركا ((ويگلك الوصاية الايرانية))

🛑شركة تصدير النفط العراقي "سومو" تحت إشرافها ((ويگلك النفوذ الايراني))

🛑باعتراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على قناة الدولة الرسمية"العراقية" قال ما نصُّه : إن اغلب الودائع العراقية ومبالغ بيع النفط بيد اميركا وهي التي تتحكم ببيع النفط العراقي منين نعيش؟ ((ويگلك النفوذ الإيراني))

🛑 أمريكا منعت العراق من التعيينات من عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠٢٢ حسب اتفاق صندوق النقد الدولي ((ويگلك الوِصاية الإيرانية))

🛑أمريكا تتدخل في الانتخابات وتشكيل الكتلة الأكبر وعلاقات العراق الدولية وفي تسمية رئيس الوزراء ((ويگلك إيران هي اللي مسيطرة على العراق))

🛑أمريكا سرقت من العراق الآف أطنان من الذهب ومئات القطع الأثرية النادرة أثناء غزوها عام٢٠٠٣ وهذا موثّق بالصور ((ويگلك الاحتلال الإيراني))

🛑 أمريكا تنتهك السيادة العراقية و تقتل قادة الإنتصار على داعش كما وصفتهم المرجعية وتعترف هي بذلك رسميّا ((ويگلك الاحتلال الإيراني))

🛑 أمريكا تعتدي على سور الوطن الجيش العراقي( فرقة 19 انموذجا) وكذا الشرطة الاتحادية في جرف النصر وتقتل الجنود بدم بارد وهذا موثق بالفيديو والتواريخ ((ويگلك الاحتلال الإيراني))

🛑أمريكا تمنع إصلاح الكهرباء باعتراف الدولة وباعتراف شركة سيمنز الالمانية وتعرقل إنشاء ميناء الفاو وطريق الحرير الصيني والاتفاقية الصينية لإعمار العراق ((ويگلك إيران دمّرتنه))

🛑أمريكا وعبر سفارتها وقنصلياتها في أربيل والبصرة تدير جماعات الجوكر والمخربين في التظاهرات لإشعال الفتنة والفوضى في الوسط والجنوب ((ويگلك النفوذ الإيراني))

🛑الحكومة العراقية تسمح بدخول مواطني 36 دولة أجنبية بما فيها أمريكا وبريطانيا بدخول العراق ولا تسمح لمواطني ايران من الدخول لزيارة المراقد المقدسة ((ويگلك إيران هي اللي مسيطرة!!))

🛑أمريكا تمنع العراق من امتلاك الأسلحة النوعية الاستراتيجية كمنظومة الـ S300 للدفاع الجوي لحماية سمائه ((ويگلك النفوذ الإيراني))

🛑أمريكا تبني قواعد عسكرية وتزوّها بأحدث منظومات الأسلحة بالرغم من قرار البرلمان العراقي القاضي بمغادرتها لأراضي العراق ((ويگلك الاحتلال الإيراني))

🛑أمريكا تسيطر على الجو وطائراتها تجوب سماء البلد وتتحكم بالأمن والمخابرات ((ويگلك النفوذ الإيراني))

🛑 في بغداد تنتشر الملاهي ومراكز الفسق والفجور والدعارة ومحلّات ومولات بيع الخمور بشكل غير مسبوق حيث بلغت حوالي ٣٠٠ ملهى ومحل لبيع الخمر كما هو مثبّت في دوائر وسجلّات محافظة بغداد ((ويگلك الحكم إسلامي))

🛑 القوى السياسية العراقية تتشكّل من : الكردية(85% علمانية) والأحزاب السنيّة(وهي علمانية) والشيعية (والكثير منهم يؤمن بالعلمانية كتيار الحكمة والنصر ) ((ويگلك الأحزاب الاسلامية تحكمنا!!))

وكالة أنباء الانتظار