التقارير

تقرير: ازدياد العنصرية والتحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بنسبة 16%


 

متابعة ـ جدل فاصل الصحاف ||

 

أظهرت نتائج مؤشر العنصرية والتحريض في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية خلال العام 2020، ازدياداً في الخطاب العنيف تجاه العرب والفلسطينيين بنسبة 16% عن العام 2019.

وأشارت نتائج المؤشر، الذي تعده "حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، إلى انتشار حوالي 574 ألف محادثة شملت خطاباً عنيفاً تجاه العرب، بواقع منشور بين كل 10 منشورات تجاه العرب، احتوى خطاباً عنيفاً، وبالمقارنة بالعام الماضي، فقد شهد هذا العام ارتفاعاً بواقع 79 ألف منشور عن العام الماضي، والذي نشر خلاله 495 ألف منشور عنيف.

وأوضحت النتائج هذا العام، أنه وبسبب جائحة كورونا فقد ازداد الخطاب العنصري تجاه الفلسطينيين والعرب بما نسبته 21%، فيما شكلت الشتائم ما نسبته 29% من الخطاب، أما خطاب التحريض، فقد شكل ما نسبته 7% من الخطاب.

وبالنظر إلى أبرز المنصات المستخدمة في نشر العنصرية والتحريض خلال العام المنصرم، فقد تصدرت هذا العام منصة "تويتر"، حيث نُشر 61% من الخطاب العنيف من خلالها، وهذا يشكل ازدياداً بما يزيد عن الضعف مقارنة بعام 2019، فيما تراجعت منصة "فيسبوك" هذا العام للمركز الثاني واحتلت ما نسبته 19%، وهو انخفاض بنسبة 20% مقارنة بعام 2019.

رام الله - بي دي ان

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