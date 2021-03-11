التقارير

الإمارات تحكم إحتلالها لجزيرة ميون اليمنية

61 2021-03-11

 

عدنان علامه ||

 

حظيت جزيرة ميون مطلع الشهر الحالي بإهتمام وسائل الإعلام مع تسريب صور جوية عن إنجاز مدرج للطائرات فيها، ونشر أخبار عن تواجد جنود وقطع بحرية عسكرية للعدو الصهيوني على سواحلها وفي منشآتها  .

وقد وضعت الإمارات خطة عسكرية متكاملة لتتحكم بموجبها بكل حركة في باب المندب؛ وباتت جزيرة مَيون بين فكي كماشة نتيجة للإنتشار الإماراتي العسكري في قاعدة عصب في أرتيريا وقاعدة بربرة على الساحل الصومالي وإحتلال جزيرة سقطرى، بالأضافة إلى الوجود المدني لشركة موانئ دبي في إدارة ميناء جيبوتي

إن التدقيق في خريطة إنتشار قوات الإحتلال الإماراتي يؤكد لنا بدون  ادنى أي شك أن الإمارات إحتلت اليمن والممرات المائية نيابة عن العدو الصهيوني وبالتنسيق الكامل معه خدمة لمصالحه ومشاريعه الإحتلالية التوسعية.

أرفق لكم مقالاً كتبته مذ سنتين عن أهمية جزيرة ميون. وآمل مشاهدة رابط الفيديو الذي يوثق مراحل إحتلال الجزيرة الإستراتيجي.

وإن غدا لناظره قربب

################

المرفق :مقالي بتاريخ 25/02/2019

معلومات عامة عن موقع جزيرة ميون (بريم) الإستراتيجي

عدنان علامه  || 

إن الإحتلال الإماراتي لجزيرة ميون  اليمنية يكشف الدور الخطير  المرُسِومَ دولياً لتلعبه  الإمارات دون غيرها لضمان سلامة الملاحة البحرية . وإذا  دققنا في الإنتشار الإماراتي في الصومال وأرتيريا ندرك  أهمية وضرورة إحتلال الجزيرة التي تتوسط مضيق باب المندب . ولمعرفة أهمية موقعها الإستراتيجي سنلقي معاً نظرة عن موقعها  الإستراتيجي الذي يتحكم بحرية الملاحة في مضيق باب تلمندب. وأرفق أيضا مقطع فيديو عن أطماع الإمارات في هذه الجزيرة الإستراتيجية.  

الموقع الجغرافيّ لجزيرة بريم تقع جزيرة بريم اليمنيّة، والتي تُسمّى (جزيرة ميون) في منتصف مضيق باب المندب، وتربط هذه الجزيرة بين البحر الأحمر، وبحر العرب، وكذلك المحيط الهندي، ويُشار إلى أنَّ موقع جزيرة بريم ساعدها في ربط الشرق بالغرب، وتصل مساحتها إلى ما يُقارب 13 كيلومتراً مربعاً، وتتميز بموقعها الاستراتيجيّ المميز؛ فهي محمية بالجبال، وتحتوي على ميناء طبيعيّ في الجهة الجنوبيّة الغربيّة منها. من مسميّات جزيرة بريم يُطلق على جزيرة بريم عدداً من التسميّات، ولعل منها ما يلي: مَيُّوْن: من الأسماء العربيّة الصحيحة للجزيرة. بريم: وهو من الأسماء التي سمّاها الأجانب للجزيرة، ويُعرف هذا الاسم في الخرائط، والكتب، واللغة العربيّة. فيراكروز: من الأسماء البرتغاليّة. دودورس: وهو من الأسماء التي أوردها البحار اليونانيّ المجهول في كتابه (الطواف).

 ويجدر بالذكر أنَّ جزيرة بريم اليمنيّة تقسم مضيق باب المندب إلى قناتين، ويُطلق على القناة الشرقيّة اسم مضيق ألكسندر، أمّا القناة الثانية فهي قناة دقة الميون الغربيّة، وفي عام 1799 استولت القوات البريطانيّة على جزيرة بريم، وأخضعتها تحت سيطرتها، وفي عام 1861م أنشأوا على متن الجزيرة منارة لهم، وهذه سمحت للبريطانيين ببسط نفوذها على طرق التجارة الاستراتيجيّة على طول باب المندب. ميناء جزيرة مَيُّون يقيم ميناء مَيُّوْن في جبلين، وذلك عند المدخل المُقابل للساحل الأفريقيّ، ويُطلق على أحد الرأسين اسم المنهل وهو مكان الشرب، أمّا الثاني فيُسمّى بالميون، وهو اسم مُشتق من الفعل (مان)، وهو الذي يعني أنَّ الجزيرة الفقيرة بالمياه العذبة الصالحة للشرب، ويبلغ مقدار الأمطار المُتساقطة على الجزيرة 63.5 ملليمتر، بينما يبلغ متوسط درجة حرارتها خلال شهر الصيف 32.22 درجة مئوية، ولكن يُعتبر شهر أيلول من أكثر الشهور خطورة؛ ففي أثناء الليل يهيج البحر ويتغير بشكل مفاجئ.

 

https://youtu.be/fspIwiEF6FQ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمارات تحكم إحتلالها لجزيرة ميون اليمنية
بعد أن تحدث بلغة 'الإشارة'..هل ستفك إيران عقدة لسان بايدن؟
كيف أحبط السيستاني مشروع الإسلام الأمريكي؟!
دراسة أمريكية: فرص انحدار الولايات المتحدة والصين الى الحرب حقيقية ومتزايدة
أميركا تتَحَلَّل وقِوَىَ صاعدة تَبرُز والحوثي شرطي الخليج..!
وثائق سرية  في صراع ١٩٨٠ الجزء الأول...
تركيا تَحكُم على السعودية بالإعدام على الخازوق داخل اليَمَن
الإمارات تحتل الممرات المائية اليمنية بتوكيل من العدو الصهيوني
العقلية البعثية في تحليل زيارة البابا
وانتهت الزيارة وهذه اولى الارهاصات..السيستاني رجل حكيم
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركات كل نفس ذائقة المو انا لله وانا اليه راجعون نسال المولى عز ...
الموضوع :
مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة السيد شرف بن علي الموسوي الخابوري البحراني'رحمه الله' من علماء سلطنة عُمان
رسول حسن..... كوفه : مما ذكره الائمه ع ان من صفات اليماني اذا ظهر تحريم بيع السلاح اذن اليماني هو مجتهد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير صارمة للتعرف على اليماني الموعود تعيننا على الهدى وتفضح زيف الأدعياء والمنحرفين
رسول حسن..... كوفه : من المتوقع تعجيل نقطة الصفر بين ايران والولايات المتحده بعد زيارة البابا للسيد السيستاني واقتراب الفرج الموعود. ...
الموضوع :
معالم المكر الإلهي (٤): مصير الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأين سيتجه الصراع في انعكاساته على الحلفاء؟
رسول حسن..... كوفه : طبعا الصهاينه ومن معهم من الحكام العرب لايقبلون بيان مكتب سماحة السيد لانه (رافضي) للتطبيع ومع المهجرين ...
الموضوع :
بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
Hasan Shukur : احسنت ...قلت فااوجزت.... ...
الموضوع :
الابراهيمية وحج اور..!
ياسين العواد : مع فائق احترامي للكاتب لكن الملاحظ في سرده الانحياز لبعض العشائر وأعطائها مساحة من التفصيل أو المديح ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
مهند رياض خليل : السلام عليكم مناشدة الى السيد مدير المرور العامة المحترم بعد التحية والتقدير انا كنت عائد من محافظة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : صباح الخزاعي و طه الدليمي و يوسف علاونة يعتبرهم ال سعود رمز العروبة وانهم رمز المسوخ المثليين ...
الموضوع :
إبن سلمان.. إنفتاح على الشاذين وإنغلاق على المفكرين
زيد مغير : وفقك الله اخي الكريم مقال اكثر من رائع ...
الموضوع :
أهلاً ببابا الفاتيكان في عراق الكرامة والخير
سید علی الحسینی : بارک الله فیکم . نحن کایرانیین و والمقاومه الاسلامیه نوید الیمن و مقاومته و الحرکه انصارالله الباسله. ...
الموضوع :
رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات
فيسبوك