التقارير

كيف أحبط السيستاني مشروع الإسلام الأمريكي؟!


كيف أحبط السيستاني مشروع الإسلام الأمريكي؟!

متابعة ـ ياسر الربيعي ||

 

لم تكن زيارة زيارة البابا للمرجع الأعلى هي الحدث التاريخي، بل كان بيان المرجعية بعد الزيارة هو الحدث التاريخي الحقيقي الذي بدأت تتكشف أبعاده الشاملة ورسائله الى مختلف الاطراف.

قد يعجب الإنسان كيف يصبح بيان من أقل من صفحة حدثاً تاريخياً، خصوصاً لمن لا يعرف كيف أصبحت فتوى من بضعة أسطر حدثاً صنع تاريخاً مشرفاً للمرجعية وللشيعة وللعراق. فتلك السطور التي كتبها شيخٌ بلا سلاح وهَنَ العظمُ منه واشتعل الرأس شيبا، فعلت في أسابيع ما قال عنه أوباما أنه يحتاج عشر سنوات (باستخدام السلاح الأمريكي).

تلك الفتوى افشلت الحرب العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة عن طريق داعش التي صنعتها لهذا الغرض فاضطرت لترك أجندة الحرب الخشنة (بالسلاح) واتجهت الى الحرب الناعمة (بالثقافة) لكي تحتلَّ عقول العراقيين فتعزلهم عن المرجعية فلا يبقى في العراق جيل يعرف الله او الاسلام أو الجهاد فتتخلص امريكا من هذا الدين الذي يقف عائقاً أمام مشاريع البيت الأبيض إذا انطلقت فتوى المرجعية.

*

بالحرب الناعمة سوف تستريح أمريكا من القتال وتوفّر العتاد، وتحتفظ بالأموال ما عدا ملايين قليلة تصرفها على "ناشطين سلميين!" ومنظمات مجتمع مدني يدخلون دورات في السفارات الامريكية او في بعثات الى امريكا فيغيرون البنية الفكرية حسب الخطة التي وضعتها مؤسسة راند التابعة للمخابرات الامريكية.

وكانت موجة الإلحاد وموجة الانحلال الخلقي التي بلغت ذروتها في رفع علم المثليين في سفارة الاتحاد الاوربي في بغداد، ثم بدأ صنع الثورة الملونة التي استغلت الشباب الأغرار المظلومين من قبل السياسيين الفاسدين لكي يستخدموهم لاستبدال حكومة فاسدة بأفسد منها ولتكون النتيجة: للشباب الأغرار البطالة والفقر والإهمال، وللناشطين المناصب والمكاسب والرواتب.. وهكذا تحققت أهداف ما أسموها ثورة تشرين!

*

على خط موازٍ كان مشروع الإسلام الأمريكي يسير بخطى حثيثة يقود عربته المعمم الامريكي الذي لا يملك من الدين الا عمامة سوداء على رأس خالٍ من العلم لا يُحسن جملتين فصيحتين.. هيـّأتْ له محطة باكو كل أسباب الزعامة المصطنعة من شهادات بتوصيات، ولقاءات بشخصيات، ومؤتمرات حوار أديان وكراسي يونسكو وفاتيكان في محاولة إجلاسه في موقع التأثير على قرار المرجعية بالاستعانة بالنسب العائلي.

وكاد المخطط أن ينجح وهو يحاول الاقتراب من مركز القرار الشيعي ليحصل على تزكية تعطيه صلاحية التربّع على عرش الشيعة، او صنع المتربّع الذي يتواءم مع القيم الامريكية (كما ينص تقرير المخابرات الامريكية في مشروع الإسلام الديمقراطي المدني).

*

وفي غفلة من الزمن استغفل المعمم الأمريكي بعض المقربين من بيت المرجعية مستغلاً المكانة التي يتمتع بها أستاذ المراجع الامام الخوئي قدس سره فحصل على تزكية شكلية تمثلت بحضور بعض العلماء في حفل تنصيب من يجهل مبادئ العلوم الدينية والدنيوية على رأس مؤسسة تحمل اسم اعظم مرجع راحل ..تمَّ تنصيبه اميناً على دار العلم ومجمع الحوار الديني  ليكتب على مؤسسته زوراً: بإشراف المرجعية العليا (السيد السيستاني).

وظنَّ المعمم الأمريكي أن اللعبة قد ركبت، والحيلة قد انطلت والمسيرة قد انطلقت.

لكن العين الراصدة لسماحة السيد السيستاني لم تخطئ هذ المعمم المنحرف ولم تغفل تحركاته العالمية وادعاءه تمثيل آراء السيد السيستاني حتى أصبح بنظر  الكثير من البسطاء ناطقاً باسم السيد السيستاني وممثلاً له في نشاطاته الدولية ولقاءاته مع أركان المشروع الأمريكي في المنطقة والغرب.

وبلغ به الصَلَف أن يشيع ما صدّق به بعض المتشرعين من أن سماحة السيد السيستاني أعطاه مبلغ 40 مليون دولار من الحقوق الشرعية (بعضها نقداً، والبعض الآخر بوكالةً خطيةً من المرجع -لم يرها أحد- لكي يستحصل بها باقي المبلغ من التجار).

كانت تلك الوكالة المزعومة كذبةً تشبه كذبة المبلغ النقدي الذي ادعى ان السيد السيستاني منحه اياه لإنشاء مسجد ضرار للإسلام الأمريكي. الهدف من الكذبة هو التستر على مصدر تمويله الاصلي بعشرات الملايين من الدولارات لكيلا يُسأل: من أين لك هذا؟

بلغت اساءةُ استخدامه لاسم السيد السيستاني أوجَها فبدأ العلماء والفضلاء يتساءلون: ألم يجد المرجع الاعلى من يمثله غيرَ جاهل بالمذكر والمؤنث، والفاعل والمفعول، و الجار والمجرور لكي يضعه على رأس مؤسسة علمية تحمل اسم استاذ المراجع؟

وتطورت التساؤلات ولاحقت نشاطَ المعمم الامريكي المحموم مع الفاتيكان وبعض المسؤولين الاوربيين والامريكان والإسرائيليين وملوك ورؤساء وزارات ورؤساء أحزاب فاسدة وعميلة.

وتلـّقفه الإعلام العراقي والخليجي وقناة الحرة وأخواتها لتلميع صورته وليصنع من جثّته زعيما شيعيا يتمتع بمكانة عالمية وعلوم لا تحصى.

*

واخيراً برز دوره في ترويج الديانة الابراهيمية التي بدأت اول خطواتها بزيارة البابا الذي أدّى هذه الصلاة في اور وأدّتها معه جوقة الديانة الابراهيمية التي يراد لها أن تحل محل الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

*

وجاء البيان الصاعقة، وإذا بالمرجع يطلق لاءاته السبعة على كل أشباح الليل التي تتلصص لاختراق المرجعية والسيطرة تدريجيا على قراراتها:-

• لا للدول الكبرى

• لا للاحتلال

• لا للتطبيع

• لا للحصار

• لا للتوقيع على إعلان ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب

• لا للرأسمالية المتوحشة التي تمتص ثروات الشعوب

•  لا...

سبع لاءات أطلقها السيد السيستاني على كل مشاريع امريكا في الشرق الاسلامي فخرّب ما بنته امريكا على يد حكومة الكاظمي المنبوذة من قبل المرجعية والتي نصبها السفير وجمع فيها الفاسدين الجدد من الناشطين والناشطات.

وأصابت اللاءاتُ المعممين الذين جندتهم محطة باكو ومنحتهم كل الدعم المالي والاعلامي والسياسي، وارادتهم قناة خلفية تربط حكومة السفارة مع معممي السفارة علّهم يفتحون لها باب المرجعية التي اغلقت الباب على كل مرتبط بمشاريع امريكا الدينية والسياسية.

*

اللاءات السيستانية السبعة اصابت المشروع الأمريكي الواسع بمقتل تحتاج عقوداً قبل أن تعثر على بديل يمكن ادخاله للحوزة كما يدخل فيروس الايدز الى اجسام المثليين.

لقد نجحت السفارة في الدولة لكن المرجعية نجحت في الحوزة والدولة معاً حين قاطعت معممي السفارة وحكومة السفارة، وأغلقت عليهم الباب ادانةً وطردا.

بالبيان التاريخي ذي اللاءات الثلاثة وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وألقي السحرة ساجدين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيف أحبط السيستاني مشروع الإسلام الأمريكي؟!
دراسة أمريكية: فرص انحدار الولايات المتحدة والصين الى الحرب حقيقية ومتزايدة
أميركا تتَحَلَّل وقِوَىَ صاعدة تَبرُز والحوثي شرطي الخليج..!
وثائق سرية  في صراع ١٩٨٠ الجزء الأول...
تركيا تَحكُم على السعودية بالإعدام على الخازوق داخل اليَمَن
الإمارات تحتل الممرات المائية اليمنية بتوكيل من العدو الصهيوني
العقلية البعثية في تحليل زيارة البابا
وانتهت الزيارة وهذه اولى الارهاصات..السيستاني رجل حكيم
الانتحار..!
رسائل المرجع في لقاء البابا
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركات كل نفس ذائقة المو انا لله وانا اليه راجعون نسال المولى عز ...
الموضوع :
مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة السيد شرف بن علي الموسوي الخابوري البحراني'رحمه الله' من علماء سلطنة عُمان
رسول حسن..... كوفه : مما ذكره الائمه ع ان من صفات اليماني اذا ظهر تحريم بيع السلاح اذن اليماني هو مجتهد ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن معايير صارمة للتعرف على اليماني الموعود تعيننا على الهدى وتفضح زيف الأدعياء والمنحرفين
رسول حسن..... كوفه : من المتوقع تعجيل نقطة الصفر بين ايران والولايات المتحده بعد زيارة البابا للسيد السيستاني واقتراب الفرج الموعود. ...
الموضوع :
معالم المكر الإلهي (٤): مصير الأزمة الإيرانية الأمريكية، وأين سيتجه الصراع في انعكاساته على الحلفاء؟
رسول حسن..... كوفه : طبعا الصهاينه ومن معهم من الحكام العرب لايقبلون بيان مكتب سماحة السيد لانه (رافضي) للتطبيع ومع المهجرين ...
الموضوع :
بعد ان حذر الشيخ جلال الدين الصغير من ردات الفعل الصهيونية والنواصب والجوكرية ,,, ها هي كلابهم بدات بالنباح
Hasan Shukur : احسنت ...قلت فااوجزت.... ...
الموضوع :
الابراهيمية وحج اور..!
ياسين العواد : مع فائق احترامي للكاتب لكن الملاحظ في سرده الانحياز لبعض العشائر وأعطائها مساحة من التفصيل أو المديح ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
مهند رياض خليل : السلام عليكم مناشدة الى السيد مدير المرور العامة المحترم بعد التحية والتقدير انا كنت عائد من محافظة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : صباح الخزاعي و طه الدليمي و يوسف علاونة يعتبرهم ال سعود رمز العروبة وانهم رمز المسوخ المثليين ...
الموضوع :
إبن سلمان.. إنفتاح على الشاذين وإنغلاق على المفكرين
زيد مغير : وفقك الله اخي الكريم مقال اكثر من رائع ...
الموضوع :
أهلاً ببابا الفاتيكان في عراق الكرامة والخير
سید علی الحسینی : بارک الله فیکم . نحن کایرانیین و والمقاومه الاسلامیه نوید الیمن و مقاومته و الحرکه انصارالله الباسله. ...
الموضوع :
رسالة اليمن الى أحرار العالم بمختلف اللغات
فيسبوك