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التقارير

ضربة كبيرة..وكالة عالمية تنشر خبراً صادماً لحاكم دبي محمد بن راشد!


 

متابعة ـ صابرين البغدادي ||

 

كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية” عن خبر صادم لحكام دبي محمد بن راشد يخصّ اقتصاد الإمارة , وقالت الوكالة إن اقتصاد إمارة دبي لن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل العام 2023.

وأضافت الوكالة في تقرير الإثنين، أن وتيرة التعافي الاقتصادي ستكون بطيئة في دبي، نظرا للآثار الكبيرة على الاقتصاد بسبب الجائحة

وحسب التقرير، شهدت دبي التراجع الأكثر حدة في عدد السكان في منطقة الخليج، بانخفاض قدره 8.4 بالمئة، قياسا على متوسط تراجع 4 بالمئة بمجمل المنطقة.

وتوقع التقرير تعافي الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021 من الانخفاض الحاد الذي تسببت به الجائحة وانخفاض أسعار النفط العام الماضي.

وأورد أن القطاعات الرئيسة في دبي، وتحديدا العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، تحت الضغط للأشهر 12-24 شهراً المقبلة.

وتلقى قطاع السياحة شديد الأهمية للإمارة ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو / تموز الماضي وسط تعاف بطيء بسبب المخاوف الصحية وظهور سلالات جديدة للفيروس.

وأشار إلى استمرار التحديات التشغيلية لقطاع العقارات في دبي, ومن المتوقع أن تكون نتائج القطاع بالعام الماضي ضعيفة، مع تحسن طفيف فقط بالعام الحالي.

وتوقع التقرير أن تبقى ربحية الشركات العقارية تحت الضغط والمديونية مرتفعة، مما يدفع إلى خفض وإلغاء توزيعات الأرباح للحفاظ على النقد أو تسييل الأصول لخفض الديون.

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