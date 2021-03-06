زيارة البابا الى العراق في الصحافة العالمية

تقرير أعده فهد الجبوري|

أبدت الصحافة العالمية بمختلف اتجاهاتها اهتماما كبيرا بزيارة البابا فرانسيس الأول الى العراق ، وأجمعت على إعتبارها زيارة تأريخية خاصة وهي أول زيارة يقوم بها بابا الفاتيكان الى بلد في العالم منذ تفشي وباء الكورونا .

وقد نشرت كبريات الصحف العالمية تقارير وتحليلات عن هذه الزيارة التي تستمر اربعة ايام يقوم خلالها البابا بفعاليات مختلفة أهمها حسب رأي المراقبين والمحللين لقاءه مع المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني ، وهو أول لقاء مباشر بين بابا الفاتيكان ومرجعية النجف الاشرف .

وفيما يلي إطلالة سريعة على بعض ما كتبته ونشرته كبريات الصحف والقنوات التلفزيونية العالمية.

· صحيفة نيويورك تايمز :

قالت نيوريوك تايمز " إن رحلة البابا التي تستغرق أربعة أيام تهدف الى تقوية العلاقات مع المسلمين الشيعة ، وتشجيع ودعم الطائفة المسيحية التي تعرضت الى المصائب بسبب الحروب "

وأضافت " إن البابا قام بعودة جريئه الى المسرح العالمي ، وسط انتشار وباء كورونا ، ليكون أول زعيم للكنيسة الكاثوليكية الرومانيه يقوم بزيارة العراق ، ساعيًا الى شفاء أمة تعرضت بشكل متزايد الى العنف الطائفي ، والمغامرة الأجنبية ، وإضطهاد الأقليات السكانية ومنها المسيحيين " .

وأشارت الى أن رحلة البابا " قد رتبت بشكلٍ واضح لتعميق الروابط مع المسلمين الشيعة ، ولدعم المسيحيين في العراق الذين تعرضوا للاضطهاد " .

· صحيفة الغارديان:

قالت صحيفة الغارديان في معرض تغطيتها للزيارة " إن بابا الفاتيكان وصل الى العراق ، وسط إجراءات أمنية مشددة ، ومخاوف من تأثيرات هذه الرحلة على زيادة معدلات الاصابة بوباء كورونا "

" وقبل هبوط طائرته في مطار بغداد قال البابا أن حضوره في العراق هو * واجب أتجاه بلد قد تعرض للموت لسنوات عديدة * .

ونقلت الصحيفة فقرات من خطاب البابا خلال لقائه مع الرئيس العراقي برهم صالح في المنطقه الخضراء المحصنة وبالاخص قوله * إن العراقيين من كل الأديان يستحقون بأن تكون لهم نفس الحقوق ، والحماية كما هو الحال مع الأغلبية الشيعية المسلمة * .

كما نقلت عنه دعوته الى * إنهاء كل أعمال العنف ، والتطرف ، والانقسامات ، وعدم التسامح * .

وقالت الصحيفة أنه حث المسؤولين العراقيين على * محاربة الفساد ، وسوء إستخدام السلطة ، والاستخفاف بالقانون *

· قناة CNN :

نقلت القناة فقرات من خطاب البابا في قصر بغداد ومنها قوله * إن العراق عانى من الآثار الكارثية للحروب، والارهاب ، والصراعات الطائفية ، وينبغي على العراقيين إنهاء الخلافات من أجل التعايش *

كما نقلت دعوته الى السلطات العراقية الى * منح جميع المواطنين حقوقهم الدينية والسياسية ، وتعزيز روح التضامن ، والتصدي للفساد ، وسوء إستخدام السلطة ، وكل ما هو غير شرعي *

· قناة BBC:

قناة BBC من جانبها نشرت على موقعها تقارير مصورة عن زيارة البابا ، ونقلت أجزاءا من خطاب البابا وبالخصوص دعوته للأسرة البشرية بأكملها الى التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار البلدان *

ونقلت عن البابا قوله * فلتصمت الأسلحة ، وليكن الدين في خدمة السلام والأخوة *

وأشارت الى أن بابا الفاتيكان سيلتقي خلال أول رحلة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا أبرز رجال الدين الشيعه في العراق.

ونقلت فقرة من خطاب البابا للشعب العراقي الذي جاء على شكل رسالة فيديو عشية رحلته * أوافيكم حاجًا تائبًا لكي ألتمس من الرب المغفرة ، والمصالحة بعد سنين الحرب ، والارهاب ، ولأسأل الله عزاء القلوب ، وشفاء الجراح *

· صحيفة الاندبندنت:

ذكرت الصحيفة في معرض تغطيتها للزيارة * وسط الآلاف من القوات الأمنية المدججة بالسلاح ، والذين انتشروا في كل الساحات والأماكن الرئيسية ، مع الإغلاق الكامل للمدينة ، حيث تشعر أن العراق كان يلتقط أنفاسه ، وصل أخيرا البابا الى مطار بغداد الدولي ، مدشنا زيارته للعراق بالدعوة الى إنهاء العنف المسلح ، والصراع الطائفي ، وعدم المساواة والتي ألحقت الضرر بالعراق كثيرا *

وقال البابا * إن العراق قد عانى الآثار الكارثية للحروب ، ودوامة العنف ، والصراعات الطائفية *