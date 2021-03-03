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حراك سعودي لاستبدال ابن سلمان


 

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي ||

 

كشف حساب “فارس آل سعود” المعارض، عن تحركات جديدة تحصل في القصر الملكي، بعد اتصال بايدن بالملك سلمان وصدور تقرير اغتيال خاشقجي.

وقال الحساب السعودي إن هناك اجتماعات ومشاورات داخل القصر الملكي لاختيار بديل عن محمد بن سلمان لولاية العهد.

وأوضح حساب “فارس آل سعود” أن الملك سلمان أرسل في طلب الأمير “أحمد بن عبدالعزيز” والأمير أحمد يرفض الخروج من الڤيلا المخصصة لـ”الإقامة الجبرية”.

ويبدو أن اتصال بايدن الهاتفي مع الملك سلمان يوم الخميس الفائت، وصدور التقرير الخاص بمقتل خاشقجي يوم الجمعة، قلب كيان الملك السعودي كما يتضح من تغريدة فارس آل سعود.

ولم يستغرب متابعو فارس آل سعود مما ورد في تغريدته فأمر تعيين الحاكم يصدر من البيت الابيض مثلما تم تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد في إشارة إلى ترامب.

وكان حساب المغرد الشهير مجتهد قد قال في تغريدة سابقة، إن تقرير اغتيال خاشقجي أدان ابن سلمان فعلا إدانة مضاعفة بتفاصيل عن أسلوبه العنيف لم يتوقعها معظم من انتظر التقرير.

وأضاف: لكن الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات مباشرة عن اتصالات ورسائل نصية بين محمد بن سلمان وخالد بن سلمان وسعود القحطاني وآخرين عن قتل خاشقجي وليس فقط ما جاء في التقرير.

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