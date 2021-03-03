"إسرائيل" تعمل على إنشاء تحالف أمني إقليمي مع دول خليجية

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

ذكر موقع "i24news" الإسرائيلي، أن وزير الأمن بيني غانتس يسعى "لترتيب أمني خاص" مع دول خليجية، أقامت علاقات مع "إسرائيل".

وأكد غانتس اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل تعمل على إنشاء تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج التي لها علاقات مع معها وتشاركها المخاوف بشأن إيران"، بحسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية قناة "كان".

وكان غانتس قال لوكالة "رويترز": "لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها. ونسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب".

وأشارت "كان" إلى إن "إسرائيل" تجري اتصالات مع دول غربية لـ"تأسيس تحالف دفاعي إقليمي بمشاركة عدة دول عربية، في ظل التهديد الإيراني"، وفق تعبيرها.

ويأتي هذا الإعلان بعدما تزايدت في الأيام الأخيرة التقارير حول محادثات مسؤولين في القدس المحتلة مع نظرائهم، أبرزها الاجتماع السري الذي جمع بين غانتس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل أسبوع، والمحادثة الهاتفية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وولي عهد البحرين سلمان بن حمد ىل خليفة، ومحادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، ونظيريه العماني بدر بن حمد البوسعيدي، والإماراتي عبد الله بن زايد.

صحيفة "جيروزاليم بوست"، أشارت بدورها في وقت سابق اليوم، عن محادثات بين "إسرائيل" والسعودية والإمارات والبحرين لـ"تحالف دفاعي ضد إيران".

وكانت مصادر خاصة من الخليج قد كشفت في 25 شباط/فبراير الماضي لموقع "i24 NEWS"، عن وجود مفاوضات بين "إسرائيل" والسعودية والبحرين والإمارات منذ عدة أشهر، لإنشاء "تحالف أمني دفاعي على غرار حلف الناتو للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة".

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي "نقف مع تحالف قوي ضد إيران"، ووجّه تهديدات لطهران، وقال إن "قوة الردع الإسرائيلية زادت في وجه الدول التي تهدد أمنها".