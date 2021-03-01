التقارير

الرد السعودي 'المُخجل' على اتهام بن سلمان.. وبايدن يحسم الامر اليوم!


العالم - قضية اليوم

اكتفى النظام السعودي في رده على اتهام تقرير "السي اي ايه" الامريكي لرأس السلطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتورط في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ببيان يرفض التقرير الامريكي فحسب، دون اي تحرك دبلوماسي يذكر او حتى تسجيل اعتراض خجول لدى السفير الامريكي في الرياض، بل اظهر بيان الخارجية السعودية تمسكا بالعلاقات مع امريكا!.

البيان السعودي الذي حاولت وسائل اعلامه وصفه بأنه شديد اللهجة، بدا هزيلا خاويا منتظرا التحرك الامريكي التالي بعيدا عن التصعيد، فلم يرافقه تحرك دبلوماسي كاستدعاء السفير الامريكي بالرياض مثلا او حتى تسجيل احتجاج لدى السفارة الامريكية، بل سجل بيان الخارجية السعودية تمسكا بـ"العلاقات الراسخة" مع امريكا ما بدا وكأنه اعتراف بالجريمة واستجداء من قبل المتهم لـ"القاضي".

وما يؤكد ان البيان والتحرك السعودي كان اقل من المستوى هو ما رافقه من بيانات خليجية مؤيدة للبيان السعودي، كبيان البحرين وبيان الكويت وحتى بيان حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي الذي يعيش اصلا في الرياض.

حتى ان بعض وسائل الاعلام الموالية للسعودية ذهبت للمقارنة بين موقف المملكة من كندا وطرد السفير الكندي، على خلفية تدخل الأخيرة بالشأن السعودي ونشطاء المجتمع المدني المعتقلين، وبين تأكيد بيان الخارجية السعودية على "الشراكة" بين المملكة، والولايات المتحدة الأمريكية التي ارتكزت على أسس راسخة، وأملت الرياض بأن تستمر هذه الأسس الراسخة، دون إعلان سريع لطرد السفير الأمريكي كما فعلت مع نظيره الكندي غير المرغوب فيه عام 2018.

على الرغم من ان التقرير الامريكي لم يشمل صورا او مكالمات هاتفية او دلائل ملموسلة إلا انه اتهم محمد بن سلمان بالتورط مباشرة في جريمة القتل وهو مايعني ان امريكا قد تكون تملك هذه الادلة التي ربما قد زودتها بها تركيا التي اعلنت سابقا انها تملك ما يثبت ذلك، وربما اتي الصمت السعودي انتظارا لم ستفعله ادارة بايدن بالضبط او بما طلبه بايدن من الملك السعودي خلال اتصالهم الايام الفائتة ومدى تنفيذ السعودية له.

أمريكا استثنت بن سلمان الى الان من العقوبات التي طالت الشخصيات السعودية المتورطة باغتيال خاشقجي (76 شخصية)، وهي عقوبات مالية، ومنع منحهم تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم اللواء أحمد عسيري، وقوة التدخل السريع، الذراع الأيمن للأمير بن سلمان، وبررت امريكا عدم معاقبة ولي العهد السعودي على لسان المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية، جين بساكي، التي قالت انه "على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات الديمقراطية والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا"، وهو كلام مضحك لأن امريكا لاتتوانى عن فرض عقوبات على اي زعيم يعارضها، وقد استهدفت عقوباتها الرئيس السوري بشار الاسد وعائلته وحتى ابنه الذي كان وقتها مازال طالبا في الثانوية.

لكن بساكي اشارت الى نقطة هامة وهي ان ادارة بايدت تعتقد أن "ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة"، اي ان واشنطن ستلجأ للابتزاز وما يهمها بالفعل هو مصالحها لا الديمقراطية والعدالة .. هذه هي الدبلوماسية (كما قالت بساكي).

من جهة أخرى أكد الرئيس الأمريكي، أن إعلانا سيصدر اليوم الاثنين حول ما ستفعله إدارته مع السعودية بشكل عام، وبين الجمعة حيث صدر تقرير السي اي ايه واتهم بن سلمان بالتورط بجريمة قتل وبين اليوم الاثنين من المرجح ان يكون الابتزاز الامريكي للملك سلمان وابنه قد وصل اوجه وسيحدد مدى رضوخ السعودية "المطلق" للمطالب الامريكية طريقة التعامل الامريكي مع السعودية والتي سيحددها بيان ادارة بايدن اليوم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الهدية الصينية مابين الصدمة والاستغراب.. دعوات لفتح تحقيق في هذا التخبط
بايدن لا يعترف بإبن سلمان وليا للعهد.. أبو منشار لن يصبح ملكا والسيسي وابن زايد متورطان بقتل خاشقجي
الرد السعودي 'المُخجل' على اتهام بن سلمان.. وبايدن يحسم الامر اليوم!
“كمان 22”.. أول طائرة إيرانية قتالية مسيرة ذات جسم عريض
تدهور سريع في العلاقات الأمريكية السعودية..!
قاهر دبابات العدو..مجده من كربلاء وبهجته بظلال السيوف
المجلس التنسيقي الأعلى ضرورة لتوحيد صفوف محور المقاومة!!
كيف تعاملت الحكومة العراقية مع استهداف مقر اللواء (46) من قبل الاميركان ؟
تصريحات رنانة حول شراء لقاح فايروس كورونا للعراق في ظل تباطؤ ملحوظ وعدم جدية للحصول عليه
هل ان الإفراج عن أموال إيرانية..رسالة من «بايدن» إلى طهران؟!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك