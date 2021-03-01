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“كمان 22”.. أول طائرة إيرانية قتالية مسيرة ذات جسم عريض


 

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي||

 

أعلن قائد القوات الجوية للجيش الايراني، العميد الطيار عزيز نصير زاده، عن تصنيع طائرة “كمان 22” القتالية المسيرة ذات الجسم العريض.

وخلال زيارته التفقدية للمراحل النهائية من مشروع تصنيع طائرة “كمان 22” المسيرة، أضاف نصير زاده، ان “هذه الطائرة بدون طيار مزودة بحمولات قتالية وبصرية وخاصة بالحرب الالكترونية، وقد تم تصميمها بناء على المتطلبات التشغيلية للقوة الجوية، وهي في المراحل النهائية من الإنتاج”.

واوضح ، قائلا “ان كمان 22 هي أول طائرة قتالية مسيرة ذات جسم عريض تم تصنيعها في البلاد، وهي قادرة على حمل جميع أنواع الحمولات مع فترة طيران طويلة جدا تزيد عن 24 ساعة ومدى يصل إلى 3000 كيلومتر، كما انها قادرة على القيام بمهام الاستطلاع والرقابة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة وحمل انواع الذخيرة الذكية”.

طائرة (كمان 22) الإيرانية طائرة دون طيار وهي الأولى من نوعها بصفتها طائرة مسيرة قتالية ذات جسم عريض، تمتلك مدىً بالتحليق يصل (3000) كيلومتر.

المواصفات:

١- مسافة تحليقها: 3000 كيلومتر.

٢- مدة تحليقها: أكثر من: 24 ساعة.

٣- قادرة على حمل: 300 كغم من المعدات العسكرية والذخيرة القتالية.

٤- قادرة على حمل أنواع المعدات كلها.

٥- قادرة على حمل مجموعة مختلفة من الذخيرة الحية.

مزودة بالآتي:

١- معدات قتالية وبصَرية.

٢- وسائل الحرب الإلكترونية.

٣- وسائل تحديد ورصد المعلومات كلها.

٤- معدات تصوير الأهداف البعيدة.

أصبحت الجمهورية الإسلامية ضمن أكبر خمس دولٍ  في العالم بتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة.

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