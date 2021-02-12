تعرف عل معالم صحن فاطمة الزهراء الكبير

*تعرّف على معالم الصحن الذي تقوم به مؤسسة الكوثر الإيرانية لإعمار العتبات*
تبلغ المساحة الكلية للصحن (61,000 م2) يتّسع لـ 200 ألف زائر
ويضم المشروع عدة أقسام رئيسة:
1- جزء الزيارة والعبادة (32000 م2) - 4 طوابق (ما يعادل نصف مساحة المشروع)
2- متحف أمير المؤمنين (3700 م2) - 6 طوابق
3- مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة (3700 م2) – 5 طوابق
4- مضيف الزائرين رقم 1 (1800 م2) – 6 طوابق
5- مضيف الزائرين رقم 2 (4000 م2) – 6 طوابق
6- المجمع الإداري رقم 1 (4000 م2) – 6 طوابق
7- المجمع الإداري رقم 2 (1800 م2) – 6 طوابق
8- المجاميع الصحية (1000 م2) - 3 طوابق
9- موقف للسيارات رقم 1 (1800 م2)
10- موقف للسيارات رقم2 (1500 م2)
11- نفق لمرور السيارات (طول 480 م) – 2 طابق
المحور الرئيسي هو الجزء الوسطي ويقسم لنصفين ومفتوح للاعلى لرؤية القبة، وبوسطها مناطق مزروعة.
البوابة الرئيسة للمشروع مقابل مقام الإمام زين العابدين ومقام صافي صفا.
*يذكر أن الشعب الإيراني تبرع بتكاليف المشروع كاملة*
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