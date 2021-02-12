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تعرف عل معالم صحن فاطمة الزهراء الكبير


*تعرّف على معالم الصحن الذي تقوم به مؤسسة الكوثر الإيرانية لإعمار العتبات*

تبلغ المساحة الكلية للصحن (61,000 م2) يتّسع لـ 200 ألف زائر 

ويضم المشروع عدة أقسام رئيسة:

1- جزء الزيارة والعبادة (32000 م2) - 4 طوابق (ما يعادل نصف مساحة المشروع)

2-  متحف أمير المؤمنين (3700 م2) - 6 طوابق 

3- مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة (3700 م2) – 5 طوابق

4- مضيف الزائرين رقم 1 (1800 م2) – 6 طوابق

5- مضيف الزائرين رقم 2 (4000 م2) – 6 طوابق

6- المجمع الإداري رقم 1 (4000 م2) – 6 طوابق 

7- المجمع الإداري رقم 2 (1800 م2) – 6 طوابق 

8- المجاميع الصحية (1000 م2) - 3 طوابق

9- موقف للسيارات رقم 1 (1800 م2) 

10- موقف للسيارات رقم2 (1500 م2)

11- نفق لمرور السيارات (طول 480 م) – 2 طابق

المحور الرئيسي هو الجزء الوسطي ويقسم لنصفين ومفتوح للاعلى لرؤية القبة، وبوسطها مناطق مزروعة.

البوابة الرئيسة للمشروع مقابل مقام الإمام زين العابدين ومقام صافي صفا.

 *يذكر أن الشعب الإيراني تبرع بتكاليف المشروع كاملة*

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تعرف عل معالم صحن فاطمة الزهراء الكبير
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