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لأول مرة في أمريكا.. عزل رئيس سابق (ترامب) وإمكانية حرمانه من تولي منصب عام مستقبلا


يخوض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تجربة غير مسبوقة، عندما سيجتمعون لاتخاذ قرار بشأن عزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي لم يعد في منصبه.

وستبدأ المحاكمة اليوم، في الساعة 13:00 (18:00 بتوقيت غرينيتش)، بنقاش، يليه تصويت على دستورية المحاكمة نفسها.

ووفقا لاتفاق زعيمي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، مع الفرق القانونية، بشأن قواعد المحاكمة، فإن المحاكمة ستستمر حتى غروب شمس الجمعة، ثم تستأنف بعد ظهر الأحد، حيث أن  المحاكمة ستتوقف نهار السبت، بسبب عطلة "السبت اليهودي"، كون أحد محامي ترامب يهوديا.

كما ينص الاتفاق على أنه في حال أراد أي طرف استدعاء شهود، فلا بد أن يخضع هذا الأمر للتصويت، علما بأن ترامب رفض طلبا أرسله إليه المدعون العامون الديمقراطيون، للاستماع إلى شهادته تحت القسم.

و ستبدأ المرافعات يوم الأربعاء، على أن يحصل كل جانب على 16 ساعة، توزع على مدار يومين.

من جانبه، أوضح السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أنه في حال أدين ترامب بالتهمة الموجهة إليه - الإدانة تتطلب أكثرية الثلثين- فإن مجلس الشيوخ سيجري بعدها تصويتا بالأغلبية البسيطة، لمنعه من تولي أي منصب عام في المستقبل.

ورأى النواب الديمقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء في محاكمة ترامب، أن الرئيس السابق ارتكب "انتهاكا للدستور"، معتبرين أنه "الانتهاك الأخطر الذي يرتكبه رئيس أمريكي"، عبر "تحريض" أنصاره على مهاجمة الكابيتول.

وكان مديرو مساءلة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من أعضاء مجلس النواب، قد أعلنوا عن وجود "أدلة دامغة" ضده، في المحاكمة الجارية بمجلس الشيوخ.

في حين، قال محامو ترامب، إن الأخير لا يتحمل مسؤولية اقتحام الكابيتول، معتبرين أن "أنصاره فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم".

من جهته، لم يعلق الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، على إدانة ترامب، وقال: "سندع مجلس الشيوخ يحل هذه المسألة"، فيما أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين، إلى أن "بايدن ترشح ضد ترامب في 2020، "لأنه شعر أنه (ترامب) غير أهل بالمنصب".

وأضافت أن الرئيس الجديد "سيترك الأمر لمجلس الشيوخ ليرى هذه المحاكمة تتقدم".

جدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي عزل ترامب في 13 يناير الماضي بتهمة التحريض على الاضطرابات، إثر اقتحام الكابيتول من قبل "مؤيدين" لترامب في 6 يناير الماضي، وأحال قراره هذا إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه وفقا للدستور. ويدرس مجلس الشيوخ الآن قرار عزل ترامب، وإدانته، ومنعه من تولي مناصب حكومية مستقبلا.

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