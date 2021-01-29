التقارير

محور المقاومة وتوقعاته التصحيحية لسياسة أمريكا الحالية!!


 

✍️/عبدالجبار الغراب ||

كانت للسياسة الأمريكية السابقه وخاصتآ بعهد ولاية  رئيسها المغادر للسلطة دونالد ترمب سياساتها الخاطئة, وساهمت في تأزيم الأوضاع في المنطقة العربية  والإسلامية الى حدودها المهولة:  فكانت لها كوارثها المشهودة , وتفاقمت المشاكل وتصاعدت النبرات الحربية, وأستغلت معظم البلدان أجندتها الخبيثة لتحقيق أطماعها, فأشتعلت الحروب ,وتكونت التحالفات العسكرية, وأنهارت معظم البلدان ,وبلغت مستويات الفقر حدودها القصوى, وفرض الحصار على معظم البلدان المقاومة للسياسات الأمريكان,  ودمرت المدن والأحياء السكنية ,وقتل مئات الآلاف من السكان, وتم تشريد الملايين منهم بسبب ممارسات الإستكبار والإستعلاء الأمريكي والسياسات الإرتجالية الخاطئة لقادة أمريكا الراحلين عن السلطة.

وكان لإلغاء المعاهدات والاتفاقية الدولية  العالمية المبرمة بين الدول الغربية  وأمريكا من جهة والجمهورية الإسلامية الإيرانية كحال الاتفاق النووي الإيراني نصيبه في الخروج والتخلي عن الالتزامات من قبل الأمريكان, ليكون للسياسة الأمريكية أحداثها التأزيمية المتصاعدة, فمن الخروج من الاتفاق النووي الإيراني الى إبرام  وصياغة   معاهدات  للتدمير ووضع الخطط للهدم والنهب,  وإقامة  علاقات للتطبيع والاعتراف بإسرائيل من جانب عملائهم الأعراب, وتنفيذ سيناريوهات الاغتيالات وتصفية العقول والعلماء من المسلمين وقادتهم المجاهدين.

وللخوض والتحليل ودراسة الوقائع المسبقة في وجودها والأخذ بها كنتائج للإستخلاص, والعمل من منطلقها كأحداث ساهمت في إخراج العديد من المعضلات الشائكة,   وكانت لها أسباب في تفاقم المشاكل وزرع الفتن ونشر الإحتقانات بين عديد الدول, وبعثت من وراءها الكثير من الدمار والخراب وتشريد ملايين السكان من منازلهم, بل أسهمت في خلق متغيرات قد يكون لها أثرها البالغ اذا ما تم الرجوع عنها أو المساهمة في حلها او التعديل من القرارات التى ساهمت في حدوثها: كل هذا كان له وجود ,وزاد في حدودها المعقوله في التصور والقبول,  بفعل ممارسات وسياسيات إرتجالية ورائها الولايات المتحدة الأمريكية وبالخصوص خلال ولاية  رئيسها المهزوم والمغادر للبيت الأبيض دونالد ترمب.

نتائج وراءها أفعال, وممارسات خاطئة  وإحقاد, وخبث ظاهر مفتعل من جانب الأمريكان, وتنفيذ لأجندة ومخططات الكيان الصهيوني, لأجل التوسع والإنتشار على حساب أراضي العرب والمسلمين.

والان وما حدث من تغيرات حالية في الولايات المتحدة الأمريكية كان لها البروز والخروج عن نصها الغير متوقع فكانت لحادثة السادس من يناير والاقتحام لمبني الكونجرس علامة فارقه أعطت شواهدها الناظرة لممارسة ترمب السياسية الخاطئة داخليا, وفي منطقة  الشرق الأوسط بالذات, غباء وعدم احترام للعهود والمواثيق والاتفاقيات  وللقرارات الشعوب وعكست مداها الكبير في إرسال مختلف الأباطيل والافتراءات الكاذبة  المبنية على حب المال وحلب الدول المنطويه تحت عباءة أمريكا كالسعودية  والإمارات, فكان للإعلان والتصنيف الأمريكي لإدراج جماعه انصارالله اليمنية ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية تخبط واضح وانعكاس للفشل الذريع والخسائر الفادحه التى تعرض لها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في اليمن.

ليكون انعكاسات الظاهرة الترامبية الهادمه للعالم,محل فهم واتعاظ تجعل من الإدراة الأمريكية الجديدة وعبر رئيسها الحالي جو بايدن: تغير لكل معترك خراب وفعل لدمار أوجدها خليفته ترمب في خلق الفوضى والاحتقان, وتراكم المشاكل وزرعها, وافتعال للقرارات وهدم ما سبقها من اتفاقيات!!مراجعات ستكون للضرورة فعلها, وقرارات جديدة من الممكن إتخاذها, وتوقعات وبالخصوص لمحور المقاومة الإسلامية علىتغيرات أمريكية  في سياساتها الخارجية على وجه الخصوص.

ما كان للتصريحات الأمريكية وفي أول لقاء صحفي لوزير خارجيتها أنتوني بلينكن وتحدثه في مؤتمر صحفي والذي عبر  من خلاله على العديد من المراجعات العاجلة وخصوصا ما يتعلق بتصنيف انصارالله اليمنية جماعه إرهابية كونه يمثل خطوة اولى في المراجعة, محملا السعودية كوارث عديدة خلقتها في اليمن أدت الى تفاقم الأوضاع المعيشية والوصول الى أسوء كارثة إنسانية عالمية بفعل الحرب المفروضة على اليمن والحصار.

الرجوع الى الاتفاق النووي الإيراني محور أكيد ومتوقع من قبل الجميع لما يمثله هذا الملف من طريق كان له ترتيباته الناجحة سابقا والذي كان للجانب الإيراني تطبيقه الكامل والوفاء بكل الالتزامات وكان للتنصل والخروج عن النص والاتفاق المبرم بين الجميع فعله الواضح من قبل معظم الدول الغربية وما الخروج الأمريكي عن الاتفاق الا دليل تعالي وغرور وعدم الوفاء والالتزام بالمواثيق والعهود.

والعاقبة للمتقين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محور المقاومة وتوقعاته التصحيحية لسياسة أمريكا الحالية!!
وفد طالبان في طهران: قراءة في الأسباب والأهداف
شخصيات عربية بارزة رحلت عن عالم السياسية عام 2020
عن ماذا تبحث انقرة في بغداد؟!
لقاح فيروس كورونا آمن ومُحصِّن أم قاتل ومدمّر؟!
كوخافي في التيه وحكومة نتن ياهو تذروها الرياح..!
بين طائرة الساحة الحمراء في موسكو وجريمة ساحة الطيران في بغداد..!
تفجيرات بغداد بين التساؤلات المطروحة والمعالجات المطلوبة
رئيس أركان العدو الصهيوني يعترف..!
مصير الموازنة يتأرجح بين ثلاثة محاور
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك