التقارير

شخصيات عربية بارزة رحلت عن عالم السياسية عام 2020


 

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

 

شهد عام 2020 رحيل عدد من الشخصيات السياسية البارزة في العالم العربي فيما يلي أبرزهم وفق التسلسل الزمني لوفاتهم :

·        كانون الثاني / يناير

السلطان قابوس بن سعيد (80 عاماً) ، (18 نوفمبر 1940 - 10 يناير 2020) ، السلطان التاسع لسلطنة عُمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والخارجية، والمالية، وحاكم البنك المركزي، و القائد الأعلى للقوات المسلحة عُدَّ صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم حتى وفاته حيث تولى الحكم لخمسة عقود.

·        شباط / فبراير

محمد حسني مبارك (91 عاماً)، (4 مايو 1928 - 1 رجب 1441 هـ / 25 فبراير 2020) ، الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى تنحيته في 11 فبراير 2011 تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. رئيس مصر لثلاثة عقود

·        أيلول / سبتمبر

الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (91 عاماً)، ( 16 يونيو 1929 - 29 سبتمبر 2020)؛ أمير دولة الكويت ، أمير الكويت منذ 2006. خطّ مسيرة سياسية حافلة بالأحداث التاريخية والوساطات جعلته "عميد الدبلوماسية" . ترتيبه الخامس عشر منذ تأسيس إمارة الكويت، والخامس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة. هو الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح من منيرة العثمان السعيد العيّار

·        تشرين الثاني / نوفمبر

1ـ صائب محمد صالح عريقات (65 عاماً)، ( 28 أبريل 1955– 10 نوفمبر 2020 ) سياسي فلسطيني يُعرف بلقب "كبير المفاوضين الفلسطينيين" منذ عام 1995 لمشاركته في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما يُطلق عليه ياسر عرفات لقب «شيطان أريحا». شغل بين عامي 2015 و2020 منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

2ـ الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة (84 عاماً)، (24 نوفمبر 1935 - 11 نوفمبر 2020)، سياسي بحريني شغل منصب رئيس وزراء البحرين مُنذ 1970، وتولى المنصب قبل أكثر من عام من استقلال البحرين في 15 أغسطس 1971. حمل رقم أطول فترة لرئيس وزراء حالي في العالم قبل وفاته. .

3ـ وليد المعلم (79 عاماً)، (17 يوليو 1941 - 16 نوفمبر 2020)، أحد أبرز السياسيين والدبلوماسيين في سوريا شغل منصب وزير الخارجية من عام 2006 إلى عام 2020 ونائب رئيس الوزراء من عام 2012 إلى عام 2020

·        كانون الأول /ديسمبر

الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح (72 عاماً) ، (27 أبريل 1948 - 20 ديسمبر 2020)؛ وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقًا. وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الخامس عشر، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.المسؤول الرئيسي عن مشروع "مدينة الحرير"، التي تُعتبر أحد المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

المصدر JPnews

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