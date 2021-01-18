عندما يتحدَّث قاسم قصير النظر بلسانٍ طويل..!

🛑 ✍️ إسماعيل النجار ||

♦ عنوانان واضحان جَلِيان جميلان أحببت أن أتخِذ منهما العنوان الرئيس لتوصيفي معاني وكلمات (الصحفي) قاسم قصير خلال مقابلته التي أجراها على شاشة أل NBN مع (المُوَظَّفَة) سَوسَن صفا.

🔖 [السيد قصير قال أن حزب الله لديه مشكلتان عليه أن يعمل على حلهما، فطلبَ منه إعادة النظر في علاقتهِ الإستراتيجية مع إيران! وأكَّدَ أنه لا يستطيع أن يستمر بالعمل على الطريقة القديمة وعليه أن يكون حزباً لبنانياً! وأضاف قصير لا مانع من أن يكون بينهم علاقة دينية مع الولي الفقيه أو معنويَة وفي هذه اللحظة تدخلت سوسن صفا مقاطِعةً إياه بهدف التُصَويب بكلمة علاقة [ أيديولوجية ] وأن لا يبقى حزب الله يقول أنا بأمر الولي الفقيه!

🛑 ألجواب

♦ يا سيد قصير العلاقة القائمة بين حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعتبرها أنت مشكلَة نحنُ نعتبرها نعمَة من نِعَم الله علينا، وهيَ كانت سبباً رئيسياً بعلو شأننا ورفعتنا. ووجودك أنت معنا لأنك لولاها لما أحتاجوا إليك الخَوَنَة وأختاروك للقيام بهذا الدور الهدَّام عبر شاشة نعتبرها وطنية ولَوَّنوا يديك باللون الأخضر $؟

[ أما بالنسبة للقول للولي الفقيه نحن بأمرَك أريد أن أُذَكرُكَ إذا نسيت دينك من خلال زياراتك لمعراب أو بعد الفَرمَتَة أننا نعمل بقول الله تعالى إن أطيعوا الله ورسوله وأُولي الأمر منكم.

🔖{ وأضاف قصير النظر إذا أراد حزب الله أن يقاوم بمفرده فليكن ذلك ضمن إستراتيجية دفاعية،

🛑 الجواب

♦ نحن لسنا بحاجة إلى إستراتجيات مَن جلبوا الجيش الإسرائيلي عامي ٧٨ و٨٢ وأحتلوا لبنان، فنحن لدينا إستراتيجيتنا الخاصة ومن خلالها دافعنا وندافع عن لبنان وما تشيل هَم يا مفَرمَت ؟

🔖[ كما دعا الحزب تحديداً والشيعَة عموماً أن لا يكبَر رأسهم كثيراً! مضيفاً أن لبنان يتسع للجميع،

[ وطَلَب من الشيعة أن يكونوا مواطنين في بلدهم ومن غير المقبول أن يكون لهم دور أكبر من دَور البَلَد، وهنا تتدخل سوسن صفا مجدداً لتقول :يجب أن يندمجوا مع أوطانهم!

🛑 الجواب

♦ نحنا خلقنا راسنا كبير وما بينحني إلَّا لله جبيننا ناصع وما حدا بيلويلنا زِند؟

♦️ ونحنا لبنانيين أكثر من يَلِّلي فَرمَتوك بالعُملة الخضرا والشاهد على لبنانيتنا النقية ووطنيتنا هي قبور ولادنا الشُهداء إللي منتشرَة على إمتداد جغرافيا أل ١٠٤٥٢ كلم°

♦️ ودورنا بطبيعته لازم يكون كبير لأن لبيحمِل مشعل الحرية وبيتلَحف البرد والصخور والتراب وبتلدغوا العقارب بالجبال والوديان أكيد دورُه أكبر من يَلِّلي بنَظِّر من جوَّات الطقم عالشاشات؟

♦️ وبالنسبة للأيديولوجيا إللي عم تطالبنا الأخت سوسن نتعاطى مع إيران عأساسها بعتقد نحنا منعرفها كتير منيح بس يا ريت هي تعمل فيها وما تنصحنا؟

🔖[ تحدثَ قصير النظر عن ميثاق حزب الله الذي يدعو الى عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولَة،

[ وبالنسبة لظروف التدخل في سوريا قال قصير النظر أنه لا يعلم إذا كان معه السيد حسن حق أو ما معه!

🛑 الجواب

♦ إنتَ لبتعرف وبتحرِف والظاهر إنه صار فيك متل يَللي أخدوا لقاح فايزَر، فتغيرت ملامحهن.

[ وإنتَ الظاهر لما أخدت رزمة من الدولار الأخضر تغيرت قناعاتك!

♦️ لذلك بحب صَوِّبلَك البوصلِة إنه حزب الله وقت إللي دخل فيه الحرب في سوريا كان عم يدافع عنك وانتَ مشلطَح عالتخت بلبنان ودفيان، لأن لولا هالتدخل كانت داعش وصلت عنص بيتك وأكيد أنتَ بتعرف شو كان رح يصير فيك ووقتها اللي زُرتهُ في معراب ما كان رح يدافع عنك لأنه كان رح يكون صار بقبرص هربان إذا؟ لَحَّئ.

♦️ وبالنسبة لسماحة السيد حسن نصرالله هللئ صرت ما بتعرف إذا معه حق بالتدخل في سوريا أو ما معه حق! أنا بحب خبرك إن السيد حسن {وطَن} والوطَن دائماً على حق.

🔖 [وقال أيضاً لقد آن الأوان لكي يعود حزب الله إلى لبنان، منتقداً الحمله الإعلامية التي حصلت إستنكاراً لإغتيال القائد الحاج قاسم سليماني! وأعتبرَ ذلكَ نَقص وتعويض عن التقصير بعدم الإنتقام لدمائهِ، وهذا إنعكس سلباً على الشيعه في لبنان بغَض النظر عن حجم الشهيد سليماني ودورهُ لكن كل شيء يزيد عن حَدَّهُ يَنقُص!

🛑 الجواب

♦ يا قصير النظر وطويل اللسان. نحن سنكون حيث يجب أن نكون.

[ وسنقاتل حيث تدعونا الحاجة، ونحن لَم نخرق سيادة لبنان، نحن حمينا السيادة، واللذين يخرقون السيادة هم مَن زرتهم أنت في معراب ويتعاملون مع اسرائيل وأميركا وليسَ مَن يتشاركون مع إيران هَم الوطن وفلسطين والدفاع عن دم الناس وأرزاقهم.

🛑 كلمَة أخيرَة مني لحزب الله. نحنا ملحنا ما بِمَلِّح يعني خبزنا بلا ملح، لنا أُسوَةً بجدنا علي بن أبي طالب عليه السلام.

والسلام.

♦ ✍️ إسماعيل النجار..

18/1/2021

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