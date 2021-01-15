🔰السقوط الأخلاقي في امريكا

متابعة ـ شغاف كاظم الموسوي ||

🔸هُناك برنامجٌ تلفزيونيٌّ يُسمَّى (أنت لست الأب)، وهو من أنجح البرامج التلفزيونيَّة في الولايات المُتَّحدة.

حيث تقوم إمراةٌ بدعوة عددٍ من الرِجال الذين أقامت معهم علاقةٌ جنسيَّةٌ للبرنامج، وذلك ليخضعوا لفحص الحِمض الوراثي DNA لكي تعرف من هو والد طِفلها أو طِفلتها.

ومن أغرب الحالات في البرنامج حالة (روزاليندا) والتي دعت أكثر من 18 رجلٍ للبرنامج، وخضعوا جميعاً للتحليل حتَّى تتعرَّف على والد طِفلها (بيكاروا)، لكن نتيجة التحليل سلبيَّةٌ ولم يكُن أيَّاً منهم والد طفلها.

حيث تسبَّب ذلك بإنهيارِ الطفل (بيكاروا) ذو ال 11 سنة ودخوله في موجة بُكاء.

البرنامج قدَّم أيضاً أزواجاً دعوا زوجاتهم للتأكُّد من نَسَبِ أطفالهم إليهم، وكانت النتيجة سلبيَّةٌ أيضاً، وبذلك ظهرت خيانة بعض الزوجات.

البرنامج يُعرض مُنذ العام 1991 ومُكوَّنٌ من 19 موسم و 3500 حلقة، في كُلِّ حلقةٍ يتم عرض 3 حالاتٍ على الأقل، ويُعرض على قناة NBC الأمريكية.

البرنامج يُظهِر مدى الإنحلال الأخلاقي وضياع الأنساب الذي يُعاني مِنه المُجتمع الأمريكي خصوصاً والغربي على العموم.

لأجل ذلك يُحاربون نظام الأُسرة في المُجتمعات الإسلاميَّة عموماً والعربيَّة على الخصوص، وذلك عبر المُنظَّمات النسويَّة المُتمرِّدة على الدين والقِيم.

هذا البرنامج يكشِف لنا مدى الإضطهاد والإهانة التي تُعاني منها المرأة الأمريكية وهي تبحث عن هويَّة والد طِفلها.

وبعد ذلك كُلُّه يأتيك شخصٌ مخدوعٌ يظُنُّ أنَّه مُسلمٌ حقَّاً لينتقد شريعتنا لتحريمها مثل هكذا علاقاتٍ تحت سِتار الحُريَّة الشخصيَّة، ثُمَّ يطعن في الحدود التي شرَّعها ﷲ لِحِفظ العِرض ومنع إختلاط الأنساب، وأنَّ هذه جاهليَّةٌ وتصرُّفاتٌ بربريَّةٌ ولَّى عنها الزمن. (إنْ هُم إلَّا كالأنعامِ بَلْ هُم أضلُّ سَبيلا) والحمدُ لله على نِعمةِ الإسلام.

قد يقول البعض ان هناك ايضا سلوكيات انحرافية مخفيّة في المجتمعات العربية او الاسلامية، وهذا صحيح لكن يخفى عليه انها على الاقل محدودة ومخفية ومُدانة، وليس مقننة بقوانين علانية ومشروعة كما الغرب.

يبقى للتربية والتوجيه الاسري الدور الفصل في صلاح الابناء او انحرافهم في المجتمعات العربية، على العكس من المجتمعات الغربية الذي يتدخل فيه كل شي، الاسرة والاعلام (بما فيها هذا البرنامج) من برامج وافلام ومقالات وايضا دور الحكومة الداعم والمشرّع لهكذا علاقات، في الحث على تشجيع الاجيال في الذهاب الى ابعد من هذه المديات من الانحراف والتفكك والعبثية.