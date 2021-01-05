التقارير

العراق  يمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة على احياء العقوبات على ايران: الموقف سيادياً و دبلوماسياً .


 

  د . جواد الهنداوي * ||

 

             للتوضيح ، اكتبُ عن امتناع العراق عن التصويت ، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ ، ( ب نعمْ  او ب لا ) على المشروع الذي تقّدمت به امريكا الى الأمم المتحدة لإحياء العقوبات الأممية المنتهية على ايران ، والتي رُفِعتْ ( و اقصد العقوبات ) بموجب القرار الأممي رقم ٢٢٣١ وبموجب الاتفاق النووي .

         و منذ تاريخ رفع العقوبات الأممية على ايران ،بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨ ، فرضت امريكا عقوبات آحادية على ايران ، وتحاول ،في ذات الوقت ، اعادة فرض العقوبات الأممية على ايران ، وتحاول ،بالرجاء تارة ،وبالوعيد ،تارة اخرى ،مع شركائها الأوربيين وغيرهم الى إقناعهم بالموافقة على احياء فرض العقوبات على ايران . لم تفلحْ امريكا ، و واجهوها خصومها ( الصين و روسيا ) و أصدقائها ( أوربيون و آسيويون ) بالرفض و بتبرير قانوني للرفض ، ألا وهو خروج امريكا رسمياً من الاتفاق بقرار الرئيس ترامب عام ٢٠١٨ .

     وحاولت امريكا ، من خلال جلسة التصويت على ميزانية الأمم المتحدة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، احياء لجنة العقوبات على ايران ، فرفضت التصويت على الميزانية وطالبت بعدم التصويت على الميزانية بسبب عدم تضمين الميزانية فقرة لتمويل  لجنة العقوبات على

ايران   .

      صوتتْ غالبية الدول ،وفي مقدمتها روسيا والصين ، وكافة الدول الأوربية على رفض المشروع الامريكي ، و وافقت ١٠ دول على المشروع الامريكي ، وهي ( اسرائيل و البحرين والمملكة العربية السعودية ، وجيبوتي ، وهايتي ، والسلفادور ، و المغرب ، واليمن ( حكومة عبد ربه ) ، و امريكا ، و ميكرونسيا ) ، و امتنعت ￼٣٠ دولة عن التصويت ، ومن بين هذه الدول التي امتنعت عن التصويت ،  العراق و الكويت و مصر وليبيا وقطر و السودان و عمان و الامارات العربية المتحدة ، ومن بين الدول العربية التي صوتتْ ب " لا " للطلب الامريكي هي الجزائر و تونس وسوريا ولبنان .

           حَرصّ العراق بأمتناعه  عن التصويت ، بأنْ لا يتخذ موقف ،بأن لا يتبنى موقف . فهو لم يرفض و لمْ يوافق على المشروع  الامريكي الهادف الى احياء لجنة فرض العقوبات على ايران .

            أرادَ العراق ،على ما يبدو ،وفي تبنيه موقف " اللاموقف " أنْ يعلن ،في هذه المناسبة الأممية ، حياديته ازاء الصراع او النزاع الامريكي -الإيراني . أَرادَ العراق أنْ يؤكد مرّة اخرى تمسّكه بسياسة " عدم التمحّور " .

          ولكن ،هل كان القرار ، في مضمونه و في توقيتهِ ،موفقاً من الناحية السياديّة و الدبلوماسية و السياسية ؟

           لا أحدَ يشكُ في ألقدر الكبير من المجاملة و المُحاباة لأمريكا في موقف العراق ، لأنَّ الموضوع المعروض للتصويت ، بطبيعته القانونية و بوضوحهِ ، لا يحتملْ قرار او موقف الامتناع عن التصويت ، وخاصة من قبل العراق . لماذا ؟

         اولاً -  ساهمَ و سعى العراق بمحاولات عديدة في تقريب وجهات النظر بين امريكا و ايران بخصوص الملف النووي ،كما رعى العراق في شهر نيسان عام ٢٠١٢ اجتماعاً  دولياً في بغداد بشأن الملف النووي . ينبغي ان يكون موقف العراق مشابهاً لتلك الدول (مثل المانيا و فرنسا وغيرهما ) والتي سعتْ و ساهمتْ في إبرام الاتفاق النووي الدولي و الأممي بين ايران والدول العظمى وألمانيا ،عام ٢٠١٥ . فلا ينبغي و لا يجوز مجاملة ادارة الرئيس ترامب لعدم احترامه  للاتفاق الأممي ، و عدم احترامه لقرارات مجلس الامن وخروج امريكا و بقرار ترامب ، من الاتفاق الأممي والنووي عام ٢٠١٨.

           خروج امريكا من الاتفاق الأممي و مخالفتها لقرارات مجلس الامن كان  خطأ سياسي جسيم ، و مثّلَ تهديداً  للأمن و للاستقرار  الدوليّن ، كما ان خروجها من الاتفاق أفقدها الحق القانوني بالمطالبة بأعادة آليّة فرض العقوبات مجدداً على ايران . وهذا ما احتجّت به كل دول العالم التي رفضت المشروع الامريكي بإعادة تفعيل العقوبات . الصوت الدولي الرافض للمشروع الامريكي ، و الصفة القانونية للموضوع ، وجسامة الخطأ الامريكي ،جميعها عوامل تُبرّر موقف عراقي رافض للمشروع وليس مهادن او مجامل من خلال الامتناع عن التصويت .

         ثانياً - مواقف العراق السياسية و الدبلوماسية ، ازاء قرارات اممية و دولية ، و ازاء أحداث و وقائع هي مواقف تأريخيّة و مُعّبرة عن سيادة دولة العراق وتترجم إرادة الشعب العراقي ، وتُبنى وفق معطيات موضوعية و اخلاقية و انسانيّة وليس شخصيّة . لا أظنْ  بأن امتناع العراق عن التصويت ب " لا " لإعادة فرض عقوبات على ايران هو موقف يترجم سيادة العراق ، ويعبّر عن إرادة الشعب ، و دالٌ عن رّدْ مناسب تجاه دولة جوار ، ساعدت العراق في محاربة الارهاب ، و التزمت قانونياً و اممياً بشروط الاتفاق النووي ، والذي ساهمَ العراق بصيرورته .

        ثالثاً - تزامنَ التصويت مع حدثيّن : الأول هو قرب مغادرة الرئيس ترامب و فريقه للبيت الأبيض ، والحدث الثاني هو مرور الذكرى الاولى لجريمة اغتيال الشهديّن سليماني و المهندس في بغداد . و ترامب و وزير الخارجية ،السيد بومبيو ،هما المسؤولان الأساسيان عن خطأ الخروج من الاتفاق النووي وعن جريمة الاغتيال للشهديّن في بغداد ، وانتهاك سيادة العراق و الاعتداء على العراق و الاستخفاف بارادة الشعب . كان على العراق ان يأخذ بعين الاعتبار و الحساب هذه المعطيات ، ويغتنم فرصة التصويت برفض المشروع الامريكي ، و الإعراب  عن امتعاضه لغدر و كذب رئيس راحل ، لن يعُدْ ،في غضون الايام القادمة ، رئيساً يستحق المجاملة  و يستحق آخذهِ و ادارته بالحسبان عند التصويت . والجميع يعلم بأن الرئيس القادم ( بايدن ) و فريقه من الداعين الى الانضمام للاتفاق النووي و الرافضين لإعادة فرض العقوبات على ايران .

      ثالثاً - تصويت العراق بالرفض للمشروع الامريكي كان متماشياً مع توجهّات الإدارة الامريكية القادمة و متطابقاً مع ما تمليه استقلال السيادة العراقية وارادة الشعب وسياسة العراق الثابتة تجاه رفض الحصار و العقوبات المفروضة على شعوب العالم .

       رابعاً - موقف العراق بتبنيه قرار ( اللاموقف ) ازاء أمرٌ واضح ولا يحتمل الامتناع  عن التصويت لا يضّرُ ايران بشئ ، و إنما يضّرُ العراق ،حيث يتركُ القرار شهادة عن عراق متردد ومجامل على حساب الحق والسيادة وارادة الشعب ، وشهادة بأنَّ العراق تبنى و بخسارة موقف لا تستحقه ادارة ترامب ولأسباب عديدة ، و غير لائق دبلوماسياً تجاه ايران .

       لا اعتقد بأن الأسباب التي دعت تونس والجزائر بالتصويت بالرفض للمشروع الامريكي تتعلق بالمصلحة التونسية الإيرانية او تتعلق بالمصلحة الجزائرية الإيرانية او رّداً لما قامت به ايران تجاه تونس ! لا غير معايير سيادة تلك الدول ( تونس والجزائر ) ، و لا غير معايير القانون والحق و العدالة ، دفعت تلك الدول بالقول " لا " للمشروع الامريكي .

    لا اعتقد ،ايضاً ، بأنَّ سوريا ولبنان ، في وضع اقتصادي و سياسي  افضلّ و اكثر اقتدراً من العراق ليتأهلان و يرفضان التصويت للمشروع الامريكي .

    امتناع العراق عن رفضه لمشروع ترامب في فرض العقوبات على ايران  لا يسّرُ كثيراً الرئيس الامريكي القادم ( بايدن ) و ادارته القادمة .

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العراق  يمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة على احياء العقوبات على ايران: الموقف سيادياً و دبلوماسياً .
الغارديان: ترامب يسعى للسيطرة على السلطة بقوة السلاح ويجب وقفه عند حده
إدارة ترامب ما بين الرحيل بذنب والبقاء بحرب .
لماذا تصالحت السعودية مع قطر في هذا التوقيت ؟!
هل تنجح القمة الخليجية في إنجاز المصالحة ورأب الصدع؟!
من يصنع التغيير في الانتخابات القادمة؟!
أصغرهم رتبةً رئيس أميركي سابق! المسوّقون للقاح كورونا يستنفرون..
السعودية والإمارات والبحرين وقطر سلاح الصهيونية.
العراق بعد  اغتيال قادة النصر 
المقاومة الإسلامية الوقائع والنتائج الحالية..لـ"لخبطة" الحسابات الأمريكية!! 
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك