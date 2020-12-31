هل قالَ السيد نصرالله كل ما لديه؟!

🛑 ✍️ د. إسماعيل النجار||

♦ هوَ سؤال يُفتَرَض أن يخطُر على بال كل مراقب ومتابع لسير الأحداث السياسية في العالم، وغير ذلك يقع الجميع بخطاء سوء التقدير؟

[ تطَرَّاء السيد نصرالله خلال مقابلته مع الإعلامي غسان بِن جِدُّو على قناة الميادين إلى ملفاتٍ شَتَّىَ منها الداخلي ومنها الدولي ولأول مَرَّة تدوم فترة اللقاء لحوالي الأربعة ساعات في سابقة لَم تحصل أبداً من قبل؟

🔖 السيد نصرالله تحدثَ عن ملفات عِدَّة كانَ أهمها إثنين؟

[ الملف الأول إيراني : تحدث فيه عن إغتيال القائدين الكبيرين في الثالث من يناير 2020 على أرض مطار بغداد الدولي، وملف إغتيال العالم محسن فخري زادَة، وقرار الجمهورية الإسلامية بالإنتقام لدمائهما.

[ أما الملف الثاني لبناني :

[ وعد في الحديث فيه سماحة السيد بأنَ المقاومَة ستنتقم لشهيدها الذي سقطَ في سوريا علي محسن ولا زال التهديد قائماً، وأكَّد أن التوقيت تحدده القيادة العسكرية للمقاومة حسب ما تراه مناسباَ وبتوقيتها.

♦ هَاذين الملفين اوضحَ سماحة السيد أن الرد عليهما قائم ولكن الناس تسأل؟

[إذا كانَ لطهران حسابات كبرَىَ تتعلق بنهاية ولاية ترامب ونواياه الخبيثه إتجاه إيران وما ينوي فعله كرد فعل على الإنتقام الإيراني إذا حصل بتوقيته هوَ الذي ينتظره ليتخذهُ ذريعه يُبَرر لنفسه إتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية بالعمق الإيراني؟

🔖 [ لماذا ينتظر حزب الله حتى الآن ولَم يَرُد على إستهداف مقاتليه في سورية وخسارته لأحد كوادره هناك؟

[ مع العلم أن هناك سابقة حصلت عدة مرات كان رد حزب الله عليها يأتي خلال فترة قصيرة؟

♦️ هذا الأمر جاوبَ عليه سماحة السيد نصرالله بطريقة ذكيَة جداً، أي بمعنىَ لَم يَرِد سماحته قَول شيء غير الحقيقة لأنه الصادق الأمين على الأرواح، وأن الكلمة التي تخرج من فمه تعتبر شرف ومحسوبه عليه لدى جمهوره، ولَم يرغب دَب الرُعب والخوف في قلوب الناس في حال تحدثَ عن ترقُب صهيوني لإشعال حرب في المنطقة تكون أميركا فيها معها جنباً إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي في ظرف قاسي وصعب يعاني فيه اللبنانيون مصاعب معيشية جَمَّة لذلك أراد أن يكون صادقاً وأكتفىَ بالقول خليهن على إجر ونُص.

♦ أما واقع الأمر الذي يراه المراقبون هوَ أن لدى حزب الله تجربة في العام 2006 عندما تم أسر الجنود الصهاينة وأتخذها العدو ذريعه وشَنَّ حرباً على لبنان كانت من أشرس الحروب على الإطلاق،

[ من هذا المنطلق ونتيجة التطورات التي حصلَت مؤخراً في الولايات المتحدة الأميركية من خلال هزيمة ترامب، ومحاولته تفجير الأوضاع بوجه الرابح عليه جو بايدن، وإنتقاماً من طهران التي رفضت القاء حبل النجاة له ليفوز بولاية ثانية، فقام بالانتقام منها بإغتيال العالم فخري زادة بالتواطئ مع إسرائيل لكي تضطر طهران الرد على العملية فيتخذها ذريعه لإشعال حرب في المنطقة ويُسَلم البيت الأبيض لخلفهِ على صفيحٍ من النار،

♦️ الجمهورية الإسلامية تَرَى مصلحة مشتركة بين نتانياهو ودونالد ترامب بتفجير الوضع في لبنان والخليج لذلك إتخذت القيادة الإيرانية قراراً بعد التشاور مع قيادة حزب الله بالصبر وتمرير الوقت وعدم الإنجرار الى الإستفزازات الإسرائيلية الأميركية كي لا تقع الحرب بتَوقيتهم هُم.

♦ [ مِحوَر المقاومَة يريدها بتوقيته هوَ وهوَ غير معني بتوقيت واشنطن وتل أبيب مهما حصل من إستفزازات هنا وهناك.

[ إذاً ثلاثة أسابيع خَطِرَة للغاية تمُر بها المنطقة سيكون التأهُب والتَرَقُب خلالها سيد الموقف وقيادة المقاومَة لَم تعتاد على إخافة الناس أو توتيرها لذلك كانَ تَحَفُظ سيد المقاَومَة كبيراً جداً ولَم يَقُل أن الحرب واقعه أو أن الأميركيين والإسرائيليين ينوون توجيه ضَربَة لدوَل المحوَر، وأكتفىَ حزب الله بتصريح رئيس الهيئَة التنفيذية لديه السيد هاشم صفي الدين الذي قال لا نستبعد وقوع الحرب في الوقت الحالي.

♦️ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبادلت رسائل التحذير مع الولايات المتحدة الأميركية عبر أكثر من عاصمة، لكن التحركات الأميركية وتصريحات المسؤولين فيها وأيضاً في تل أبيب توحي بأن شيئاً ما قد تم تحضيره للمنطقة غير واضح المعالم والتوقيت، ولكن تأكدَ إرسال تحذيرات روسية لواشنطن وتل أبيب من محاولة إشعال المنطقة وتوعدت بتشغيل كافة المنظومات الدفاعية الجويه لديها في سوريا بإدارة مشتركة مع دمشق وخصوصاً منظومة S300 التي استلمتها الأخيرة ولا تزال شيفرتها بيَد موسكو.

♦️ من جهة أخرىَ أنصار الله في اليَمن يتحينون الفُرصَة لإندلاع هذه الحرب لأن حينها ستكون عواصم العدوان الخليجي جميعها تحت رحمة صواريخهم التي أيقظوها وأصبحت في حال إستعداد للإنطلاق نحو كل ما هو نقطة إرتكاز حياتية لأولئك المجرمين في المهلكة السعودية والإمارات العبرية والبحرين.

♦️ السيد نصرالله سيتحدث في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين سليماني والمهندس ومن المؤكد أنه سيُخرِج من جعبته ما إحتفظ بهِ لتلك الليلة الى العلَن بعد إن تحَفَّظَ عليه في مقابلته الأحد الماضي وكان السيد قد تركها قصداً ليدلي بدلوهِ بها في هذه المناسبة العظيمة.

[ ونتوقع أن تكون رسالة سماحته للإسرائيليين وأسيادهم قويَة جداً مصحوبة بنبرة علويَة عالية تحمل في طياتها جِدِّيَةً ذات أهمية في حال غامر اولئِكَ المغفلون المأزومون نتانياهو وترامب وارتكبوا أي حماقة.

♦️ إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن في أعلى درجات التأهب والجهوزية لأي طارئ وفي حال تم ارتكاب أي خطاء أميركي سيكون الثأر سُداسي الأضلاع من أمريكا والسعودية والإمارات وإسرائيل، وبكل تأكيد بعد الحرب الجغرافيا السياسية ستتغيَر ولا مجال لقول غير ذلك.

♦ ✍️ إسماعيل النجار...

لبنان[31/12/2020]

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