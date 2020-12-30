التقارير

إحصاءات سكانية صادمة..أين أنت منها؟!


 

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

 

يبلغ عدد سكان الأرض الحاليين حوالي 7.8 مليار , وبالنسبة لمعظم الناس ، إنه رقم كبير وضخم .

 ومع ذلك ، فقد قام شخص ما بتكثيف 7.8 مليار في العالم إلى 100  شخص ، ثم أجرى إحصاءات النسب المئوية المختلفة كون التحليل الناتج أسهل نسبيًا في الفهم .

 

من أصل 100 شخص :

11  في أوروبا

 5   في أمريكا الشمالية

 9   في أمريكا الجنوبية

 15 في أفريقيا

 60 في آسيا

 

من أصل 100 شخص :

49 شخص يعيشون في الريف

51 شخص يعيشون في المدن

 

من أصل 100 شخص :

12 يتكلم الصينية

5   يتحدث الاسبانية

5   يتكلم الإنجليزية

3   يتكلم العربية

٦   يتكلم الهندية

3   يتكلم البنغالية

3   يتكلم البرتغالية

2   يتكلم الروسية

2   يتحدث اليابانية

62 كل منهم يتحدثون لغتهم الخاصة

 

 من أصل 100 شخص :

77 لها منازل خاصة بهم

 23 ليس لديهم مكان للعيش فيه

 

من أصل 100 شخص :

21 يعانون من الإفراط في التغذية

 63 يمكن أن يأكل وجبة كاملة

 15 يعانون من سوء التغذية

 1   يأكل الوجبة الأخيرة لكنه لم

      يصل إلى الوجبة التالية

 

من أصل 100 شخص :

48 يعيشون على أقل من 2 دولار

      باليوم

39 يعيشون أكثر من 2 دولار

3   يعيشون بترف وغنى فاحش

 

من أصل 100 شخص :

 87 لديهم مياه شرب نظيفة

 13 يفتقرون إلى مياه الشرب

      النقية وتصلهم مياه ملوثة

 

 من أصل 100 شخص :

75 لديهم هواتف محمولة

25 محرومون من هواتف نقالة

 

من أصل 100 شخص :

30 لديهم إمكانية الوصول إلى

     الإنترنت

70 ليس لديهم الأمكانية للإتصال

     بالإنترنت

 

من أصل 100 شخص :

7    تلقى تعليماً جامعياً

93 لم يتلق تعليماً جامعياُ

 

من أصل 100 شخص :

83 يمكنهم القراءة والكتابة

17 أميون لا يقرؤون أو يكتبون

 

من أصل 100 شخص :

33 هم مسيحيون

22 مسلمون

14 هندوس

7   بوذيون

12 ديانات أخرى

12 ليس لديهم معتقدات دينية

 

من أصل 100 شخص :

26 يعيشون أقل من 14 عاما

66 يموتون بين سن 64 - 15عاما

8  يعيشون فوق 65 عاما

 

 إذا كان لديك منزلك وتتناول وجبات كاملة وتشرب الماء النظيف ولديك هاتف محمول ويمكنك تصفح الإنترنت وتذهب إلى الكلية ، فأنت في منطقة الامتياز الضئيلة أي في فئة الأقل من 7٪

 

من أصل 100 شخص :

8   أشخاص فقط يتجاوزون سن ال 65 عاما

92 شخص لا يتجاوزون سن ال65 عاما

    

 إذا كان عمرك أكثر من 65 سنة , كن راضيا وممتنا وتمتع بالحياة وإستوعب كل لحظة في حياتك .

وإن لم تغادر هذا العالم قبل سن ال 64 عاما مثل ال 92 شخصًا الذين سبقوك , فأنت بالفعل محظوظ بين البشر .

 

 أعتن بصحتك جيدًا لأنه لا أحد يهتم  أكثر منك بها حتى أولادك مشغولون عنك .

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