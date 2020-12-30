إحصاءات سكانية صادمة..أين أنت منها؟!

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

يبلغ عدد سكان الأرض الحاليين حوالي 7.8 مليار , وبالنسبة لمعظم الناس ، إنه رقم كبير وضخم .

ومع ذلك ، فقد قام شخص ما بتكثيف 7.8 مليار في العالم إلى 100 شخص ، ثم أجرى إحصاءات النسب المئوية المختلفة كون التحليل الناتج أسهل نسبيًا في الفهم .

من أصل 100 شخص :

11 في أوروبا

5 في أمريكا الشمالية

9 في أمريكا الجنوبية

15 في أفريقيا

60 في آسيا

من أصل 100 شخص :

49 شخص يعيشون في الريف

51 شخص يعيشون في المدن

من أصل 100 شخص :

12 يتكلم الصينية

5 يتحدث الاسبانية

5 يتكلم الإنجليزية

3 يتكلم العربية

٦ يتكلم الهندية

3 يتكلم البنغالية

3 يتكلم البرتغالية

2 يتكلم الروسية

2 يتحدث اليابانية

62 كل منهم يتحدثون لغتهم الخاصة

من أصل 100 شخص :

77 لها منازل خاصة بهم

23 ليس لديهم مكان للعيش فيه

من أصل 100 شخص :

21 يعانون من الإفراط في التغذية

63 يمكن أن يأكل وجبة كاملة

15 يعانون من سوء التغذية

1 يأكل الوجبة الأخيرة لكنه لم

يصل إلى الوجبة التالية

من أصل 100 شخص :

48 يعيشون على أقل من 2 دولار

باليوم

39 يعيشون أكثر من 2 دولار

3 يعيشون بترف وغنى فاحش

من أصل 100 شخص :

87 لديهم مياه شرب نظيفة

13 يفتقرون إلى مياه الشرب

النقية وتصلهم مياه ملوثة

من أصل 100 شخص :

75 لديهم هواتف محمولة

25 محرومون من هواتف نقالة

من أصل 100 شخص :

30 لديهم إمكانية الوصول إلى

الإنترنت

70 ليس لديهم الأمكانية للإتصال

بالإنترنت

من أصل 100 شخص :

7 تلقى تعليماً جامعياً

93 لم يتلق تعليماً جامعياُ

من أصل 100 شخص :

83 يمكنهم القراءة والكتابة

17 أميون لا يقرؤون أو يكتبون

من أصل 100 شخص :

33 هم مسيحيون

22 مسلمون

14 هندوس

7 بوذيون

12 ديانات أخرى

12 ليس لديهم معتقدات دينية

من أصل 100 شخص :

26 يعيشون أقل من 14 عاما

66 يموتون بين سن 64 - 15عاما

8 يعيشون فوق 65 عاما

إذا كان لديك منزلك وتتناول وجبات كاملة وتشرب الماء النظيف ولديك هاتف محمول ويمكنك تصفح الإنترنت وتذهب إلى الكلية ، فأنت في منطقة الامتياز الضئيلة أي في فئة الأقل من 7٪

من أصل 100 شخص :

8 أشخاص فقط يتجاوزون سن ال 65 عاما

92 شخص لا يتجاوزون سن ال65 عاما

إذا كان عمرك أكثر من 65 سنة , كن راضيا وممتنا وتمتع بالحياة وإستوعب كل لحظة في حياتك .

وإن لم تغادر هذا العالم قبل سن ال 64 عاما مثل ال 92 شخصًا الذين سبقوك , فأنت بالفعل محظوظ بين البشر .

أعتن بصحتك جيدًا لأنه لا أحد يهتم أكثر منك بها حتى أولادك مشغولون عنك .

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👆 مادة للفكر ومعلومات* مهمة مقدمة بطريقة شيقة وسهلة الفهم ...