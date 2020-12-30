إحصاءات سكانية صادمة..أين أنت منها؟!

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||
يبلغ عدد سكان الأرض الحاليين حوالي 7.8 مليار , وبالنسبة لمعظم الناس ، إنه رقم كبير وضخم .
ومع ذلك ، فقد قام شخص ما بتكثيف 7.8 مليار في العالم إلى 100 شخص ، ثم أجرى إحصاءات النسب المئوية المختلفة كون التحليل الناتج أسهل نسبيًا في الفهم .
من أصل 100 شخص :
11 في أوروبا
5 في أمريكا الشمالية
9 في أمريكا الجنوبية
15 في أفريقيا
60 في آسيا
من أصل 100 شخص :
49 شخص يعيشون في الريف
51 شخص يعيشون في المدن
من أصل 100 شخص :
12 يتكلم الصينية
5 يتحدث الاسبانية
5 يتكلم الإنجليزية
3 يتكلم العربية
٦ يتكلم الهندية
3 يتكلم البنغالية
3 يتكلم البرتغالية
2 يتكلم الروسية
2 يتحدث اليابانية
62 كل منهم يتحدثون لغتهم الخاصة
من أصل 100 شخص :
77 لها منازل خاصة بهم
23 ليس لديهم مكان للعيش فيه
من أصل 100 شخص :
21 يعانون من الإفراط في التغذية
63 يمكن أن يأكل وجبة كاملة
15 يعانون من سوء التغذية
1 يأكل الوجبة الأخيرة لكنه لم
يصل إلى الوجبة التالية
من أصل 100 شخص :
48 يعيشون على أقل من 2 دولار
باليوم
39 يعيشون أكثر من 2 دولار
3 يعيشون بترف وغنى فاحش
من أصل 100 شخص :
87 لديهم مياه شرب نظيفة
13 يفتقرون إلى مياه الشرب
النقية وتصلهم مياه ملوثة
من أصل 100 شخص :
75 لديهم هواتف محمولة
25 محرومون من هواتف نقالة
من أصل 100 شخص :
30 لديهم إمكانية الوصول إلى
الإنترنت
70 ليس لديهم الأمكانية للإتصال
بالإنترنت
من أصل 100 شخص :
7 تلقى تعليماً جامعياً
93 لم يتلق تعليماً جامعياُ
من أصل 100 شخص :
83 يمكنهم القراءة والكتابة
17 أميون لا يقرؤون أو يكتبون
من أصل 100 شخص :
33 هم مسيحيون
22 مسلمون
14 هندوس
7 بوذيون
12 ديانات أخرى
12 ليس لديهم معتقدات دينية
من أصل 100 شخص :
26 يعيشون أقل من 14 عاما
66 يموتون بين سن 64 - 15عاما
8 يعيشون فوق 65 عاما
إذا كان لديك منزلك وتتناول وجبات كاملة وتشرب الماء النظيف ولديك هاتف محمول ويمكنك تصفح الإنترنت وتذهب إلى الكلية ، فأنت في منطقة الامتياز الضئيلة أي في فئة الأقل من 7٪
من أصل 100 شخص :
8 أشخاص فقط يتجاوزون سن ال 65 عاما
92 شخص لا يتجاوزون سن ال65 عاما
إذا كان عمرك أكثر من 65 سنة , كن راضيا وممتنا وتمتع بالحياة وإستوعب كل لحظة في حياتك .
وإن لم تغادر هذا العالم قبل سن ال 64 عاما مثل ال 92 شخصًا الذين سبقوك , فأنت بالفعل محظوظ بين البشر .
أعتن بصحتك جيدًا لأنه لا أحد يهتم أكثر منك بها حتى أولادك مشغولون عنك .
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