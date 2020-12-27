التقارير

خبير امني : احدى فصائل البعث المقبور وبدفع من اقليم كردستان وبمباركة امريكية تستعد للدخول الى العملية السياسية


رجح الخبير الأمني صباح العكيلي , الاحد، وجود تحرك لاحدى فصائل البعث المقبور اتجاه الحكومة وبدفع من الإقليم , معتبرا ان الدفع هذا هو احد الضغوط التي يمارسها الإقليم على الحكومة.

وقال العكيلي في تصريح صحفي , ان ” المعلومات التي ساقتها احدى الوكالات الإخبارية بشان تحرك بعثي لفتح قناة مع حكومة الكاظمي للعودة الى الساحة السياسية وبدفع من الإقليم غير مستبعد لكون الإقليم يستخدم كل الأوراق للضغط على الحكومة ” .

وأضاف ان ” هذا الضغط بالتأكيد يتوافق مع المزاج الأمريكي والصهيوني الذي يسعى الى استهداف العملية السياسية “,

مبينا انه ” اذا ثبت ذلك بالوثائق يجب تفعيل مذكرات قبض على الحكومة وحتى الإقليم وفق قانون الاجتثثاث والقرار القاضي بإدانة كل من يتعامل او يتعاطى او يروج للبعث ” .

وكانت مواقع إخبارية مقربة من حزب البعث المنحل أفادت، اليوم، بأن الحكومة العراقية تدفع باتجاه اختيار قيادة للبعث تمهد للانخراط في العملية السياسية وإلغاء الفيتو عليها، بغض النظر عن قرار منع البعث من المشاركة في الحياة السياسية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير امني : احدى فصائل البعث المقبور وبدفع من اقليم كردستان وبمباركة امريكية تستعد للدخول الى العملية السياسية
الـــى الذين يدّعون حب الـوطن والإصلاح كذباً وزوراً ونفاقاً
سنة سابعة من العجز: نهاية طموحات ابن سلمان
الملف النووي الإيراني والإفراط بعودة بايدن إلى الإتفاق
العراق؛ من مواجهة التحديات السياسية الى الآتي من التحديات السياسية والاقتصادية
الحرب القادمة بين محوَر المقاومة وإسرائيل مَن المُبادر؟
عميل سابق بمكتب التحقيقات الفيدرالية : حراس بلاك ووتر لا يستحقون العفو
كبف اصبحنا ليوثا ومَرَدَة؟!
السعودية: لا عداوة مع  "اسرائيل" في مناهجنا الدراسية..!
شخصيات عربية بارزة رحلت عن عالم السياسة عام 2020
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك