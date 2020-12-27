خبير امني : احدى فصائل البعث المقبور وبدفع من اقليم كردستان وبمباركة امريكية تستعد للدخول الى العملية السياسية

رجح الخبير الأمني صباح العكيلي , الاحد، وجود تحرك لاحدى فصائل البعث المقبور اتجاه الحكومة وبدفع من الإقليم , معتبرا ان الدفع هذا هو احد الضغوط التي يمارسها الإقليم على الحكومة.

وقال العكيلي في تصريح صحفي , ان ” المعلومات التي ساقتها احدى الوكالات الإخبارية بشان تحرك بعثي لفتح قناة مع حكومة الكاظمي للعودة الى الساحة السياسية وبدفع من الإقليم غير مستبعد لكون الإقليم يستخدم كل الأوراق للضغط على الحكومة ” .

وأضاف ان ” هذا الضغط بالتأكيد يتوافق مع المزاج الأمريكي والصهيوني الذي يسعى الى استهداف العملية السياسية “,

مبينا انه ” اذا ثبت ذلك بالوثائق يجب تفعيل مذكرات قبض على الحكومة وحتى الإقليم وفق قانون الاجتثثاث والقرار القاضي بإدانة كل من يتعامل او يتعاطى او يروج للبعث ” .

وكانت مواقع إخبارية مقربة من حزب البعث المنحل أفادت، اليوم، بأن الحكومة العراقية تدفع باتجاه اختيار قيادة للبعث تمهد للانخراط في العملية السياسية وإلغاء الفيتو عليها، بغض النظر عن قرار منع البعث من المشاركة في الحياة السياسية