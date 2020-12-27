الـــى الذين يدّعون حب الـوطن والإصلاح كذباً وزوراً ونفاقاً

جزء يسير للدور الأمريكي في دعم د١١عش بالضد من الحشد والقوات الأمنية)) :

طائرة امريكية تقصف اللواء 52 فرقة 14 في بيجي وأُخرى تنفذ عمليات إنزال اسلحة واعتدة لـ"داعش" في ناحية يثرب التابعة لمحافظة صلاح الدين

مارس 2015 : طائرات أمريكية تطلق عدة غارات في محيط جامعة تكريت وبالقرب من نقاط للحشد الشعبي بالتزامن مع تصريح للبنتاغون حذر فيه قوات الحشد الشعبي من التقدم لاستعادة تكريت كونها قوات مرتبطة بايران

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠١٦ : كشف النائب عن كتلة بدر البرلمانية محمد ناجي عن قيام طائرات أمريكية بقصف مخازن أسلحة و عتاد للحشد الشعبي في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل.

الاثنين 7 اغسطس 2017 :طائرات أمريكية تقصف قوات "الحشد الشعبي" عند الحدود العراقية السورية و سقوط عشرات الشهداء والجرحى من مجاهدي كتائب سيد الشهداء المرابطين على الحدود

يونيو / 2018 : أعلنت قيادة الحشد الشعبي في بيان لها أن "طائرة أميركية ضربت مقرا ثابتا لقطعات الحشد الشعبي من لواءي 45 و46 (كتـ،ائب حـ،زب الله) المدافعة عن الشريط الحدودي مع سوريا بصاروخين مسيرين، ما أدى إلى استشهاد 22 مجاهداً وإصابة 12 بجروح".

:12 / 8 / 2019 : طائرات مجهولة تقصف معسكر صقر (تبين فيما بعد أنها اسرائيلية بتسهيلات أمريكية) الذي يضم أربعة مقرات لألوية تابعة للحشد الشعبي، من بينها منظمة بدر وجند الإمام وكتائب سيد الشهداء. وأدى الانفجار إلى استشهاد عنصر وإصابة ثلاثين آخرين وخسائر كبيرة في الاسلحة والمعدات والذخائر والآليات

:: 2019 / 12/ 29 : أعلن مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي تفاصيل القصف الامريكي الذي استهدف منشآت لكتائب حزب الله في عمليات تبنتها امريكا.

وقال الربيعاوي في بيان "تعرضت قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الانبار مساء الاحد وموقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي الى عدوان أميركي بواسطة طائرات مسيرة".

واوضح ان "الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي".

وأضاف الربيعاوي، أن "الحصيلة الأولية للعدوان بلغت عشرات الشهداء والجرحى"، مشيرا إلى أن "عمليات الانقاذ مستمرة والتي تتضمن اخلاء الجرحى وانتشال جثث الشهداء واطفاء النيران بمشاركة فرق الدفاع المدني في قضاء القائم ومفارز طبابة الحشد الشعبي".

أغسطس 2019 : رجحت صحيفة “وول ستريت” جورنال الأميركية تنفيذ إسرائيل غارتين على مواقع تابعة لفصائل الحشد الشعبي في العراق،

وذكرت الصحيفة أنه من المؤكد أن هذه ليست الضربة الأولى التي تشنها إسرائيل على "فصائل موالية لإيران" في العراق.

ونقلت عن مصادر أمنية أميركية قولها إن إسرائيل استهدفت في يونيو 2018 منشأة كانت تضم أعضاء من " كتائب حـ،زب الله والحـ،رس الـ،ثوري الإيراني" بالقرب من منطقة البوكمال جنوب غرب سوريا، بالقرب من الحدود العراقية

:2019 / 7 / 27 : معسكر الشهداء في مدينة آمرلي التابع إلى لواء 16 حشد شعبي، يتعرض إلى قصف مجهول بطائرة مسيرة مجهولة، أسفر عن إصابة عنصرين بالحشد تبين فيما بعد أن الطائرة أمريكية

: 12 مارس / 2020 : شنت طائرات امريكية، عدوانا استهدف مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر في الجيش العرايقي في مناطق متعددة بالعراق.

واعلنت خليةُ الاعلام الامني في بيان لها بشأنِ العدوانِ الامريكي اَنّ القصفَ استهدف مناطقَ جرف النصر والمسيب والنجف الاشرف والاسكندرية مبيناً اَنّ القصفَ استهدفَ مقراتِ الحشد وأفواجَ الطوارئ ومغاويرَ الفرقة التاسعةَ عشرة في الجيشِ العراقي.

وذكرت وكالات أنباء عن مصدرٍ طبي في دائرة صحة بابل اَنّ اثنين من عناصرِ الشرطةِ الاتحادية استُشهدا وجُرح سبعةٌ اخرون بالاعتداءِ الأمريكي على جرف النصر.

وفي السياق نفسه قال البنتاغون الاميركي في بيانٍ له اِنّ الضرباتِ الجوية استهدفت كتائبَ حزبِ الله في العراق زاعماً اَنّ الضرباتِ كانت دفاعيةً و رداً على التهديدات.

يناير/2020 : ارتكبت أمريكا جريمتها الكبرى باغتيال قادة النصر الشهيدين العظيمين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما (رض) في مطار بغداد