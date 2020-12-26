التقارير

عميل سابق بمكتب التحقيقات الفيدرالية : حراس بلاك ووتر لا يستحقون العفو


كشف العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية توماس اوكونور والذي كان مسؤولا عن تحقيقات جريمة بلاك ووتر في ساحة النسور، السبت، عن ان الادلة الجنائية للجريمة لاتشير الى تعرض حراس الشركة الامنية لأي اطلاق نار في وقت الحادث وكان المجزرة التي ارتكبوها متعمدة ولذا فهم لايستحقون العفو الرئاسي للرئيس الامريكي .

وذكرت شبكة سي أن أن الامريكية في تقرير  ان العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية توماس اوكونر انتقد قرار ترامب في مقال رأي بالعفو عنهم مشيرا الى أن الادلة الجنائية تشير الى ارتكاب الجريمة بشكل متعمد “.

وقال اوكونور الذي امضى 23 عاما كعميل خاص لمكتب التحقيقات الفيدرالية وتقاعد عام 2019 إنني ” أعلم أن هؤلاء الرجال لم يكونوا مستحقين للعفو لأنني كنت عضوًا في فريق الاستجابة للأدلة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي سافر إلى العراق وحقق في الموقع عمليات القتل هذه “.

واضاف أن “المدعى عليهم في بلاك ووتر زعموا أنهم ردوا على إطلاق نار استهدفهم أثناء توقف حركة المرور في ساحة النسور في ذلك اليوم، لكن بعد أن قام فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي بأربع رحلات إلى العراق للتحقيق في حادث إطلاق النارتبين انهم لم يتعرضوا الى اي نوع من اطلاق النار وقد تم تقديم الدليل الى المحكمة في العديد من جلسات المحاكمة “.

وتابع أن ” “هيئة المحلفين استمعت إلى الأدلة ووجدت أربعة من حراس بلاك ووتر مذنبين بتهم القتل والقتل العمد واستخدام الأسلحة بشكل عشوائي ، وتم تحقيق العدالة للمتوفين والمصابين وأهاليهم ، وستشاهد الان عائلات القتلى والجرحى في ساحة النسور المسؤولين عن هذه المأساة يخرجون بدون مقابل بفضل عفو من رئيس الولايات المتحدة ، إن هذا ببساطة يجعلني حزينًا وغاضبًا “.

واشار اوكونر الى أن ” حراس بلاك ووتر لم يتصرفوا دفاعا عن النفس في ساحة النسور وقت الحادث ، فلا يوجد دليل جنائي على قيام أي شخص بإطلاق النار عليهم ، ولذا كانوا متعمدين في ارتكاب تلك الجريمة “.

يذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بلاك ووتر ، إريك برنس هو من مؤيدي اليمين المتطرف لترامب وشقيق بيتسي ديفوس ، وزيرة التعليم في إدارة ترامب المنتهية ولايتها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عميل سابق بمكتب التحقيقات الفيدرالية : حراس بلاك ووتر لا يستحقون العفو
كبف اصبحنا ليوثا ومَرَدَة؟!
السعودية: لا عداوة مع  "اسرائيل" في مناهجنا الدراسية..!
شخصيات عربية بارزة رحلت عن عالم السياسة عام 2020
🛑 حزب الله ينام بين الثعابين؟!
انقلاب نحو “السعودة” في مجموعة “إم بي سي” و”العربية”.. ما علاقة بن سلمان؟!
⚫️ ألكسندر نازاروف: هل حان وقت تغيير حدود الدول العربية؟
ترامب يصدر عفواً خاصاً عن قتلة العراقيين في ساحة النسور!!!!
"عقيدة الصدمة" وفتيان شيكاغو والسنن الكونية..!
"كورنا"..من عام الى اخر!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك