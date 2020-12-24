التقارير

انقلاب نحو “السعودة” في مجموعة “إم بي سي” و”العربية”.. ما علاقة بن سلمان؟!


 

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

 

قال تقرير لصحيفة “الأخبار” اللبنانية الجمعة إن قناتي mbc و“العربية” شهدتا قرارات مفاجئة.

وتبث المجموعة السعودية التي تدير القناتين من الإمارات.

واعتبرت الصحيفة اللبنانية أن mbc عرفت ما يشبه “انقلاباً” بعودة سام برنيت إلى موقعه كرئيس تنفيذي لـ”مجموعة mbc” وإزاحة مارك أنطوان داليوين، بينما “العربية” استغنت فجأة عن عدد من موظفيها.

وبعد عام على استقالة برنيت وتعيين داليوين مكانه، فوجئ الموظفون برجوع برنيت إلى كرسيه من دون سابق إنذار، بحسب التقرير.

ووصفت الصحيفة ما يحدث في أروقة “إم بي سي” بأنه تبادل أدوار بين برنيت وداليوين، بتوجيهات من القيادات السعودية. فالأول قدّم استقالته العام الماضي بعد تدخّل القيادات السعودية في قرارات الشبكة على إثر وضع ولي العهد محمد بن سلمان يده عليها، ففضل ترك المحطة بعد نحو 17 عاماً من العمل فيها، وعين داليوين مكانه. وبات معروفاً أن الأخير جاء بمهام الاستغناء عن عدد من الموظفين آخرهم المتحدث الإعلامي باسم المحطة مازن حايك، وفك الشراكة بين الشبكة السعودية وشركة “شويري غروب” بعد قرابة 14 عاماً من العمل معاً.

وتعتبر الصحيفة أن هذه الحركة مهدت الطريقة أمام “سعودة القناة إعلامياً وسياسياً، وبالتالي تسلّم برنيت المهام قبل ساعات ليضع النقاط الأخيرة على انتقال mbc إلى الرياض، ولاحقاً تعيين ماجد بن عبد العزيز آل إبراهيم مديراً للقناة”.

سيكون ماجد واجهة للتغيرات السعودية التي تترافق مع عملية التطبيع مع إسرائيل

ونقلا عن تقرير “الأخبار”، فماجد “هو ابن شقيق وليد آل إبراهيم مؤسس الشبكة، وهو مقرّب من بن سلمان، ويتم حالياً التحضير له وتعزيز دوره عند انتقال الشاشة التي تأسست في التسعينيات من القرن الماضي، إلى الرياض بشكل نهائي خلال العامين المقبلين، وربما قبلهما. كما سيكون ماجد واجهة للتغيرات السعودية التي تترافق مع عملية التطبيع مع العدو الإسرائيلي التي تشهدها الدول الخليجية”.

وبنفس الطريقة، يعتقد موظفون في العربية بأن تغييرات ستحصل قريبا في القناة؛ فبعد تعيين السعودي ممدوح المهيني مديراً لقناتي “العربية” و”العربية الحدث” قبل نحو سنة، شاءت الظروف أن يستلم مهامه مع تفشي فيروس كورونا، فتوقفت الأنشطة والتغطيات. كما أن بعضهم وجد أن التغيرات التي تشهدها قناة mbc، المنضوية مع “العربية” تحت عباءة “الشبكة العربية للأبحاث”، كانت مؤشراً إلى تعديلات في أقسام القناة، رغم أن “القرارات الإدارية في “العربية” وmbc منفصلة عن بعضها، فلكل قناة ذراع سعودية، ولكنهما تصبان في النبع نفسه وهو تحت جناحي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

وفجأة، ودون سابق إنذار، أبلغت الشبكة مجموعة من العاملين بصرفهم، ومن بينهم اللبناني جميل ضاهر الذي عمل أكثر من 26 عاماً فيها. في هذا السياق، تلفت مصادر لـ”الأخبار” إلى أنّ الاستغناء عن الموظفين جاء نتيجة رواتبهم العالية، بعدما قررت المحطة فجأة خفض ميزانيات برامجها، على إثر فيروس كورونا الذي جمّد الأنشطة الفنية. كما يتوقع بعضهم أن تكرّ سبحة الاستغناء عن الموظفين في “العربية”، بحجة الأزمة المالية التي سبّبها كورونا

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انقلاب نحو “السعودة” في مجموعة “إم بي سي” و”العربية”.. ما علاقة بن سلمان؟!
⚫️ ألكسندر نازاروف: هل حان وقت تغيير حدود الدول العربية؟
ترامب يصدر عفواً خاصاً عن قتلة العراقيين في ساحة النسور!!!!
"عقيدة الصدمة" وفتيان شيكاغو والسنن الكونية..!
"كورنا"..من عام الى اخر!
أرقام عن نسبة المدراء من النساء في إيران
جزء يسير من تأريخ الإجرام الامريكي بحق الشعب العراقي.
"التطبيع"حرب ضد الجزائر بعد ايران..والمغرب"المستوطنة" الثانية بعد الامارات..!
أنصار الله دفنوا فخر الصناعة الأمريكية "الباتريوت" بإسقاطهم طائرة CH-4 في مأرب
🛑 الخبث الأميركي البريطاني الصهيوني والمؤامرة الكُبرَىَ..!
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك