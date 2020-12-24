التقارير

"عقيدة الصدمة" وفتيان شيكاغو والسنن الكونية..!


 

 محمد صادق الحسيني ||

 

إياكم والوقوع في حبائلهم ، انهم هم العدو...

المُرجفون في المدينة المتكاثرون مثل الطفيليات في هذه الايام...

قد تقرأوهم في وسائل التواصل الاجتماعي..

وقد تسمعونهم من على شاشات التلفزة...

وقد تُصدمون فيهم على حين غرة في زمن شراء الذمم بوحدة البترودولار...

من هم هؤلاء ..!؟

انهم جماعات ميلتون فريدمان الذين رعوا مخططات:

الانقلابات في تشيلي اليندي والارجنتين واخواتهما...

التغيير العنيف في بريطانيا وقمع مطالبات نقابات العمال المحقة وبيع القطاع العام للشعب البريطاني للناهبين في زمن " المرأة الحديدية"  مارغريت تاتشر..

التمهيد للسطو افغانستان والعراق وغزوهما في زمن جورج بوش الابن ورامسفيلد...

انهم بذاتهم اليوم يحاولون غزو العراق مجدداً...

وتجييش نفوس السوريين بعد هزيمتهم العسكرية المدوية على ابواب الشام...

واعادة تدوير الفتنة في ايران في محاولة التسلل الى العرين من الداخل..

واخيراً وليس آخراً محاولة وضع اليد على مقدرات لبنان  "بالزعبرة" والتهويل...

ما هي ادواتهم..!؟

"عقيدة الصدمة"...

ممارسة اعلى درجات الضغوط

الاقتصادية

والنفسية

والامنية

حتى يفقد الجمهور ذاكرته وهويته او عقيدته الوطنية ....

وعندما تستوي لهم الارضية، والظروف "بزعمهم"...

يقفزون الى الواجهة متسللين في جنح الظلام ليمدوا ايديهم الى الموانئ والطرق والطاقة والحدود والموارد المالية وكل المقدرات...

بحجة وقف الانهيار

واعادة الاعمار...!!!

احذروهم انهم هم العدو...

انهم فتية ميلتون فريدمان انفسهم...

يحاولون اعادة تدوير انفسهم واسمائهم باسماء مستعارة جديدة...

انهم فتيان شيكاغو بذاتهم فلا تُخدعوا بالقابهم الجديدة...

واصبروا وصابروا...

 واطمأنوا الى ان الخطط البديلة لدى محور المقاومة ستذهل العدو والصديق..

ويومها سيثبت قول ربك العلي العظيم:

وحيل بينهم وبين ما يشتهون

بعدنا طيبين قولوا الله

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