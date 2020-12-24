التقارير

جزء يسير من تأريخ الإجرام الامريكي بحق الشعب العراقي.

69 2020-12-24

 

متابعة ـ عمار الجادر||

 

🛑 قتلت أمريكا في حرب تحرير الكويت اكثر  من ١٠٠ الف عراقي ، ٧٥ الف جريح ، ٨٠ الف أسير.

 

🛑 دمرت اكثر من ١٠ الف منشأة حيوية عراقية، واخذت من العراق ٥٢ مليار دولار تعويضات.

 

🛑أمريكا ساعدت صدام المجرم بقمع الانتفاضة الشعبانة وتسببت باستشهاد 180،000 شهيد من أبناء الوسط والجنوب باستخدام طائرات الهليكوبتر التي أرسلتها أمريكا لصدام

 

🛑في حصار امريكا على العراق من عام ١٩٩١ الى ٢٠٠٣ مات اكثر من مليون طفل عراقي دون الخمسة أعوام.

 

🛑 في غزو العراق ٢٠٠٣ قتلت أمريكا اكثر من ١٤٠ الف عراقي وجرح اكثر من مليون!!!

 

🛑 أمريكا وباعترافها هي صنعت داعش وقتلت اكثر من ٤٠٠ الف عراقي، وخسر العراق اكثر من ٣٠٠ مليار دولار.

 

🛑أمريكا تسحب قواتها من سوريا وتدخلها الى العراق من دون موافقة الحكومة العراقية

 

🛑 في سفارتها اكثر من ٥٠٠٠ الاف موظف امريكي!!!

 

🛑 كل مشاريع الاستثمار تحت إشرافها.

 

🛑شركة تصدير النفط العراقي "سومو" تحت إشرافها.

 

🛑منعت العراق من التعيينات من عام ٢٠١٤ الى ٢٠٢٢ حسب اتفاق صندوق النقد الدولي.

 

🛑أمريكا تتدخل في الانتخابات وتشكيل الكتلة الأكبر وعلاقات العراق الدولية

 

🛑 سرقت من العراق الآف اطنان من  الذهب.

 

🛑 أمريكا تنتهك السيادة العراقية و تقتل قادة الإنتصار على داعش وتقصف مقار ومعسكرات ومشاجب الحشد الشعبي المقدس وتغتال مجاهديهم الأبطال

 

🛑 أمريكا تعتدي على سور الوطن الجيش العراقي( فرقة 19 انموذجا) وكذا الشرطة الاتحادية وتقتل الجنود بدم بارد وهذا موثق بالفيديو والتواريخ

 

🛑أمريكا تمنع إصلاح الكهرباء باعتراف الدولة وشركة سيمنز الالماني وتعرقل إنشاء ميناء الفاو وطريق الحرير الصيني

 

🛑أمريكا تدير جماعات الجوكر والمخربين في التظاهرات لإشعال الفتنة والفوضى في الوسط والجنوب

 

🛑الجريمة الأمريكية الكبرى باغتيال قادة النصر ورفاقهم (رضوان الله عليهم)

 

وكالة أنباء الانتظار

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