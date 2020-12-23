التقارير

أنصار الله دفنوا فخر الصناعة الأمريكية "الباتريوت" بإسقاطهم طائرة CH-4 في مأرب

85 2020-12-23

 

عدنان علامه ||

 

لقد نجحت قوات الدفاع الجوية في أنصار الله والجيش اليمني نجاحاً َمميزاً الإثنين الماضي تمثل في إسقاط  طائرة إستطلاع  حيث فشلت مثيلتها في قوات تحالف العدوان. وهذا النجاح اليمني المميز في إسقاط الطائرة المسيرة CH-4  مؤخراً وأنواع أخرى  وحتى الطائرات الحربية المأهولة سابقاً. ويعتبر هذا الإنجاز في نفس الوقت إنهاء خدمة منظومات الرادارات الحديثة المتطورة ومجموعات بطاريات صواريخ الباتريوت الأمريكية إلى الأبد. فقد  فشلت كلياً في إسقاط أي طائرة من أسراب الطائرات اليمنية المسيرة التي كانت ولا زالت تجوب سماء السعودية بحرية تامة وتختار أهدافها من بنك الأهداف في العمق السعودي والإماراتي بدقة متناهية متى تشاء  وأين تشاء.وايضاً فشلت في إعتراض الصواريخ الباليستية المحلية الصنع برغم الحصار الجائر المستمر منذ أكثر من 2090 یوماً.

فما هي مواصفات الطائرة الصينية CH-4  التي أسقطت في محافظة مأرب:-

 

الطائرة بدون طيار الصينية CH-4B أو Rainbow 4

 

- الدرون الصينى CH-4B هو واحدة من أصل نسختين للطائرة بدون طيار CH-4 و هما الـ CH-4A الإستطلاعية أما الـ CH-4B فهى طائرة بدون طيار هجومية/إستطلاعية .

- الـ CH-4B هى طائرة متوسطة الإرتفاع عالية البقائية (Medium Altitude Long-endurance) أو المعروفة إختصاراً بـ (MALE) و هى مطابقة للطائرة بدون طيار الأمريكية MQ-1 Predator

- الطائرة من تصنيع مجموعة تشينجدو لصناعات الطائرات (Chengdu Aircraft Industry Group)

 

المواصفات :

 

- الطول : 8.5 م

- العرض : 3.4 م

- المدى : 4000-5000 كم

- حمولة الذخائر : 350 كلغ

- ارتفاع الطيران : 8000 م

- الدفع : محرك تربوبروب

- أقصى وزن للإقلاع : 1,330-1,350 كلغ

- حمولة الوقود : 165 كلغ

- أقصى سرعة : 210 : 235 كم/ساعة

- البقائية : 30 ساعة (غير مسلحة) أو 14 ساعة (مسلحة)

- تمتلك الطائرة 4 نقاط تعليق تستطيع حمل الصواريخ الموجهة ليزرياً و القنابل الذكية الموجهة ليزرياً و بالـ GPS و تستطيع اطلاق الصواريخ من على إرتفاع 5000 م

 

التسليح :

 

- صاروخ جو أرض طراز Blue Arrow 7 موجه بالليزر

- صاروخ جو أرض AR-1 الموجه ليزرياً و المماثل للصاروخ الأمريكي Hellfire

- القنبلة TG-100 الموجهة بالليزر أو بالقصور الذاتى أو بالـ GPS

- عائلة قنابل LT الذكية.

وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في إسقاط هذا النوع من الطائرات المتطورة أو غيرها من الطائرات. وقد تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين الماضي، من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعوي في محافظة مأرب.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة من نوع CH-4 تابعة لسلاح الجو السعودي، مضيفا إنه تم استهداف الطائرة بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

ولفت إلى أنه تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بمهام عدائية في مدغل بمحافظة مأرب.

وفي 7/1/2020م أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف .. كما تم أسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في جيزان بتاريخ 29 أغسطس 2018، كما تم إسقاط طائرة ثالثة من ذات النوع في 23 ديسمبر من ذات العام في أجواء محافظة صعدة الحدودية.

إن هذا الإنجاز اليمني المتمثل في تطوير أجهزة الرادار، وربطها بصواريخ مضادة للطائرات وكاميرا تتابع إنطلاق الصاروخ حتى إصابة الهدف؛ قد أخرج  وإلى الأبد بطاريات صواريخ الباتريوت والرادارات الحديثة والمتطورة من الخدمة الفعلية وأهال التراب على نعش تجارة تلك الصناعات.

كان اليمن على مر الزمان وسيبقى "مقبرة للغزاة"؛ ولكن علينا أن نقول منذ اليوم " اليمن مقبرة للغزاة وساحة خردة لطائراتهَم وكافة انواع آلياتهم وحتى المصفحة منها".

 

وإن غداً لناظره قريب

 

23/12/2020

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