هل نقول وداعا لشركات الانترنت؟!

متابعة ـ سرى العبيدي||

باي باي شركات الاتصالات

باي باي تي ديتا باي باي كل شركات الاتصالات الناهبه لاموال الشعوب الأنترنت الفضائي المباشر غير المحدود في كل انحاء الأرض

عبر القمر الصناعي FALCON9 قريبآ

صرعة تكنولوجية كبرى سوف تدق أبوابنا وتخترق حصوننا مشكلة تحديا كبيرا لنا لنتساءل ماذا نحن فاعلون؟!

شركة ايلون ماسك SpaceX ستطلق القمر الصناعي FALCON9

( الصقر 9 ) في مرحلة تجريبية لبث الأنترنت إلى الأرض بشكل مباشر

ويفترض أن يدشن المشروع في العام القادم2021 ليتمكن أي إنسان على وجه الأرض من التقاط الانترنت دون حجب او مراقبة أو تدخل أو شراء ذمم

كما ستتمكن بواسطته الاتصال صوت وصورة بأي شخص في العالم دون رسوم طالما أنت مشترك بباقة

وعدد باقات الاشتراك المعروضة كما هي موضحة بالصورة المرفقة 3 باقات : -

🔹 الباقة العادية : -

رسوم الاشتراك الشهري : 10 دولار

كمية البيانات المتبادلة : 1,000 جيجابايت

الرسائل النصية والمحادثة : لا محدودة لأي بقعة على الأرض

سرعة النقل : 10,000 ميجابايت بالثانية

🔹 الباقة الممتازة : -

رسوم الاشتراك الشهري : 20 دولار

كمية البيانات المتبادلة : 2,000 جيجابايت

الرسائل النصية والمحادثة : لا محدودة لأي نقطة في النظام الشمسي

سرعة النقل : 20,000 ميجابايت بالثانية

🔹 باقة المحترفين : -

رسوم الاشتراك الشهري : 30 دولار

كمية البيانات المتبادلة : لا محدودة

الرسائل النصية والمحادثة : لا محدودة لأي نقطة في المجرة

السرعة : مليون ميجابايت بالثانية

ومن خصائصه الجميلة أنه سيمكنك من مراقبة منزلك ومحلك وسيارتك وأماكن أفراد أسرتك أينما كانوا بل حتى تحديد موقع أي شخص على وجه الارض أو محادثته بالصوت والصورة عالية الوضوح والدقة حتى ولو كان داخل طائرة تحلق بسرعة عالية على بعد ألاف الأميال طالما هو يحمل جوال وانت تعرف رقمه

والأقوى من ذلك كله أن هذا المشروع العملاق سيكسر ظهر شركات الاتصال وسيدفن الكثير من المؤسسات كالبريد والصحف والمجلات ومكاتب الخدمات وغيرها وسيغني عن الكثير من الأجهزة ابسطها أجهزة البصمة بالمكاتب او سجلات حضور الطلاب إذ أنه حالما تدخل أو تخرج من مقر عملك فإن جوالك سيبلغ عنك وسيخصم من راتبك وسيقوم بإرسال رسائل نصية تلقائيا لإسرة أي طالب يغيب أو يخرج من المدرسة قبل المواعيد المحددة ويدون ذلك في سجله المدرسي

أخيرا يتوقع القائمون على هذا المشروع بانه في المستقبل القريب سيكون الجوال أقوى من الهوية الوطنية لانه سيحمل تاريخك الصحي وبصماتك ومشاويرك وكل شيء قمت به من طقطق إلى السلام عليكم ، بل سيكون سجلك الصحي ومدرستك وعملك وبطاقتك البنكية ورخصة قيادتك والأدهى جاسوسا عليك في كل ما تعمله إلى درجة أنك لن تستطيع مستقبلا العبور إلى أية دولة بالعالم مالم يرافقك جوالك بل ولن تخطو خطوة واحدة خارج منزلك بدونه

وقد تفرض لاحقاً مخالفات على أي شخص لا يحمل جواله .. ويتوقع أن بعض الأنظمة المستبدة سترفضه في البداية لكنها في الأخير سترضخ إلى متطلبات العصر الجديد بل وستفرض على شعوبها الاشتراك فيه لدواعي أمنية وتخطيطية واقتصادية وأمور أخرى لا حصر لها .