الرياض تخسر اسلام آباد؛ وطهران وبكين تحتضنان الواعد الجديد..

محمد صادق الحسيني ||

سددت باكستان المليار دولار الثاني من دينها البالغ ٣ مليارات للسعودية وتستعد لدفع المليار الثالث الشهر المقبل ، وتستعد باكستان للاستعانة بالصين بديلاً للحصول على قرض تجاري.

ضغط الرياض غير المعتاد على اسلام آباد لاسترداد الدين على عجل يدل على امرين عجز كبير في بيت المال السعودي و على توتر شديد في العلاقة بين البلدين.

والله يزيد و يبارك في هذا التوتر، لانه خشبة الخلاص لحكومة عمران خان والباكستانيين..

في هذه الاثناء فقد تم افتتاح المعبر الحدودي الثاني الباكستاني الإيراني الدولي في جوادر.

20 دسمبر 2020

حيث افتتحت وزيرة الإنتاج الدفاعي زبيدة جلال ووزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني محمد إسلامي المعبر الحدودي.

وقالت زبيدة جلال ، مخاطبة حفل الافتتاح ، إن المعبر الحدودي سيساعد في رفاهية وازدهار سكان المناطق المجاورة ويزيد من التنقل والتجارة الثنائية والأنشطة الاقتصادية للشعب.

وكما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية فی اشارة الى افتتاح المعبر الرسمي الثاني المشترك مع الجمهورية الإسلامية الايرانية فان افتتاح معبر ريمدان - كبد يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين ويسهل حركة النقل والسفر بينهما.

ويبلغ طول الحدود المشتركة بين محافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق ايران مع باكستان نحو 900 كيلومتر.

بعدنا طيبن قولوا الله