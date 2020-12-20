التقارير

الرياض تخسر اسلام آباد؛ وطهران وبكين تحتضنان الواعد الجديد..


 

محمد صادق الحسيني ||

 

سددت باكستان المليار  دولار الثاني من دينها البالغ ٣ مليارات  للسعودية وتستعد لدفع المليار الثالث الشهر المقبل ، وتستعد باكستان للاستعانة بالصين بديلاً للحصول على قرض تجاري.

ضغط الرياض  غير المعتاد على اسلام آباد لاسترداد الدين على عجل يدل على امرين عجز كبير في بيت المال السعودي و على توتر شديد في العلاقة بين البلدين.

والله يزيد و يبارك في هذا التوتر، لانه خشبة الخلاص لحكومة عمران خان والباكستانيين..

في هذه الاثناء فقد تم افتتاح المعبر الحدودي الثاني الباكستاني الإيراني الدولي في جوادر.

20 دسمبر 2020

 حيث افتتحت وزيرة الإنتاج الدفاعي زبيدة جلال ووزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني محمد إسلامي المعبر الحدودي.

وقالت زبيدة جلال ، مخاطبة حفل الافتتاح ، إن المعبر الحدودي سيساعد في رفاهية وازدهار سكان المناطق المجاورة ويزيد من التنقل والتجارة الثنائية والأنشطة الاقتصادية للشعب.

وكما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية فی اشارة الى افتتاح المعبر الرسمي الثاني المشترك مع الجمهورية الإسلامية الايرانية فان افتتاح معبر ريمدان - كبد يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجارين ويسهل حركة النقل والسفر بينهما.

ويبلغ  طول الحدود المشتركة بين محافظة سيستان وبلوجستان في جنوب شرق ايران مع باكستان نحو  900 كيلومتر.

بعدنا طيبن قولوا الله

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرياض تخسر اسلام آباد؛ وطهران وبكين تحتضنان الواعد الجديد..
لماذا يعتقل أمن الحشد في العراق قادة فصائل موالية له ولا يقترب من الخَوَنَة الحقيقيين في المؤسسات الأُخرَىَ؟!
تقرير أميركي: سياسات حكومة الكاظمي تثير غضبا شعبيا
بالطباشير..ظاهرة الطلاق المتعجل
بايدن يواجه لحظة الحقيقة في الشرق الأوسط
الجاسوسة ( هبه سليم ) التي بكت عليها رئيسة إسرائيل جولدا مائير
فوز بايدن يفرض واقعًا جديدِا على القادة العرب في الخليج إن صدقت النوايا
ماذا حقق الكاظمي في انقرة؟!
الثلاثين يَوم الأخطرعلى المنطقة ولبنان
من يمسح دموع العراق..كارثة التلوث الاشعاعي وآثار اليورانيوم المنضب/3..
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك