التقارير

ما هي نتائج مقاطعة الانتخابات في ديمقراطيات عديدة؟!


 

متابعة ـ فهد الجبوري||

 

في عام 2010 درس الباحث ماثيو فرانكل من معهد بروكنز 171 عملية انتخابية في مختلف دول العالم للفترة مابين 1990 و2009. وكان محور دراسته مقاطعة الانتخابات.

وقد نشر استنتاجاته في دراسة وقد تلخصت في انه في اغلبية تجارب مقاطعة الانتخابات حول العالم كان للمقاطعة مردودا سلبيا على من قاطع وانها لم تساهم بنزع الشرعية عن الحكم القائم بل عززت من هذا الحكم واضعفت المعارضة.

 

·        ومن اهم هذه التجارب ما يلي:

 

اولا: مقاطعة سنة العراق لانتخابات الجمعية الوطنية عام 2005. حرمت هذه المقاطعة ممثلي سنة العراق من المشاركة الفاعلة في صياغة الدستور كما حرمتهم من انتخاب ممثلين لهم في مجالس المحافظات لاربع سنوات. وقد دفع سنة العراق ثمنا فادحا لهذا الخطأ الستراتيجي لكنهم استفادوا من الدستور الذي عارضوه قسم منهم اول مرة، وشاركوا في الانتخابات الثانية عام 2005 وحصلوا على 55 مقعد في البرلمان بعد ان حصلوا على 5 مقاعد في الانتخابات الاولى.

ثانيا: مقاطعة المعارضة الاثيوبية للانتخابات البرلمانية عام 1994. فاز حزب الرئيس زيناوي ب 484 مقعد من اصل 547 ولم تؤثر المقاطعة مطلقا على اعتراف العالم بشرعية الانتخابات.

ثالثا: مقاطعة المعارضة في غانا للانتخابات البرلمانية عام 1992.حصل الحزب الحاكم على 189 مقعد من اصل 200 ولم تؤثر المقاطعة في اعتراف العالم بشرعية الانتخابات.

رابعا: مقاطعة المعارضة في مالي للانتخابات عام 1997. حصل الحزب الحاكم على 123 من اصل 147 مقعد. لم تؤثر المقاطعة على اعتراف العالم بشرعية الانتخابات.

خامسا: مقاطعة المعارضة في اذربيجان للانتخابات الرئاسية عام 2003. فاز الهام علييف بالرئاسة ولم تؤثر المقاطعة على اعتراف العالم بشرعية الانتخابات.

سادسا: مقاطعة المعارضة في زامبيا للانتخابات العامة عام 1996. حصل الحزب الحاكم على 125 مقعد من اصل 157. لم تؤثر المقاطعة على شرعية الانتخابات.

سابعا: مقاطعة المعارضة في غامبيا للانتخابات العامة عام 2002. حصل الخزب الحاكم على 50 مقعد من اصل 53. لم تؤثر المقاطعة على شرعية الانتخابات.

ثامنا: مقاطعة المعارضة في زيمبابوي لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2005. فاز حزب الرئيس موغابي ب 49 مقعد من اصل 66.

تاسعا: مقاطعة المعارضة للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في زيمبابوي عام 2008. فاز الرئيس موغابي دون منافسة.

عاشرا: مقاطعة المعارضة للانتخابات الرئاسية في الكاميرون عام 1997. فاز الرئيس دون منافسة.

حادي عشر: مقاطعة المعارضة الصربية للانتخابات البرلمانية عام 1997. فاز الرئيس ميلوسلوفيتش.

ثاني عشر: مقاطعة المعارضة الكينية للانتخابات الرئاسية عام 1997. فاز الرئيس دانييل اراب موي بالانتخابات.

ثالث عشر: مقاطعة زعيم المعارضة الافغاني عبد الستار سيرات انتخابات 2004 الرئاسية. فاز الرئيس كرزاي.

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