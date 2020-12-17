يخالف تقديرات "البنتاغون"... تقرير يكشف حجم ترسانة الصين النووية

تمتلك الصين ترسانة نووية صغيرة، مقارنة بالترسانة النووية الأمريكية، بهدف إقناع واشنطن أنه في حال تعرضهم لهجمة نووية استباقية، فإن عدد قليل من الصواريخ النووية العابرة للقارات يمكنها اختراق الدرع الصاروخي الأمريكي وتنفيذ ضربات انتقامية.

وتمتلك الدول النووية في العالم حوالي 14 ألف قنبلة نووية، بحسب إحصائيات عام 2019، التي أوردها موقع "أرمز كنترول أسوسييشن" الأمريكي، الذي تشير تقديراته إلى أن الصين لا تمتلك سوى 290 قنبلة نووية فقط، بينما تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 6185 قنبلة نووية، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

5 دول تمتلك أكثر من 14 ألف قنبلة نووية

وتمتلك روسيا أكبر عدد من القنابل النووية في العالم، إذ يصل عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها إلى 7 آلاف قنبلة نووية.

في 2018 ذكر تقرير لموقع "أرمز كنترول" الأمريكي أن الصين تمتلك نحو 270 قنبلة نووية، وهو أقل من التقديرات الخاصة بـ 2019 التي تشير إلى أنها تمتلك 290 قنبلة.

لكن تقرير وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في سبتمبر/ أيلول 2020، تحدث عن سعي الصين لمضاعفة ترسانتها النووية خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يشمل الرؤوس النووية الخاصة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي يمكنها ضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف تقرير "البنتاغون" إلى أن تقديراته تشير إلى أن عدد قنابل الصين النووية تقدر بنحو 200 قنبلة.

وتقول مجلة "ديفينس نيوز"، في تقرير صادر في سبتمبر الماضي، إن عدد الرؤوس الحربية النشطة في الولايات المتحدة الأمريكية تقدر بـ 3800 قنبلة، وهو ما يعني وجود هوة كبيرة بين قدرات الصين والقدرات الأمريكية في السلاح النووي، الذي تملكه كلا الدولتان، حتى بعدما تضاعف الصين عدد قنابلها النووية.

لكن تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث أمريكي يشير إلى أن عدد قنابل الصين النووية تقدر بـ 350 قنبلة نووية وهو عدد أكبر بكثير من العدد الوارد في تقرير وزارة الدفاع الأمريكية في سبتمبر الماضي.

وتقول المجلة الأمريكية إن التقديرات الخاصة بعدد القنابل النووية الصينية تشمل الرؤوس الخاصة بالصواريخ الخارقة والصواريخ الأرضية الموجودة في صوامع تحت الأرض وصواريخ الغواصات، إضافة إلى القنابل النووية التي يتم إطلاقها من القاذفات الاستراتيجية من الجو.